Два мощных взрыва в мечетях Пакистана: десятки убитых, сотни раненых

Автор фото, AFP

час назад

В результате двух мощных взрывов в мечетях в разных провинциях Пакистана десятки человек погибли, сотни ранены. Первый взрыв прогремел в провинции Белуджистан, там погибли более 50 человек, по меньшей мере сто ранены. В результате второго обрушилась мечеть в пригороде Пешавара, под обломками могут находится порядка 40 человек.

Власти Белуджистана сообщают, что взрыв на их территории устроил смертник, взорвавший себя у полицейской машины, припаркованной возле мечети.

Целью стали верующие, собравшиеся на празднования дня рождения пророка Мохаммеда. Среди погибших есть также офицеры полиции.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, но ранее Белуджистан часто подвергался нападениям боевиков пакистанского «Талибана», и «Исламского государства» (обе группировки признаны в России террористическими и запрещены), а также других радикалов.

Последнее нападение произошло в начале сентября. Тогда при взрыве были ранены одиннадцать человек, включая местных высокопоставленных духовных лидеров.

Белуджистан – самая большая провинция Пакистана, граничащая с Афганистаном и Ираном.

О втором взрыве, прогремевшем недалеко от Пешавара, пока известно немного.

Спасатели разбирают завалы обрушившейся мечети. Местные власти считают, что шансы извлечь живых невелики.

По предварительным данным, во время обрушения на пятничной молитве внутри находились по меньшей мере 40 человек.

В последний раз нападение на мечеть в Пакистане произошло в январе этого года, и тоже в Пешаваре. Тогда взрыв, устроенный смертником, унес жизни 100 человек.

Новая серия взрывов произошла на фоне попыток пакистанских властей усилить меры безопасности в преддверии общенациональных выборов, назначенных на январь 2024 года.

В конце июля на одном из предвыборных митингов в результате взрыва погибли более 40 человек.

По мнению наблюдателей, день для проведения акций выбран экстремистами не случайно: эта пятница объявлена выходным днем по всей стране по случаю дня рождения пророка, и джихадисты демонстрируют властям уязвимость системы безопасности.

Кто такие пакистанские джихадисты

Автор фото, AFP Подпись к фото, При взрыве в Белуджистане пострадали более 100 человек, их развезли по нескольким больницам региона

В Пакистане действует местная группировка талибов «Техрик-е-Талибан Пакистан», известная как ТТП. Хотя она клянется в верности афганскому «Талибану», формально она не является его частью.

Раньше между ТТП и Исламабадом существовало соглашение о прекращении огня, но оно было нарушено. В результате группировка усилила нападения на военных и полицейских.

Но ТТП — не единственная группа боевиков, орудующая в этом районе.