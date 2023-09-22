Гуманитарка, коридоры и списки. Как Азербайджан договаривается с армянами Карабаха

Автор фото, Минобороны России Подпись к фото, Беженцев из армянских городов в Карабахе разместили в палатках при помощи российских миротворцев

Автор, Ольга Просвирова и Ольга Ившина

Должность, Би-би-си

час назад

Финальная эскалация помогла Азербайджану установить контроль над Нагорным Карабахом. Всего за сутки Баку поставил вопрос ребром, не оставив карабахским армянам выбора. А потом назначил переговоры, если так можно назвать встречу, на которой одна сторона выдвигает условия, а другая — просит гарантировать безопасность людей. Азербайджан ждет разоружения Карабаха, а армяне опасаются за свою безопасность. Рассказываем, как стороны пытаются договориться.

Погибшие, связь и свет

После вчерашних переговоров, прошедших в азербайджанском Евлахе, стороны не стали раскрывать подробностей. Советник президента самопровозглашенной республики Давид Бабаян сказал только, что окончательное соглашение не достигнуто.

Договорились пока только о прекращении огня, но продолжают обсуждать, как именно, например, Карабах должен сдать оружие, чтобы удовлетворить требование Баку.

Собеседник Би-би-си, близкий к карабахской делегации, рассказал некоторые подробности вчерашних переговоров, которые в основном были сосредоточены вокруг гуманитарных вопросов. Как и сообщали наши источники, Баку за столом взял тон столичных властей, обсуждающих проблемы региона. И этот тон теперь представители Карабаха будут слышать часто: как сказал Ильхам Алиев, происходящее — «внутреннее дело Азербайджана».

Гуманитарная ситуация действительно требует оперативной реакции: когда Азербайджан начал обстрелы, жители близлежащих к Степанакерту сел покинули свои дома и собрались у местного аэропорта в расположении российских миротворцев. Уже двое суток они спят под открытым небом, или, в лучшем случае, в палатках, и не знают, что делать дальше.

Автор фото, Shutterstock Подпись к фото, Азербайджанские представители демонстрируют гуманитарную помощь, которую должны были доставить в Карабах

Многие семьи сейчас отрезаны друг от друга азербайджанской армией: одни находятся, например, в Степанакерте (Ханкенди), а другие — в Мартуни (Ходжавенд). А между ними — военные. Из-за отсутствия коммуникации люди не знают, живы ли их близкие.

Связи в Карабахе почти нет, дозвониться туда проблематично, только иногда прорывается пара сообщений в мессенджерах.

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С декабря прошлого года путь из Армении в Карабах был заблокирован, поэтому в городе нехватка продуктов, медикаментов, проблемы с электричеством, горючим и газом. Обо всем этом карабахская делегация рассказала на переговорах.

Сегодня утром Азербайджан загрузил две машины хлебом, а две 20-тонные фуры — продуктами и гигиеническими принадлежностями.

«Пусть свою еду сами едят», — написала в ответ на вопрос Би-би-си жительница Карабаха, после чего у нее снова пропала связь.

Человек, непосредственно участвовавший в организации гуманитарного конвоя, в разговоре с Би-би-си посетовал, что отправили бы больше, но «они все равно не берут».

«Мне непонятно, почему люди не берут хлеб. Какой голодный не возьмет хлеб? Раз отказываются, значит, не такие они и голодные?» — говорит он.

Что стало с грузовиками и фурами — на данный момент непонятно. Советник «президента» Нагорного Карабаха Давид Бабаян сказал: «Азербайджан не предоставил Арцаху (так армяне называют Карабах — Би-би-си) никакой гуманитарной помощи. Арцах ожидает, что гуманитарная помощь поступит из Армении».

Неконкретная реинтеграция

Автор фото, Минобороны России Подпись к фото, Жители Карабаха не знают, что будет дальше

Карабах озвучил Азербайджану еще несколько просьб. Первая касается воссоединения семей, которые сейчас отрезаны друг от друга или из-за проблем со связью, или физически — например, когда одни находятся в Степанакерте, а другие — в Мартуни, физически встретиться невозможно, ведь между этими городами — азербайджанская армия.

Из-за отсутствия коммуникации многие семьи не знают, живы ли их близкие.

