Убийство кандидата в президенты Эквадора: уходящий президент объявил ЧП и позвал на помощь ФБР

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Фернандо Вильявисенсио был известным в Эквадоре журналистом-расследователем, а два года назад пошел в политику, став депутатом парламента

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16 минут назад

Президент Эквадора объявил в стране чрезвычайное положение и попросил американское Федеральное бюро расследований помочь в расследовании убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. На месте убийства задержаны граждане Колумбии — предположительно, подосланные наркокартелем.

59-летний журналист и борец с коррупцией Фернандо Вильявисенсио, один из кандидатов в президенты на досрочных выборах 20 августа, был убит тремя выстрелами в голову сразу после предвыборной встречи в столице Эквадора Кито.

Президент Эквадора Гильермо Лассо в четверг объявил чрезвычайное положение сроком на два месяца и сообщил, что ФБР ответило согласием на его просьбу помочь в расследовании убийства, и делегация американского ведомства скоро прибудет в Эквадор.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Соединенные Штаты готовы помочь властям Эквадора в деле привлечения к ответственности причастных к убийству Вильявисенсио.

США являются главным рынком сбыта наркотиков из Южной Америки, и ФБР активно участвует в борьбе с наркомафией в латиноамериканских странах.

Арестованы колумбийцы

Полиция Эквадора объявила, что в связи с убийством арестованы шесть граждан Колумбии. Еще один колумбиец, стрелявший в кандидата в президенты, был застрелен охраной Вильявисенсио.

В перестрелке были ранены девять человек, в том числе кандидат в депутаты конгресса и два сотрудника полиции.

Министр внутренних дел Эквадора Хуан Сапата заявил, что соучастники убийства входят в организованные преступные группировки, но не уточнил, в какие именно.

Президент Лассо тоже обвинил в убийстве политика мафию.

«Это политическое убийство, и мы не сомневаемся, что это убийство — это попытка сорвать избирательный процесс», — заявил президент.

Выборы 20 августа Лассо, несмотря на чрезвычайное положение, не отменил.

Новая война наркокартелей

В Эквадоре пока не находили больших плантаций коки или нарколабораторий, но он расположен между двумя крупными производителями кокаина, Колумбией и Перу, и потому в последние годы стал важной перевалочной базой и полем сражений между наркокартелями.

В портовом Гуаякиле и других городах Эквадора, в том числе в тюрьмах, в этих сражениях в последние годы погибли уже сотни человек. В 2022 году число убийств в стране подскочило в два раза по сравнению с предыдущим годом и достигло уровня в 25 убийств на 100 тысяч населения.

Наркотики, по сведениям правоохранительных органов, вывозятся за границу через эквадорские порты, прежде всего через Гуаякиль.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После убийства полиция задержала шестерых колумбийцев. Стрелявший в Вильявисенсио был смертельно ранен в перестрелке

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Эквадорские политики постоянно обвиняют друг друга в связях с наркомафией — или в неспособности с ней бороться.

Убитый Вильявисенсио, будучи журналистом-расследователем, обвинял в этом бывшего президента Рафаэля Корреа. Корреа был вынужден бежать из страны и сейчас живет в Бельгии. Его заочно обвинили в коррупции и осудили на восемь лет, но эквадорский ордер на его арест Интерпол отклонил, сочтя дело явно политическим.

Лидер нынешней президентской кампании Луиза Гонсалес, которую из эмиграции поддерживает Корреа, обвиняет в связях с албанской мафией действующего президента Лассо. Албанские гангстеры в последние годы завоевали видное место среди действующих в Эквадоре наркокартелей.

Гильермо Лассо обвинения в связях с мафией отвергает, но его обвинили еще и в неспособности ее победить, а также в коррупции, ему пытались объявить импичмент, и именно поэтому он распустил парламент и объявил досрочные парламентские и президентские выборы, притом сам на них не баллотируется.

Вильявисенсио предупреждали

Как пишет агентство Reuters, Фернандо Вильявисенсио, как журналисту-расследователю, обличавшему многих видных деятелей эквадорской политики и экономики, угрожали давно и часто.

По ходу предвыборной кампании Вильявисенсио, в частности, говорил, что ему угрожала смертью одна из самых влиятельных ОПГ страны, «Лос Чонерос».

«Они посоветовали мне носить бронежилет. Мне не нужен бронежилет! Пусть подсылают киллеров! Они могут согнуть меня, но никогда не смогут сломать!» — провозгласил пошедший в политику журналист несколько дней назад на митинге в вотчине этой банды, городе Чоне.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После убийства Вильявисенсио многие эквадорцы вышли на акции протеста в разных городах страны

Угрозы смертью получал далеко не только Вильявисенсио. На них жаловались, например, члены избирательных комиссий. Притом угрозы эти во многих случаях вполне реальны, и это доказывает не только убийство кандидата в президенты. В конце июля, например, был убит мэр портового города Манта.

Рейтинг Вильявисенсио

Фернандо Вильявисенсио не был фаворитом на предстоящих выборах: в опросах с большим отрывом от остальных семи кандидатов лидирует социалистка Луиза Гонсалес, а вторым чаще всего оказывается бывший вице-президент (при президенте Ленине Морено) Отто Зонненхольцнер.