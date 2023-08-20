Британка со стомой намерена в одиночку переплыть Ла-Манш

Автор фото, Chris Castle Подпись к фото, Джилл Касл хочет, чтобы люди не стыдились своих калоприемников

Автор, Джо Лонсдейл и Джейн Даунс

Должность, BBC Radio Newcastle

16 минут назад

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Когда бывшая полицейская Джилл Касл родила сына в октября 2011 года, она была очень счастлива. Однако ее счастье омрачилось серьезной травмой, полученной при родах и изменившей всю ее жизнь.

Ее сын Сэм родился недоношенным, его извлекали щипцами, и эта процедура привела к сильным разрывам тканей промежности.

Сначала врачи сказали Джилл, что травма не такая серьезная – разрыв второй степени, однако после повторного осмотра установили разрыв третей степени и зашивали ткани уже с таким диагнозом.

Автор фото, Gill Castle Подпись к фото, Сын Джилл Касл Сэм родился в октябре 2011 года

Однако два дня спустя боль начала усиливаться, Джилл также обнаружила, что у нее недержание мочи. «Я говорила акушеркам, что боль все время усиливается. Каждый раз, когда я ходила в туалет, мне приходилось дергать за шнур экстренной помощи, но мне говорили, что все нормально. В конце концов я упала от боли на пол в коридоре».

Автор фото, Gill Castle Подпись к фото, Сэм родился недоношенным, при родах пришлось использовать щипцы

Дальнейшие обследования показали, что на самом деле у Джилл были разрывы четвертой степени, которые привели к неизлечимой травме.

Через две недели ее выписали из больницы с новорожденным сыном и стомой — пластиковым мешком для сбора кала.

Джилл вспоминает, что первые несколько недель дома были «непрекращающимся адом».

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«Стома постоянно подтекала, я не могла присесть около шести месяцев, у меня были постоянные инфекции и я все время попадала в больницу, — вспоминает она. — Мне также постоянно приходилось проводить встречи по работе и с адвокатом, и все это — с маленьким ребенком (муж Джилл, Крис, работал водителем и все время был в разъездах). Трудно описать словами, как мне было тяжело».

У Джилл диагностировали посттравматическое расстройство, стресс и депрессию.

В итоге система здравоохранения согласилась на внесудебную компенсацию в связи с халатностью, однако к тому времени Джилл уже ушла из полиции Западного Йоркшира на пенсию по инвалидности .

По ее словам, потеря любимой работы стала самым тяжелым испытанием. «Я всегда хотела эту работу, она всегда восхищала меня, я понимала, что делаю что-то полезное, и вдруг все это закончилось».

По данным Ассоциации постродовых травм (BTA), ежегодно около 30 тыс. женщин в Великобритании переживают травматические роды. Из них около 16 тыс. сталкиваются с разрывами третьей и четвертой степени, которые вызывают сильные боли, недержание, а в редких, как у Джилл, случаях требуют стомы.

Автор фото, GILL CASTLE Подпись к фото, Джилл придумала специальный плакат, объясняющий, что и зачем она делает

Через три года после рождения Сэма Джилл прочитала статью о спортсменке-троеборце со стомой, и тут ее осенило: оказывается, она тоже может жить активной жизнью.

Джилл вступила в триатлон-клуб, выполнила условия челленджа трех вершин (когда за определенный срок, обычно до трех дней, нужно подняться на три горных вершины в Британии) и даже выполнила половину условий триатлон-состязания «Железный человек», проплыв 1,2 мили (около 1,8 км), проехав на велосипеде 56 миль (примерно 85 км) и пробежав полумарафон.

Она также организовала благотворительную организацию Chameleon Buddies в помощь женщинам в Великобритании и других странах, получившим тяжелые травмы при рождении детей.

Автор фото, SKY HIGH SKYDIVING Подпись к фото, Джилл собрала для своей благотворительной организации более 40 тыс. фунтов (около 44 тыс. евро), принимая участие в разных состязаниях, включая скай-дайвинг

Однако с самым серьезным вызовом Джилл столкнулась, когда кто-то из друзей спросил ее, не хотела бы она переплыть Ла-Манш.

Автор фото, HOLLISTER Подпись к фото, Джилл собирается предпринять попытку переплыть Ла-Манш в конце августа

Поначалу ее реакция была резко негативной, но поразмыслив, Джилл пришла к выводу, что это уникальная возможность, с одной стороны, рассказать о женщинах, получивших травмы при родах, а с другой — доказать, что и со стомой можно много чего добиться в жизни.

Джилл еще три года назад зарезервировала место среди тех, кто хотел бы переплыть Ла-Манш, и с тех пор не прекращает упорные тренировки, занимаясь плаванием по 12 часов в неделю в своем местном бассейне и в море (она живет на побережье). В рамках подготовки к важному заплыву она уже завершила шестичасовой ночной марафон у берегов Дувра и надеется в конце августа покорить Ла-Манш.

Автор фото, HOLLISTER Подпись к фото, Чтобы добраться до берегов Франции, Джилл придется проплыть по меньшей мере 21 милю (более 30 км)

Джилл во время заплыва будет сопровождать катер, однако она не должна будет касаться его, а воду и еду ей будут подавать на специальном шесте, без контакта с людьми.

Хотя расстояние до Франции по прямой не превышает 30 км, течение и волны могут заметно удлинить этот путь, так что, скорее всего, ей предстоит провести в воде более 20 часов.

Автор фото, HOLLISTER Подпись к фото, Джилл вот уже три года готовится к важному заплыву

Поскольку никто до Джилл не пытался переплывать Ла-Манш со стомой, она не знает точно, какие трудности могут возникнуть в пути, и не заработает ли она новую инфекцию.

Но она не унывает: «Я хочу привлечь внимание к женщинам, получившим постродовые травмы, я хочу собрать средства для своей благотворительности, но главное — я делаю это для одного человека — моего сына».

«Я хочу, чтобы он знал — это не его вина, и что у него — крутая мама, которая не позволит ничему помешать ей делать удивительные вещи».

Автор фото, Gill Castle Подпись к фото, Джилл с сыном Сэмом