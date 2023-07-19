Главой Danone в России после национализации назначили племянника Рамзана Кадырова

Автор фото, EPA/MAXIM SHIPENKOV/TASS

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53 минуты назад

Гендиректором компании «Данон Россия» — одного из крупнейших в России производителей молочных продуктов, — переданной под управление Росимущества, стал зампред правительства и министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. Это не первый человек, связанный с Рамзаном Кадыровым, который получил в распоряжение активы ушедших западных компаний.

Согласно указу президента России Владимира Путина, во временное управление Росимущества были переданы российский бизнес французской Danone и российские активы датской Carlsberg, в частности пивоваренная компания «Балтика».

Смена руководства компании произошла на второй день после указа Путина. Обе иностранные компании ранее анонсировали продажу бизнеса в России, а Carlsberg даже подписала соглашение о продаже (покупатель неизвестен), но после вмешательства Путина перспективы продажи стали «крайне неопределенными» (так сформулировали в датской компании).

«Национализация российских активов Danone и Carlsberg открыла новую и, вероятно, последнюю главу в истории западного бизнеса в постсоветской России — неприкрытой экспроприации в интересах структур, выбранных Кремлем», — пишет издание The Bell (внесено в реестр «иноагентов»).

«Интересанты в Чечне»

По данным The Bell, у передачи под управление Росимущества активов Danone изначально были «интересанты в Чечне».

И если «Балтику» после национализации возглавил 70-летний Таймураз Боллоев, который уже занимал пост президента компании в 1991 — 2004 годах, то Закриев к производителю продуктов питания Danone до сих пор никакого отношения не имел.

Как писала Би-би-си, он сын сестры Рамзана Кадырова, 1990 года рождения. Десять лет назад, когда ему было 23 года, он начал работать в администрации Кадырова, позже стал первым вице-премьером правительства Чечни, с конца 2020 года совмещает этот пост с должностью министра сельского хозяйства республики.

«Данон» не первая западная компания, которая переходит под управление выходцев из Чечни.

Как выяснила Би-би-си в феврале, чеченский бизнесмен Валид Корчагин, связанный с семьей соратника Кадырова сенатора Сулеймана Геремеева, получил доли в российской сети строительных гипермаркетов OBI и кофейнях ушедшей американской сети Starbucks.

Он также стал совладельцем активов компании «ММК Ильича», которая может заняться восстановлением металлургического комбината имени Ильича в оккупированном Мариуполе.

Илья Шуманов из «Трансперенси» (организация признана «иноагентом» и «нежелательной» в России, а ее руководитель — «иноагентом») в разговоре с Би-би-си полагал, что семья Геремеевых получила доступ к ММК в качестве «награды» за то, что они воевали в Украине: «Они воевали, демонстрировали свою лояльность и вполне могут претендовать на актив, который находится на этой территории».

«Приз» достался неизвестному Корчагину, возможно, потому, что Геремеевы все при должностях, предполагал Шуманов: «Все — либо госслужащие, либо правоохранители, „свободного“ мужского населения нет. Нашли по этой линии кого-то, кто может быть семейным держателем активов и передали их ему».