Мощный взрыв на складе пиротехники в Таиланде: погибли 9 человек, больше ста ранены

Автор фото, EPA

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

27 минут назад

В результате мощного взрыва на складе пиротехники на юге Таиланда погибли по меньшей мере девять человек, в том числе трое детей. Серьезные ранения получили 115 местных жителей.

Взрыв прогремел в городе Сунгайколок, который находится неподалеку от границы с Малайзией.

Местные власти заявили, что, по предварительным данным, причиной происшествия стала ошибка при проведении сварочных работ.

Сообщается, что здание склада с фейерверками было полностью уничтожено около 15:00 по местному времени.

Взрыв был настолько мощным, что он разрушил значительную часть небольшого города, расположенного в провинции Наратхиват; от взрывной волны пострадали окна и крыши многих домов.

Автор фото, Thai Armed Forces

Один из местных жителей, дом которого находится в 100 метрах от рынка, рассказал, что услышал очень громкий звук и его дом затрясся. «Потом я увидел, что моей крыши больше нет. Я посмотрел на улицу и увидел падающий дом. Повсюду на земле лежали люди, хаос был полный», — сказал этот человек агентству AFP.

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Инциденты с пиротехникой в странах Юго-Восточной Азии происходят регулярно. В этом регионе фейерверки пользуются большой популярностью: их используют во время многочисленных празднеств.

Шесть лет назад в результате взрыва на пиротехнической фабрике в Индонезии погибли 49 человек.

Таиланд также известен не слишком добросовестным отношением к технике безопасности, и в этой стране нередки происшествия на дорогах, стройках и рабочих местах.