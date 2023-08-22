Новая атака дронов под Москвой: обломки упали во дворе многоэтажного дома

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS Подпись к фото, 25-этажный жилой дом в Красногорске больше всего пострадал от обломков дрона, люди не пострадали

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41 минуту назад

Два беспилотника были сбиты на подлете к российской столице в ночь на вторник, 22 августа. Дроны, нацеленные на Москву, сбивают уже пятый день подряд, второй день они падают на подлете к столице России, и в этот раз ущерб от падения обломков оказался более наглядным.

Ночью в соцсетях и телеграм-каналах появились видеозаписи с громкими взрывами в районе Красногорска и столичного района Строгино, которое расположено на другой стороне Москвы-реки и МКАД относительно подмосковного города. После взрывов, судя по записям, испуганные люди вышли из квартир.

Во дворах лежали обломки сбитого дрона. Часть из них разбила стекла автомобилей. Пострадали и оконные рамы 25-этажного жилого дома, следует из опубликованных видеосвидетельств.

Автор фото, t.me/vorobiev_live Подпись к фото, Губернатор Подмосковья опубликовал фото разбитых осколками беспилотника автомобилей

Позже ущерб подтвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме», — написал он в своем телеграм-канале.

В Красногорске, где высотность и плотность жилой застройки почти не отличается от Москвы, взрывной волной от сбитого дрона «выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили», констатировал губернатор. Пострадавших людей нет, пожара тоже не было, сообщил Воробьев.

Издание «Медиазона» (в реестре «иноагентов») обратило внимание на то, что, судя по кадрам ТАСС, больше остальных пострадала многоэтажка на Красногорском бульваре, 10 (в нем 383 квартиры, проживает 960 человек, по данным Flatinfo.ru).

Этот дом стоит у Москвы-реки, а на другом берегу — всего в 600 метрах от него — находятся стеклянные корпуса правительства Подмосковья, пишет издание.

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS Подпись к фото, Обломки беспилотника упали во дворе многоэтажного жилого дома в Красногорске

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Минобороны России не сообщало подробности второй подряд атаки дронов на Москву, в результате которой беспилотникам удалось подлететь так близко и к столице, и к подмосковному правительству.

В выпущенном ночью телеграм-сообщении ведомства сказано только, что два беспилотника были уничтожены силами ПВО «над территорией Московской области», а еще два дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над территорией Брянской области.

Накануне два беспилотника были сбиты, как сообщало Минобороны России, над более удаленными от Москвы районами — Рузским и Истринским, причем это было уже утром, а не ночью.

В пятницу дрон долетел до Краснопресненской набережной, на которой находится здание правительства России и квартал «Москва-Сити», упав примерно посередине между ними — рядом с павильоном «Экспоцентра».

В выходные российские власти также сообщали о дронах, но их появление под Москвой не стало большой новостью. В субботу Минобороны России докладывало о крушении дрона «в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково» под тем же Красногорском, а утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о «попытке пролета» беспилотника на Москву на южном направлении.

Таким образом, в ночь на вторник на Москву была уже пятая подряд атака с использованием беспилотников. Ни одну из них власти Украины официально не комментировали. Как отмечает агентство Reuters, Киев обычно не говорит, кто стоит за нападениями на российскую территорию, хотя официальные лица публично выражают удовлетворение.

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS Подпись к фото, Испуганные жители и сотрудники силовых структур во дворе дома, усеянном мелкими обломками дрона

Как и в предыдущие дни, ночью аэропорты приостанавливали вылет и посадку самолетов.

Девять рейсов были перенаправлены из «Внуково» и «Домодедово» на запасные аэродромы, сообщает Росавиация. «Шереметьево» вскоре возобновил прием самолетов. В «Домодедово» уточнили, что в аэропорту ограничения действовали с 1:37 до 3:10.

Дроны атакуют Москву с начала мая, когда два беспилотника долетели до Кремля. Атаки участились летом. Часть дронов долетают до российской столицы, часть падают в Подмосковье и других регионах.