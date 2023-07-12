Саммит НАТО: страны G7 обязались обеспечить безопасность Украины

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час назад

Лидеры стран «Большой семерки» и президент Украины в последний день саммита НАТО в Вильнюсе подписали Декларацию о военной помощи и гарантиях безопасности Украины.

Страны G7 обязались обеспечивать безопасность Украины в долгосрочной перспективе и немедленно отреагировать на возможную агрессию со стороны России, если она произойдет в будущем, то есть уже после окончания нынешней войны.

Президент Зеленский назвал декларацию «важной победой» Украины. Перед этим он заявил, что считает итоги саммита НАТО хорошими, но не идеальными, поскольку Украина не получила официального приглашения в альянс.

Декларация G7 : три главных механизма

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Лидеры G7 заявили, что «подтверждают свое твердое стремление обеспечить выполнение стратегической цели — существование свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в международно признанных границах, способной защитить себя и предотвратить агрессию в будущем».

В подписанной государствами G7 Декларации перечислены три главных механизма, при помощи которых «Большая семерка» намерена добиваться этой цели.

Они обеспечат появление украинских вооруженных сил, способных защитить Украину и предотвратить агрессию со стороны России в будущем. Этого «семерка» обещает добиться за счет: предоставления современных вооружений (приоритет будет отдаваться средствам ПВО, артиллерии, бронетехнике и ударному оружию дальнего радиуса действия); развития украинского военно-промышленного комплекса; обучения украинских военных; сотрудничества в области разведки; помощи в области кибербезопасности.

G7 обещает укреплять экономику Украины, в том числе за счет восстановления страны и обеспечения ее энергетической безопасности.

«Семерка» также намерена предоставить Украине техническую и финансовую помощь для ликвидации последствий нынешнего российского вторжения.

В Декларации содержатся и несколько обязательств, которые взяла на себя Украина.

В частности, Киев должен:

Продолжать масштабные реформы в различных областях, в том числе бороться против коррупции, а также усовершенствовать работу правоохранительных органов, судов, корпоративного и государственного управления.

Украина должна и дальше идти по пути демократии, верховенства права и соблюдения прав человека и свободы слова. В том числе — продолжать реформы в области обороны и модернизацию армии и укреплять гражданский контроль над вооруженными силами.

В декларации также сказано, что все эти усилия «будут предприниматься, пока Украина идет к будущему членству в евро-атлантическом сообществе».

В первый день саммита страны НАТО отказались назвать конкретные временные рамки вступления Украины, однако подтвердили, что будущее страны — в этом альянсе.

Совместная Декларация о поддержке Украины. Полный текст 17 минут назад

Совет НАТО - Украина

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Йенс Столтенберг: «Сегодня мы встречаемся как равные партнеры, и будем ждать того дня, когда мы встретимся как союзники»

Сегодня же в Вильнюсе прошло первое заседание нового Совета НАТО-Украина.

Лидеры стран НАТО заявили, что создание этого совета вместо существовавшей до сих пор комиссии НАТО - Украина — это повышение уровня отношений и один из шагов к приему Украины в альянс в будущем.

В совете, как объясняют представители НАТО, Украина будет заседать на равных с союзниками и сможет сама созывать его в случае необходимости.

«Сегодня мы встречаемся как равные партнеры, и будем ждать того дня, когда мы встретимся как союзники», — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции.

В начале заседания Столтенберг выступил с короткой речью, сказав, в частности, что цель НАТО - помочь Украине отразить российскую агрессию и сдерживать ее в будущем. После этого заседание продолжилось в закрытом режиме.

«Чуточку благодарности»: чего Запад ожидает от Украины

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, «Знаете, мы не Amazon», - министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Киев должен не только требовать, но и проявить благодарность за помощь

Накануне саммита президент Украины Зеленский открыто высказывал свое недовольство позицией стран НАТО, отказывавшихся назвать сроки вступления его страны в альянс, называя ее абсурдной и слабой.

Резкие заявления Зеленского были призваны повлиять на решения саммита, но задели некоторых европейских партнеров Украины.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намекнул, что Киеву не помешало бы активнее выражать благодарность за ту огромную помощь, которую ей оказывает Запад.

По словам Уоллеса, украинцы так торопятся получить всю возможную помощь, что они не всегда говорят спасибо за то, что уже передано.

«Нравится нам это или нет, но люди хотят увидеть чуточку благодарности», — цитирует британская газета Guardian слова министра обороны, сказанные в ходе брифинга на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

По мнению Уоллеса, такие настойчивые требования могут привести к отчуждению некоторых союзников.

Уоллес рассказал, что когда в прошлом году он приехал в Украину, ему сразу выдали список необходимого оружия.

«Знаете, мы не Amazon, сказал я им в прошлом году, после того, как ехал 11 часов, чтобы получить список», - поведал Бен Уоллес, отметив, что понимает: Зеленский в данном случае обращался скорее к украинцам.

По словам британского министра, несмотря на недовольство украинского президента, формулировки итогового коммюнике саммита НАТО представляют собой хороший для Украины результат.

Зеленский на пресс-конференции после завершения саммита заверил прессу, что испытывает глубокую благодарность за предоставляемую Украине помощь, но предупредил, что эта помощь зависит он успехов Украины.

"Мы не можем просто стоять на месте и рассчитывать, что десятилетия нас кто-то будет поддерживать", - сказал президент Украины.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президенту Зеленскому приходится соблюдать деликатный баланс между просьбами о помощи и требованиями ее активизировать

Реакция России: «Это чревато негативными последствиями для Европы»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что долгосрочные планы «Большой семерки» по обеспечению безопасности Украины являются угрозой для России.

«Предоставляя гарантии безопасности Украины, они посягают на безопасность Российской Федерации. Это невозможно, и это чревато в среднесрочной, долгосрочной и даже краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями», — заявил журналистам пресс-секретарь президента страны, развязавшей войну против Украины.