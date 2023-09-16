«Мы стали смелее». Что изменилось в Иране спустя год после смерти девушки от рук полиции нравов

Автор фото, Семья Махсы Амини

30 минут назад

Власти Ирана предприняли беспрецедентные меры для предотвращения уличных протестов в первую годовщину смерти 22-летней Махсы Амини. Она умерла 16 сентября 2022 года, через несколько дней после задержания полицией нравов за нарушение исламского дресс-кода.

Свидетели задержания говорили, что полицейские избили ее, после чего она впала в кому. В больнице, куда ее доставили, подтвердили, что приняли пациентку без признаков жизни.

Смерть Махсы спровоцировала массовые протесты. Женщины срывали с себя хиджабы прямо на похоронах. Школьницы приходили на учебу с непокрытой головой. На улицы не только Тегерана, но и других городов вышли тысячи иранцев, в том числе мужчин, недовольных религиозным засильем в стране.

Протесты продолжались несколько месяцев. По средним оценкам, в столкновениях с полицией тогда погибли более пятисот человек.

В субботу на улицах Секкеза, родного города Махсы Амини, Тегерана и других больших городов страны дежурят сотни сотрудников сил безопасности и полиция, чтобы предотвратить новые протесты.

Акции в память о Махсе и погибших в столкновениях запланированы во многих странах мира.

Власти сбавили обороты

Несмотря на то, что прошлогодние протесты были подавлены, а полиция нравов вернулась к работе после кратковременного роспуска, кое-что все же изменилось.

Общественный резонанс, вызванный смертью молодой иранки, заставил власти сбавить обороты в преследовании инакомыслия.

Иранцы рассказывают корреспондентам (многие западные СМИ не могут работать в Иране и опираются на свои источники), что на улицах теперь можно встретить девушек и женщин без хиджабов.

Самые смелые ходят в рваных джинсах, через которые видны участки кожи. Таких немного, но они есть.

Случается, что неженатые пары идут по улице, держась за руки. А один из источников рассказал, что был свидетелем того, как полиция нравов в центре города велела девушке надеть хиджаб, а она громко послала их к черту.

Еще год назад, до событий, связанных со смертью Махсы Амини, такое было бы невозможно.

Иранцы говорят, что властям удалось прогнать их с улиц, но не удалось подавить дух свободы и протеста против физического и морального насилия.

Свидетельства иранок

Автор фото, Stefano Montesi - Corbis Подпись к фото, Акции в память о Махсе Амини прошли в Риме, Лондоне, Париже и других европейских городах. Участники требуют свободы и равенства для всех женщин, притесняемых диктатурами и автократиями

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По оценкам западного дипломата в Тегеране, попросившего об анонимности, в данный момент более 20% женщин по всей стране выходят из дома без хиджаба и паранджи, нарушая тем самым законы Исламской Республики.

«Все так сильно изменилось с прошлого года, — рассказывает журналистке Би-би-си Каролин Хоули 20-летняя студентка тегеранской музыкальной школы (они общаются через защищенный канал одной из социальных сетей). - Я до сих пор не могу поверить в то, на что у меня теперь хватает смелости. Мы стали намного смелее и храбрее».

«Когда я прохожу мимо полиции нравов, я испытываю жуткий страх, но держу голову высоко и делаю вид, что не заметила их, - продолжает девушка. - Теперь я ношу то, что мне нравится, когда выхожу на улицу».

Однако, по ее словам, не следует вести себя безрассудно, так как наказание может быть очень жестоким.

«Я бы не стала носить шорты. И я всегда ношу с собой платок в сумке на случай, если дело примет серьезный оборот», - говорит студентка.

Иранцы рассказывают, что после прошлогодних протестов власти изменили тактику и на улицах городов значительно увеличилось количество камер CCTV.

По ним они отслеживают «нарушительниц исламских законов» и приходят за ними по-тихому, чтобы не создавать публичных прецедентов.

Согласно ряду свидетельств, некоторых женщин насилуют в полицейских участках. Также для них придумывают самые немыслимые наказания. К примеру, одну задержанную отправили в морг мыть трупы.

И все же, говорит западный дипломат в Тегеране, ситуация в целом изменилась, и протесты после гибели Махсы Амини можно считать поворотным моментом.