Тесно связан с этим и второй вопрос — поиск и захоронение погибших. Непризнанная республика говорила о более чем 200 жертвах обстрелов, но точное число неизвестно, потому что доступ к некоторым населенным пунктам заблокирован.

Азербайджан уже хоронит жертв начатой им эскалации. Сегодня в Баку прошли похороны военнослужащего, убитого снайпером в Карабахе. По словам военных, собравшихся на похоронах, Азербайджан потерял десятки человек убитыми в ходе военных действий.

Теперь люди, десятилетиями убивающие друг друга, должны как-то жить вместе.

В Азербайджане на государственном уровне культивировалась ненависть к армянам, о «зверствах» которых рассказывали даже детям в школах. Каким же образом Баку планирует вдруг изменить это?

Администрация Ильхама Алиева утверждает, что уже готов план по реинтеграции карабахских армян. Этот план был якобы представлен на встрече с Карабахом: «На встрече [...] были обсуждены вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе конституции и законов Азербайджанской Республики», — сказали в администрации.

«Насколько мне известно, конкретных предложений по реинтеграции не было, — говорит собеседник Би-би-си, близкий к карабахской делегации. — Азербайджанцы говорили: если вы согласитесь на наши условия, с нашей стороны мы сделаем все, чтобы реинтеграция произошла, но вы должны принять гражданство Азербайджана. Но никакой конкретики не прозвучало».

Невозможно вести разговоры о реинтеграции, пока в Карабахе остаются вооруженные люди, сказал собеседник Би-би-си, близкий к азербайджанской делегации.

«Как только этот вопрос будет решен, мы сразу готовы поддержать людей, которые готовы остаться», — сказал он.

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Списки и коридоры

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Армянский блокпост на дороге, ведущей в Нагорный Карабах

«Зная азербайджанцев, они будут стараться решать гуманитарные вопросы, чтобы показать миру, какие они молодцы. Их риторика понятна. Но самое важное — что на самом деле будет внутри Карабаха, на земле», — говорит собеседник Би-би-си, близкий к карабахской делегации.

На встрече армянская делегация попросила Азербайджан дать возможность раненым — гражданским и военным — отправиться на лечение в Армению, но ответа пока не получила.

Многие жители Карабаха ждут открытия гуманитарного коридора, по которому они смогли бы покинуть регион и приехать в Армению.

Но даже премьер Армении Никол Пашинян сказал, что позиция Еревана по вопросу эвакуации людей сводится к следующему: эвакуация возможна, «если будет зафиксирована их невозможность нахождения в Нагорном Карабахе».

«Если ситуация не улучшится, то эта задача (эвакуация) будет в нашей повестке», — сказал он.

Армения уже подготовила более 40 тысяч мест для проживания карабахских армян. Но Пашинян уточнил, что эвакуация — это точно не план «А».

«В наших действиях мы должны сделать все, чтобы наши соотечественники жили в своих домах без страха и достойно», — сказал он, добавив, что прямой угрозы жизни гражданского населения сейчас нет. Жители Карабаха с этим категорически не согласны.

Собеседник Би-би-си с азербайджанской стороны говорит: «Никто никого никуда не выгоняет. Если бы мы не заботились о мирных гражданах, о женщинах и детях, мы бы просто взяли и вошли в Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта — Би-би-си)».

Он добавляет, что Азербайджан готов отправить военнослужащих Армении на родину, но карабахских армян сверят со списками.

«Мы ничего не знаем, но уверены, что нас живыми не выпустят. Мы заложники для Турции с Азербайджаном. По крайней мере, они не выпустят мужчин, а без наших мужчин мы не уйдем», — пишет жительница Степанакерта журналисту Би-би-си.

Ее опасения не беспочвенны. Этим летом азербайджанские военные задержали в Лачинском коридоре 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого Красный Крест пытался вывезти в Армению на лечение. Хачатряна обвинили в нападении на азербайджанское село в 1991 году.

Независимые правозащитники, знакомые с делом Хачатряна, говорят, что его имя было в непубличном списке лиц, разыскиваемых за «военные преступления» в первую Карабахскую войну, который составил Азербайджан. Кто еще может находиться в этом списке — неизвестно, но Карабах опасается, что Баку не может гарантировать безопасность всем жителям, а начнет фильтрацию среди мужчин.