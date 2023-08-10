Один из главных кандидатов на пост президента в Эквадоре убит за десять дней до выборов

Автор фото, EPA Подпись к фото, Фернандо Вильявисенсио был застрелен, когда покидал предвыборный митинг в Кито

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15 минут назад

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит в Кито, менее чем за две недели до выборов, которые пройдут 20 августа.

Выстрелы раздались в тот момент, когда он садился в машину у здания бывшей школы в финансовом районе столицы Эквадора, где за несколько минут до этого встречался с избирателями.

Подозреваемый в убийстве был ранен в перестрелке с сотрудниками службы безопасности и позже скончался, говорится в заявлении генеральной прокуратуры. Еще девять человек получили ранения, в том числе кандидат в депутаты конгресса и два сотрудника полиции.

Через несколько часов после убийства были арестованы шесть человек.

Вильявисенсио имел серьезные шансы на выход во второй тур выборов, и его убийство наверняка обострит и без того неспокойную политическую обстановку в стране. Действующий президент Гильермо Лассо, распустивший в этом году конгресс, чтобы избежать импичмента, созвал в Кито свой совет безопасности и пообещал привлечь убийц Вильявисенсио к ответственности.

Лассо, который не участвует в предстоящих выборах, заявил, что возмущен и шокирован убийством политика: «Организованная преступность прошла долгий путь, но на них обрушится вся тяжесть закона», - добавил он.

Кандидат от социалистов Луиза Гонсалес, лидирующая в опросах, заявила: «Этот подлый поступок не останется безнаказанным».

Бывший вице-президент и один из кандидатов Отто Зонненхольцнер также выразил свои глубочайшие соболезнования и солидарность семье Вильявисенсио.

Ответственность за покушение взяла на себя преступная группировка Los Lobos ("Волки"). Это вторая по величине банда в Эквадоре, насчитывающая около 8000 членов, многие из которых находятся за решеткой.

Как полагают, Los Lobos связана с базирующимся в Мексике преступным картелем "Новое поколение Халиско" (CJNG), для которого она занимается торговлей кокаином.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Место убийство оцепила полиция

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По данным одного из опросов, опубликованным в среду, Вильявисенсио занимал второе место по популярности: его поддерживали 13,5% избирателей. Как и другие основные кандидаты - от социалистки Луизы Гонсалес до бывшего солдата французского Иностранного легиона Яна Топича – он строил свою кампанию на борьбе с коррупцией и верховенстве закона.

До избрания в законодательное собрание в 2021 году 59-летний Вильявисенсио был одним из самых известных эквадорских журналистов.

Он получил известность во время правления президента Рафаэля Корреа в 2007–2017 годах, расследуя коррупционные скандалы, связанные с кредитами из Китая, и незаконное финансирование избирательных кампаний.

В ходе предвыборной кампании он обещал в случае избрания пересмотреть контракты с иностранными нефтяными и горнодобывающими компаниями и критиковал слишком щедрые, по его мнению, сделки с такими компаниями, как PetroChina, Halliburton. и SLB.

Он также обещал занять жесткую позицию в отношении кокаиновых картелей.

Войны картелей

Обозреватели отмечают, что убийство Вильявисенсио, находившегося вдобавок под охраной полиции после неоднократных угроз, развеивает всякие иллюзии относительно хода войны с организованной преступностью в Латинской Америке. Ни о каком переломе говорить не приходится.

Выборы в Эквадоре не привлекали внимания мировой общественности, но рассматривались как своего рода проверка институтов страны на прочность в борьбе с организованной преступностью.

В результате постоянных войн между кокаиновыми картелями Эквадор, считавшийся относительно безопасной страной, по количеству убийств на душу населения в прошлом году обогнал Мексику и Колумбию.

Расположенный между Колумбией и Перу - двумя ведущими мировыми поставщиками кокаина, - до недавнего времени Эквадор практически не сталкивался с противостоянием картелей, превратившим соседние страны в поле боя.

Однако эквадорские порты приобретают все более важное значение для поставок наркотиков в США и Европу, разные группировки активно борются за контроль над ними. В результате за последние пять лет количество убийств в стране выросло в четыре раза.

Убийство Вильявисенсио ставит вопрос о том, насколько теперь могут укрепиться позиции сторонников жесткой линии.

Некоторые региональные лидеры высоко оценивают драконовскую политику президента Сальвадора Найиба Букеле, отправившего за решетку десятки тысяч подозреваемых участников уличных банд, зачастую в обход общепризнанных юридических процедур.

Уровень поддержки Букеле в Сальвадоре позволяет считать его самым популярным президентом в Латинской Америке.