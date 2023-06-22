Суды уже 44 раза отвергали жалобы Навального на руководство колонии. Он дошел до Верховного суда

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43 минуты назад

22 июня Верховный суд России рассматривает заявление Алексея Навального об отмене некоторых правил внутреннего распорядка российских исправительных учреждений. Навальный и его адвокаты подчеркивают, что правила колоний, которые ограничивают возможности заключенных пользоваться письменными принадлежностями, противоречат другим юридическим нормам — в частности, Уголовно-исполнительному кодексу.

Этот иск возник из-за того, что Навального в колонии постоянно лишают карандашей и ручек, из-за чего он не может писать заявления на руководство колонии и готовиться к уголовным процессам.

Рассмотрение дела в Верховном суде — это далеко не первая жалоба Навального на условия его содержания в колонии. За все время отбывания срока Навальный и его адвокаты подали около 70 исков к руководству ИК, но не получили ни одного положительного решения.

Русская служба Би-би-си подсчитала, что Навальному по разным поводам отказывали в удовлетворении жалоб на колонию 44 раза.

Навальный против ИК-2 и ИК-6

Алексей Навальный находится за решеткой с января 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после отравления.

С февраля 2021 года Навальный cодержится в колонии общего режима в городе Покрове Владимирской области (ИК-2) — после того, как суд заменил ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Судя по картотеке дел Петушинского районного суда, политик подал шесть жалоб на руководство колонии — от двух из них Навальный отказался сам, а по четырем получил от суда отказ.

Он жаловался на то, что руководство колонии сначала признало Навального склонным к побегу, из-за чего сотрудники ФСИН проверяли его и будили по восемь раз за ночь, чем лишали права на сон. Затем Навального поставили в колонии на учет как склонного к пропаганде и исповеданию экстремистской идеологии. По этим жалобам суд встал на сторону ФСИН.

Еще две жалобы на покровскую колонию, в которых отказали Навальному, касались того, что адвокатам на встречу с ним запретили приносить телефоны и ноутбуки, и того, что оппозиционеру не позволяли пополнять свой денежный счет в колонии.

Летом 2022 года Навального перевели в колонию строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области (ИК-6) — после того, как суд приговорил его к девяти годам по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду.

На эту колонию Навальный и его адвокаты за все время пребывания подали 64 жалобы в Ковровский городской суд. Ни одного положительного решения по этим искам суд не вынес. В картотеке дел значится, что суд 40 раз отказал Навальному и его защите в удовлетворении исков к колонии. Три жалобы были или прекращены самим Навальным, или присоединены к другим делам. 21 дело суду еще предстоит рассмотреть.

Большинство из этих отказов касаются попытки Навального обжаловать его водворение в ШИЗО или в помещение камерного типа (ПКТ). Судом было рассмотрено 14 жалоб Навального на то, что его отправляли в ШИЗО по разным причинам: за расстегнутую пуговицу, за отказ мыть забор, за матерное слово, за то, что он не держал руки за спиной или неправильно представился. Во всех случаях суд встал на сторону колонии и счел отправку Навального в ШИЗО правомерным.

Всего за девять месяцев пребывания Навального в ИК-6 он был водворен в ШИЗО 16 раз на общий срок более 160 суток, говорится в заявлении оппозиционного политика в Верховный суд.

Как и в случае с ИК-2, буквально сразу после прибытия в новую колонию ее руководство признало Навального «злостным нарушителем установленного порядка» и перевело его на строгие условия содержания. Суд поддержал колонию в этом решении.

Шесть других жалоб касаются воспрепятствования работе адвокатов Навального. Так, адвоката Александра Федулова несколько раз не допускали в колонию на свидание с политиком, и один раз сотрудники колонии не передали от него письмо Навальному с документами по уголовному делу. Еще несколько раз Навальный и адвокаты жаловались на то, что они не могут конфиденциально общаться в колонии, а их переписка подвергается контролю.

«Итог всегда один — во Владимирской области Навальный иски выигрывать не должен, — комментирует Би-би-си его адвокат Александр Федулов. — Парадокс тут в том, что многие иски, которые мы подали, мы списали с решений других владимирских судов, но когда их подает Иванов, то [суд решает, что] не пускать к нему защитника нельзя, а когда Навальный — то можно».

Федулов говорит, что сотрудники колонии регулярно не пускают его к Навальному или под различными предлогами заставляют ждать по нескольку часов. По его словам, в обычной колонии приходится ждать свидания с подзащитным около полутора часов, а в случае с Навальным рекорд ожидания Федулова был семь часов.

«Когда суд вам говорит, что можно не пускать [адвоката], то никакие обоснования уже не нужны. Уже первое решение суда развязало им руки окончательно», — считает адвокат.

Четыре раза Навальный жаловался на ненадлежащие условия содержания: в холодное время года ему не выдали теплые ботинки; в одной из камер ШИЗО, где он сидел, не было унитаза; в комнате для приема пищи не было воды и канализации. Здесь суд тоже не нашел нарушений со стороны колонии.

«В ста процентах случаев, которые были и будут, суд будет вставать на сторону колонии. Независимо от того, какого качества и количества доказательства мы представим, нас пошлют», — заявляет Федулов.

Тем не менее, несмотря на судебные отказы удовлетворить иски Навального, руководство колонии все-таки частично выполняет его требования или улучшает условия пребывания, говорит Федулов. В этом и есть логика постоянно подавать к колонии иски. «Во время суда, после суда что-то красят, что-то разрешают, передают. Не в рамках процесса. Выигрывать суды мы не должны, но польза, безусловно, от этого есть», — заявляет Федулов.

Спор о ручках и карандашах в Верховном суде

Заявление Алексея Навального, которое рассматривают в Верховном суде, отличается от жалоб на руководство колоний. Если в районных судах Навальный просит оспорить конкретные действия конкретных сотрудников ФСИН, то Верховный суд он просит признать недействительными два пункта из правил внутреннего распорядка колоний, утвержденных Министерством юстиции. Навальный просит отменить положения правил, которые ограничивают заключенных в пользовании письменными принадлежностями — ручками, карандашами и бумагой.

Для того чтобы защищать свои права, заключенные имеют право писать жалобы и обращения в различные инстанции. «Все красиво, только для того, чтобы жаловаться, ручка нужна и листочек, — пишет Навальный у себя в соцсетях. — Ну и ясное дело, что если начальник не хочет, чтоб на него писали жалобы, то жалобщику просто не дадут ни ручку, ни бумагу».

По словам Алексея Навального и исходя из текста его заявления, письменные принадлежности в колонии выдаются по распорядку, который утверждает начальник ИК. Кому-то бумагу и ручку дают на час, а кому-то — на 15 минут, заявляет Навальный и сообщает, что из его распорядка вообще убрали письменные принадлежности. При этом Навальный пытался обжаловать это решение руководства ИК в суде, но суд снова встал на сторону колонии.

В заявлении в Верховный суд также говорится, что Навальный в колонии лишен права пользоваться письменными принадлежностями во время помещения в ШИЗО, куда его регулярно отправляют. При этом в Уголовно-исполнительном кодексе ничего не сказано про ограничения заключенных в правах пользоваться письменными принадлежностями. В результате он не может готовиться к уголовному процессу по экстремизму, поскольку ему не позволяют иметь с собой в ШИЗО материалы дела и принадлежности для письма.