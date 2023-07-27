«Нельзя бояться правды». В Конгрессе прошли слушания об НЛО: от Пентагона требуют рассказать о пришельцах и внеземных технологиях

Автор фото, Getty Images

Автор, Николай Воронин

Должность, Научный корреспондент

18 минут назад

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В распоряжении американских властей есть предметы, созданные внеземным разумом, в том числе транспортные средства инопланетного происхождения. Однако правду о контактах с пришельцами скрывают от широкой публики разведка и Пентагон.

Такое сенсационное заявление прозвучало в среду на слушаниях в американском Конгрессе, причем сделано оно было под присягой, отставным военным.

В комитете по надзору Палаты представителей прошли первые в истории парламентские слушания, посвященные контактам с внеземными цивилизациями.

В качестве свидетелей на заседание были приглашены три высокопоставленных офицера американской армии (один из них в отставке).

Все они поделились собственным опытом контактов с инопланетянами и ответили на вопросы законодателей - насколько сделать это позволяла секретность данных.

По словам одного из них - бывшего офицера разведки Дэвида Груша, Пентагон всеми силами пытается не допустить утечки информации о пришельцах.

Тех военнослужащих, которые осмеливались заводить разговоры об инопланетянах или внеземных технологиях, вскоре настигало «жестокое возмездие».

Груш также заверил, что на условиях анонимности беседовал с официальными лицами, участвующими представление об аппаратах «нечеловеческого» происхождения, и что с некоторых кораблей были извлечены так называемые «биологические препараты».

Автор фото, Getty Images

Впрочем, и эти последние сенсационные заявления в Пентагоне уже успели категорически отвергнуть.

В заявлении, оперативно разосланном пресс-секретарем оборонного ведомства США Стю Граф, утверждается, что ни в одном выступлении в среду не прозвучало «какой бы то ни было поддающейся проверке информации, подтверждающей существование серых правительственных программ, имеющих дело с внеземными материалами» — ни в настоящее время, ни когда-либо в прошлом.

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Судя по данным последних опросов на эту тему, больше двух третей американцев верят, что правительство страны скрывает от населения правду о пришельцах.

В одном из недавних интервью Груш утверждал, что ему стало известно о программе Пентагона, которая курировала сбор космических кораблей пришельцев (порядка дюжины), а в некоторых случаях — и тел инопланетян с них.

В то же время, выступая перед конгрессменами, Груш заявил, что ему лично известно о людях, которые получили травмы при попытке реконструировать сломанный космический корабль.

«Я знаю многих своих коллег, которые получили телесные повреждения [такого рода]», — сказал Груш.

«Американский народ заслуживает того, чтобы знать, что происходит в нашем небе, — подытожил еще один свидетель, глава благотворительной организации Райан Грейвс. — Давно пора».