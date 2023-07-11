Пригожин в Кремле: что говорят о его встрече с Путиным российское ТВ, Z-блогеры и эксперты

Автор фото, Anadolu Agency

час назад

В понедельник 10 июля Кремль неожиданно рассказал о встрече Владимира Путина с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, которая состоялась через несколько дней после провалившейся попытки вооруженного мятежа. Президент России, если верить его пресс-секретарю, три часа разговаривал с командирами наемников и самим Пригожиным, хотя во время мятежа публично обвинил его в предательстве. Би-би-си ознакомилась с тем, что об этом говорят люди из телевизора, z-блогеры и независимые политологи.

Встреча состоялась в Кремле 29 июня и продолжалась три часа, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По версии Кремля, присутствовавшие изложили Путину свою версию событий и заверили, что являются его убежденными сторонниками и готовы дальше «сражаться за Родину».

Телевидение

В дни мятежа Пригожина российским федеральным телеканалам не сразу удалось найти нужные слова для того, чтобы объяснить зрителям, что происходит. Когда слова нашлись, оказалось, что, по телевизионной версии, России угрожала ни много ни мало гражданская война, избежать которой удалось благодаря доверию народа к президенту.

В схожем ключе телепропагандисты освещали и новость о встрече Путина с неудавшимся зачинщиком «гражданской войны» и его наемниками. Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева в понедельник назвала эту встречу сенсацией и предложила трактовать ее как свидетельство готовности Путина к совместной работе со всеми, кто предан стране.

Участники ток-шоу Скабеевой также комментировали это известие в превосходных тонах, отмечая, что теперь наемников «Вагнера» можно будет и в дальнейшем привлекать к решению тех или иных боевых задач.

В вечернем выпуске новостей на «Первом канале» корреспондент привел такое объяснение: «Встреча с командирами ЧВК очевидно говорит о решении президента не перекладывать ответственность на подчиненных и разобраться в ситуации лично. Именно так Путин и поступает всегда».

Вместе с тем российское телевидение уже на протяжении некоторого времени после мятежа выпускает новостные сюжеты, направленные на дискредитацию лично Пригожина. Яркий пример — последний выпуск «Вестей недели» с Дмитрием Киселевым, который, впрочем, вышел накануне заявления Кремля о встрече Путина с вагнеровцами: в воскресенье там показали объемный репортаж о проблемах Петербурга, из которого следовало, что виноват в них именно Пригожин, не считающийся с законом, преследуя собственные коммерческие интересы.

Z-блогеры

В рядах воспевающих войну российских интернет-публицистов меньше единодушия, чем на телевидении, но точно так же преобладает восхваление Путина.

«Президент не зря в первом же обращении обозначил отношение к бойцам ЧВК. А сегодня была поставлена точка в этой Смуте. Мы прошли по краю гражданской войны. И слава Богу, что малой кровью», — писал в своем телеграм-канале депутат Мосгордумы и активный сторонник войны Андрей Медведев.

«Военкор» Борис Рожин счел, что сейчас Путин «решает задачу минимизации последствий произошедшего [мятежа]»: «То, что для многих встреча Путина с Пригожиным стала сюрпризом, лишь говорит о том, чего стоили многие „инсайды“ относительно стратегии руководства по преодолению последствий мятежа Пригожина».

Прокремлевский политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале назвал решение о встрече с вагнеровцами очень правильным: «Путину важно понять политические причины мятежа и ликвидировать их. Важно и утвердить лояльность бойцов ЧВК, которых считают сейчас лучшими солдатами в мире, — не Пригожину, а России. И президенту Путину как символу России. Правильно так».

«Путин понимает язык силы»

Немного более содержательные трактовки встречи Путина и Пригожина выдвигают независимые аналитики.

«Карьера главаря российских наемников не закончена — как и его борьба с Шойгу за влияние на Путина (а значит — за власть и деньги). Прием в Кремле на пятый день после попытки того, что сам Путин назвал вооруженным мятежом, означает, что у Пригожина сохранилась возможность как минимум донести наверх свою позицию даже после такой выходки», — пишут журналисты проекта Faridaily.

По их мнению, прошедшая в Кремле встреча — «наглядная иллюстрация того, что Путин понимает язык силы и поддается давлению».

Автор фото, ALEXANDER KAZAKOV/LEV BORODIN/TASS

Политолог Аббас Галлямов (занесенный властями РФ в реестр «иноагентов») предположил, что на встрече среди прочего моглиобсуждать будущий раздел активов Пригожина. «Всё выглядит так, что проекты, в которых участвует организация, — а значит и её саму, — будут делить. Возможно, поэтому и было решено дать каждому командиру самому выбрать, в каком из них он хочет участвовать», — написал Галлямов.