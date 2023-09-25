Комиссия ООН: российские войска пытали украинцев иногда до смерти, а риторика российских СМИ выглядит подстрекательством к геноциду

Автор фото, Getty Images

52 минуты назад

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине при Совете ООН по правам человека представила очередной регулярный доклад о своей деятельности, в котором говорится, что риторика некоторых российских СМИ может рассматриваться как подстрекательство к геноциду.

«Существует множество доказательств того, что российские вооруженные силы совершают военные преступления в Украине, включая незаконные нападения с применением взрывчатых средств, нападения, наносящие ущерб гражданскому населению, пытки, сексуальное и гендерное насилие, а также нападения на энергетическую инфраструктуру», - говорится в документе.

Это – промежуточный доклад комиссии. Подробный отчет о ее деятельности будет представлен на Генеральной Ассамблее ООН в октябре этого года, а Совету ООН по правам человека – в марте 2024-го.

Автор фото, Global Images Ukraine Подпись к фото, Разрушенный дом в Херсонской области, сентябрь 2023

В докладе также говорится о множестве задокументированных нападений на объекты гражданской инфраструктуры, которые в подавляющем большинстве случаев не имели никакого военного назначения и, следовательно, не являлись легитимными целями в ходе военных действий.

Эти действия со стороны России продолжают наносить ущерб гражданскому населению и медицинским учреждениям, обладающим защищенным статусом, отмечают составители документа.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, После обстрела Харькова 21 сентября 2023г.

Комиссия особо отметила прорыв дамбы на Каховской ГЭС, в результате которого сотни домов оказались непригодными для проживания.

Особое внимание в этом отчете было уделено нарушениям личной неприкосновенности в районах, которые длительное время находились под российской оккупацией, а именно в Херсонской и Запорожской областях.

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, На стенах небольшого помещения фабрики в поселке Дымер Киевской области, в котором россияне пытали мирных жителей, вырезаны их имена и даты, когда их взяли в плен

«Расследования комиссии в Херсоне и Запорожье указывают на широкое и систематическое применение пыток российскими вооруженными силами в отношении лиц, обвиняемых в осведомительстве в пользу Вооруженных сил [Украины], – отмечается в докладе. – В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы. Один пострадавший, подвергшийся пыткам электрическим током, заявил: "Каждый раз, когда я отвечал, что ничего не знаю или не помню, ко мне применяли электрический ток... Я не знаю, как долго это продолжалось. Это было похоже на вечность"».

Комиссия также сообщила, что в Херсонской области российские солдаты насиловали и совершали иные насильственные действия сексуального характера в отношении женщин в возрасте от 19 до 83 лет.

Автор фото, GENYA SAVILOV Подпись к фото, Камера в полицейском участве Херсона, где во время оккупации держали и пытали пленных

Авторы доклада также подчеркнули, что отдельно расследуют случаи, связанные с отправкой детей в Российскую Федерацию.

Главное беспокойство в этом вопросе вызывает исключительная сложность в оценке подлинного масштаба этого явления. По мнению комиссии ООН, недостаточное знание точного числа и обстоятельств переданных детей может помешать оперативному процессу их возвращения.

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Неделю назад Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России, поданному Киевом сразу после вторжения российских войск в страну в прошлом году. Они продлятся до 27 сентября.

В своем иске Киев требует привлечь Москву к ответственности за искажение понятия «геноцид» для оправдания нападения на Украину.

Россия утверждала, что пыталась предотвратить «геноцид русского народа» на востоке Украины. Киев отверг это утверждение, заявив, что Конвенция ООН 1948 года о геноциде не допускает вторжения с целью его предотвращения.

Москва заявляет, что Международный суд ООН не имеет юрисдикции в этом деле, поскольку конвенция не регулирует применение силы между государствами.

Автор фото, Sergey Kozlov Подпись к фото, Классная комната, оборудованная в харьковском метро

В промежуточном отчете комиссии также говорится, что она обеспокоена утверждениями о геноциде в Украине.