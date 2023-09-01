Соцсеть X будет собирать биометрику и данные о трудоустройстве

Автор фото, Reuters

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56 минут назад

Соцсеть X, ранее известная как Twitter, скоро будет собирать биометрические данные о своих пользователях – такую, как фотографии, - а также информацию об их месте учебы и работы. Об этом говорится в разделе о политике конфиденциальности компании, который недавно был обновлен. Владелец соцсети Илон Маск не уточнил, что именно подразумевается под биометрическими данными, и как именно они будут собираться и храниться.

Селфи и скан паспорта соцсеть будет просить у подписчиков, пользующихся платным планом X Premium, который дает синюю галочку.

Уточняется, что данные будут собираться с согласия пользователя: «в X появится возможность предоставить свое официальное удостоверение личности в сочетании с селфи в качестве дополнительного уровня верификации», - сказали Би-би-си представители компании.

«Биометрические данные мы можем извлечь как из государственного удостоверения личности, так и из селфи-изображения, а потом их сопоставить. Это даст нам дополнительную возможность - для тех, кто этого захочет – связать учетную запись в соцсети с реальным человеком», - говорится на сайте компании.

Представители X добавляют, что так они хотят бороться со случаями, когда пользователи выдают себя за других людей, и в целом сделать платформу более безопасной».

Опасения злоупотреблений

Подробной информации о том, как именно будут собираться эти данные, соцсеть не предоставила.

Как говорит профессор Либерти Виттерт, специализирующаяся на практических аспектах анализа больших массивов информации при Вашингтонском университете, этот шаг соответствует попытке X создать «более целенаправленный и индивидуальный опыт для пользователей» и конкурирующих платформ, таких как LinkedIn.

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И тем не менее, добавляет профессор, пользователям следует осторожнее относиться к этой инциативе, так как работодатели могут злоупотребить нововведением, например, используя твиты, ретвиты или учетные записи, для принятия решений о найме на работу.

Лондонский специалист по этике технологий Стефани Хэйр, со своей стороны, говорит, что сбор данных, хоть и «несет массовый характер, но делается с согласия пользователя», а раз не является обязательным для пользователей, то не представляет особой опасности с точки зрения гражданских свобод.

Что касается истории трудоустройства и образования, то ее X хочет собирать для того, чтобы «рекомендовать вакансии и делиться с потенциальными работодателями, когда вы подаете заявление о приеме на работу», говорится в новых правилах.

В X недавно появился сервис Hiring («Найм»), дающий возможность компаниям демонстрировать в соцсети свои открытые вакансии. Пока он находится на стадии бета-тестирования и доступен группе зарегистрировавшихся компаний.

В мае X Corp приобрела службу технического подбора персонала под названием Laskie. Это было первое поглощение со стороны компании с тех пор, как Илон Маск купил ее под прежним названием Twitter в прошлом году. Сделка обошлась ему в 44 миллиарда долларов.

Новшества политики конфиденциальности X вступят в силу 29 сентября.

Илон Маск также подтвердил планы X предоставить возможность совершать видео- и аудиозвонки. Он сказал, что эта функция «работает на iOS, Android, Mac и PC» и что номер телефона для звонков не понадобится.

«X — это эффективная глобальная адресная книга», - заявил он.

Когда будет доступна эта функция, пока не известно.

Маск не раз заявлял о своих амбициях превратить X в «приложение для всего»: универсальное место для различных цифровых услуг, куда можно добавлять все новые функции. И вполне вероятно, что для их работы компании понадобятся все новые изменения в политике конфиденциальности.

После того, как Twitter приобрел Илон Маск, компанию покинули добровольно или были уволены несколько топ-менеджеров Twitter, занимавшиеся вопросами конфиденциальности и безопасности.

Как показало расследование Би-би-си в марте этого года, из-за этого госпропаганда и дезинформация распространяются на платформе практически без всяких преград.