Илон Маск пообещал распрощаться с логотипом Twitter и «со всеми птичками»

Автор фото, Getty Images

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

24 минуты назад

Илон Маск заявил, что собирается изменить логотип Twitter, написав в своей соцсети: «И скоро мы распрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птичками».

В своем сообщении, опубликованном рано утром в воскресенье, миллиардер добавил: «Если сегодня вечером будет предложен достаточно хороший логотип X, то завтра мы сделаем его доступным по всему миру».

Маск опубликовал изображение мерцающей буквы «X», а позже в аудиочате Twitter Spaces на вопрос, изменится ли логотип Twitter, ответил «Да», добавив, что «это нужно было сделать уже давно».

После покупки Маском Twitter в октябре прошлого года компания сменила свое название на X Corp.

Комментариев от Twitter пока не последовало.

На сайте Twitter говорится, что логотип компании, изображающий синюю птицу, является ее самым узнаваемым активом. «Именно поэтому мы так бережно относимся к нему», - говорится на сайте.

В апреле птичку ненадолго заменили на собаку Сиба Ину – символ криптовалюты Dogecoin, что вызвало резкий рост стоимости этой криптовалюты, хотя и ненадолго.

В начале лета Маск объявил, что Twitter будет ограничивать количество твитов в день, которые могут читать обладатели разных учетных записей (платных и бесплатных). Это вызвало шквал критики со стороны как пользователей, так и специалистов по маркетингу, и позволило прямому конкуренту Twitter – сервису Threads, запущенному компанией Марка Цукерберга Meta, - за пять дней набрать 100 млн новых подписчиков.