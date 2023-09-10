Американка Коко Гауфф выиграла US Open. Ей всего 19 лет

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час назад

В финале Открытого чемпионата США по теннису американка Коко Гауфф обыграла Арину Соболенко из Беларуси. Для Гауфф это первый титул на турнирах Большого Шлема.

В финале US Open Коко Гауфф обыграла Соболенко со счетом 2:6, 6:3, 6:2. Соболенко, несмотря на поражение в финале, по итогам Открытого чемпионата США станет первой ракеткой мира.

Для Гауфф же это первая победа в турнирах Большого шлема. В прошлом году она уступила польской теннисистке Иге Швентек в финале Roland Garros.

Как отмечает издание sports.ru, Гауфф стала самой молодой американкой, победившей на US Open после 17-летней Серены Уильямс в 1999 году.

«Я чувствую себя немного в шоке в этот момент», — сказала Гауф после одержанной победы на чемпионате.

«Вы знаете, что поражение на Открытом чемпионате Франции (в прошлом году) разбило мне сердце, но я поняла, что Бог проводит тебя через трудности и испытания, и это делает этот момент еще более сладким, чем я могу себе представить», — заявила теннисистка.

Кто такая Коко Гауфф?

Гауфф с восьми лет постоянно побеждала на небольших соревнованиях. В 12 лет Гауфф выиграла престижный Junior Orange Bowl. В 13 лет Коко стала самой молодой в истории финалисткой юниорского US Open, полгода спустя выиграла на юниорском же Roland Garros. Кроме того, Гауфф — самая юная девушка, возглавлявшая юниорский женский рейтинг Всемирной теннисной ассоциации (WTA).

У американки быстро накопились и другие, вполне взрослые достижения. На юниорском Уимблдоне 2018 года ей удалось подать со скоростью 193 километра в час — это третий результат в истории тенниса после сестер Уильямс.

В 2015 году Гауфф стала главной сенсацией первой недели Уимблдона. Во-первых, она была самой молодой теннисисткой, которая прошла квалификацию турнира, это позволило ей попасть в основную сетку. Во-вторых, в первом же круге американка встречалась с Винус Уильямс.

Гауфф нередко сравнивают с Уильямс по физическим данным — необычный высокий рост, сильный удар справа, мощная подача. Коко хватило два сета, чтобы обыграть теннисистку, которой она восхищалась с детства.

Выиграв, юная американка расплакалась на корте, пока отец-тренер и ее мать сходили с ума от радости в боксах у корта. Пожав Винус руку, Гауфф сказала: «Спасибо тебе за все, что сделала. Меня бы не было здесь без тебя».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После победы в финальном матче чемпионата Коко Гауфф не могла сдержать эмоций

Реакция на победу

19-летнюю победительницу US Open уже поздравил бывший президент США Барак Обама. Он написал в Твиттере (сейчас соцсеть называется Х): «Мы гордимся тобой на корте и вне его — и мы знаем, что все самое лучшее у тебя еще впереди».

Победительница Открытого чемпионата США 2017 года, американка Слоан Стивенс назвала Гауфф «потрясающей», а легенда бокса Майк Тайсон сказал: «Коко! Ты сделала это! Америка и весь мир празднуют!»