Правительство Латвии уходит в отставку

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Действующий глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш на конференции о помощи Украине в Лондоне

Автор, Оксана Антоненко

Должность, Би-би-си

46 минут назад

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Об отставке правительства на экстренной пресс-конференции в понедельник сообщил действующий глава латвийского Кабинета министров Кришьянис Кариньш. Официальное прошение будет подано президенту страны в четверг.

Согласно действующим в Латвии законам и устоявшейся практике, сформировать коалицию может любая представленная в парламенте политическая сила. Для этого ей надо договориться с потенциальными партнерами по коалиции и набрать депутатское большинство.

Шансы возглавить следующее правительство есть как у «Нового Единства», которое выиграло последние выборы, так и у любой из ныне оппозиционных политических партий.

Судя по схемам, которые обсуждаются в публичном пространстве, в коалицию могли бы войти «Новое Единство», «Прогрессивные» и «Союз зеленых и крестьян» (СЗК). Такой союз был бы менее консервативным по вопросам этнических меньшинств и однополых браков, однако политическая линия в отношении России, Беларуси и Украины осталась бы неизменной.

«Я призываю „Новое Единство“ выдвинуть нового кандидата на пост премьер-министра, то есть, новым премьер-министром я не буду», — заявил Кариньш.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич написал в Твиттере, что сразу после получения официального письма о демиссии (отставке) правительства начнутся консультации о формировании нового Кабинета министров. Претендентов на пост премьер-министра он не назвал.

Стамбульская конвенция и мигранты

Слухи о нестабильности правительства появились в латвийском информационном пространстве сразу после того, как был сформирован действующий Кабинет министров. После прошлогодних парламентских выборов в коалицию вошли три партии: премьерское «Новое Единство», националистическое «Национальное объединение» и правоцентристкий «Объединенный список» (ОС).

В масштабе парламента это 54 голоса из 100, то есть, стабильное большинство. Однако для серьезных реформ и судьбоносных решений перевес в четыре голоса — это слишком мало.

К тому же, партнеры по коалиции никак не могли договориться по таким вопросам, как миграция, однополые браки, ратификация Стамбульской конвенции, права нацменьшинств.

Премьерская партия уже тогда говорила, что хотела бы видеть коалицию более широкой, однако партнеры завернули это предложение: чем больше партий добавить в коалицию, тем меньше министерских портфелей и высоких должностей достается тем партиям, которые туда уже вошли.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Специальный пограничный контроль Латвии на границе с Беларусью. После вторжения России в Украину, стабильное правительство особенно важно

Голоса оппозиции

В мае, когда латвийский парламент готовился выбирать президента, распри внутри правящей коалиции вышли на новый уровень. Каждая коалиционная партия предлагала своего кандидата, что фактически означало отсутствие какого бы то ни было согласия внутри Кабинета министров.

Президент был избран голосами оппозиционных партий, которые, согласно последующим слухам, могут войти в новое правительство.

Однако интрига сохраняется, потому что за последние три месяца политики меняли планы примерно раз в неделю - а значит, не исключено, что потенциальный состав коалиции изменится снова.

Например, 11 августа Кришьянис Кариньш сообщил о расширении коалиции и намерении ее возглавить.