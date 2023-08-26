Хунта Нигерии требует отъезда французского посла, но Париж не готов подчиниться путчистам. К чему это может привести?

Автор фото, Getty Images

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18 минут назад

Военная хунта в Нигере, пришедшая к власти путем переворота в конце июля, предписала послу Франции покинуть страну в течение 48 часов, однако Париж заявляет, что не намерен выполнять требования незаконных властей.

Военные захватили власть в Нигере, арестовав президента страны Мохамеда Базума по обвинению в государственной измене и подрыве национальной безопасности. С момента переворота он содержится в подвале президентского дворца.

Одним из требований демонстрантов, поддержавших переворот, был уход Франции из Нигера. Нигер — бывшая французская колония и Франция до сих пор имеет немалое влияние в этой стране.

В последнем заявлении МИД Нигера говорится, что французский посол Сильвен Итте в пятницу отказался прийти на встречу с министром иностранных дел страны, в связи с чем нигерийские власти отозвали его аккредитацию.

Помимо неявки Итте хунта также ссылается на «другие действия французского правительства, которые противоречат интересам Нигера».

В пятницу вечером министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж принял к сведению мнение хунты, но путчисты не имеют право выдвигать подобные требования, так как не являются законной властью.

«Аккредитация посла выдается исключительно законно избранными властями Нигера», - цитирует агентство AFP неназванного источника в МИД Франции.

Госдепартамент США также сообщает, что, по их информации, в Нигере звучат призывы к отъезду ряда сотрудников американской дипмиссии, но официального запроса Вашингтон пока не получал.

Россия вместо Франции?

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Сторонники военного правительства Нигера выходят на акции с российскими флагами

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В пятницу нигерийское военное правительство также санкционировало ввод в стран войск соседних Мали и Буркина-Фасо, если Нигеру понадобится защита в его противостоянии с рядом стран Западной Африки, которые призывают вернуть к власти демократически избранного президента Базума.

Военный переворот сильно обострил отношения Нигера не только со странами Африки, но и с Западом. В случае с Францией они достигли критической точки.

На протяжении десятилетий французский контингент помогал нигерийской армии в борьбе против исламистов, ведущих активную деятельность в регионе Сахель на западе африканского континента.

В начале августа свергнутый президент Базум через колонку в Washington Post заявил, что теперь весь регион может оказаться под влиянием России в лице ЧВК «Вагнер».

По его словам, военная хунта Нигера, как и хунты соседних Мали и Буркина-Фасо, делает ставку на российских наемников, которые по замыслу путчистов должны прийти на смену французам и американцам, до сих пор помогавших Нигеру.

По данным западных разведок, отряды ЧВК «Вагнер» действительно оказывали содействие военным переворотам в африканских странах и значительно укрепили российское влияние на континенте в последние годы.