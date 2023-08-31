Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян уходит в отставку

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Отставки Араика Арутюняна требовали многие политические силы в Армении и самом Карабахе

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

час назад

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян уходит в отставку. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

«Перемены должны начаться с меня… Я принял это окончательное решение два дня назад, принимая во внимание мое взаимодействие со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью в последние недели», — написал он.

Арутюнян добавил, что подписал решение об увольнении с поста главы правительства Гургена Нерсисяна и назначении на его место Самвела Шахраманяна, у которого «будут широкие полномочия».

Арутюнян пообещал, что и дальше будет жить со своей семьей в Нагорном Карабахе.

Араик Арутюнян стал президентом Нагорного Карабаха в марте 2020 года. После окончания военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года многие политические силы в Карабахе и Армении требовали его отставки, утверждая, что он несет ответственность за неудачный исход боевых действий.

В результате 44-дневной войны в 2020 году Азербайджан вернул себе территории вокруг Нагорного Карабаха, после чего по соглашению между Россией, Арменией и Азербайджаном в регион были введены российские миротворцы.

Гуманитарный кризис

Вот уже несколько месяцев в Карабахе обостряется гуманитарный кризис. С декабря прошлого года дорога, ведущая в Армению через Лачинский коридор, была заблокирована азербайджанскими «экоактивистами».

В апреле Азербайджан установил на дороге пограничный и таможенный контрольно-пропускной пункт, фактически перекрыв свободное передвижение людей и грузов из Карабаха в Армению.

В августе этого года, по инициативе Армении, Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию с блокадой региона, где, согласно местным источникам, продукты первой необходимости почти на исходе, а среди населения наблюдаются признаки голода.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Через Лачинский коридор доставляется международная гуманитарная помощь

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Азербайджан отрицает наличие блокады и предлагает провозить гуманитарные грузы через дорогу Агдам-Ханкенди (Степанакерт). Армяне отказываются от этого варианта, требуя открытия Лачинского коридора – единственной дороги, которая связывает Карабах с Арменией.

Власти Армении неоднократно ставили вопрос о необходимости разблокирования Лачинского коридора, в ответ Баку обвинял Армению в том, что коридор используется для снабжения незаконных вооруженных формирований и незаконной добычи полезных ископаемых.

По заверениям азербайджанской стороны, эвакуация больных для лечения осуществляется беспрепятственно.

Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе еще более ухудшилась после того, как 12 июля госпогранслужба Азербайджана сообщила о временном прекращении деятельности погранично-пропускного пункта «Лачин» в связи с «фактами контрабанды».

Международное сообщество признает Карабах в качестве части территории Азербайджана, однако подавляющее большинство из его 120-тысячного (данные советского времени) населения – этнические армяне.

​​Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Что дальше?

Фамиль Исмайлов, редактор новостей Русской службы Би-би-си:

Уход Араика Арутюняна — вторая громкая отставка среди лидеров карабахских армян. В начале года с должности первого министра непризнанной республики был вынужден уйти Рубен Варданян, российский миллиардер, неожиданно оказавшийся в Карабахе.

В интервью Би-би-си Варданян отказался осудить вторжение России в Украину и заявил, что готов вести переговоры с Азербайджаном только с позиции равноправного независимого государства (Азербайджан, равно как и Армения, не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику). Такой же позиции придерживался и Арутюнян.

Насколько изменит эту позицию смена в руководстве армян Карабаха, сказать сложно. Самвел Шахраманян возглавлял рабочую группу, которая в марте вела переговоры с азербайджанской стороной.

Азербайджан активно использует свое военное преимущество над армянами, чтобы заставить их смириться с тем фактом, что Карабах станет рядовой административной единицей в составе Азербайджана.

Россия все меньше влияет на процессы в регионе: на днях представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «сложившаяся в Лачинском коридоре ситуация стала следствием признания Арменией территориальной целостности Азербайджана».

Мандат российских миротворцев, у которых вновь сменился командующий, закончится в 2025 году. Этот год может стать решающим в истории Карабахского конфликта.