СПИД скоро может быть побежден в пяти странах Африки

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Всего четверть века назад, услышав диагноз «СПИД», пациент понимал, что дни его сочтены. Теперь в ООН говорят, что всего через несколько лет этот диагноз может окончательно уйти в прошлое

41 минуту назад

Уже к 2030 году мир может окончательно избавиться от СПИДа, утверждается в новом отчете ООН — при условии что уже принятые программы в области здравоохранения будут полностью и своевременно профинансированы.

Больших успехов по искоренению этого заболевания добились в африканских странах южнее Сахары, где проживает почти две трети всех ВИЧ-инфицированных планеты.

По данным Управления ООН по проблеме ВИЧ/СПИД, пять наиболее проблемных с этой точки зрения стран (Ботсвана, Зимбабве, Руанда, Свазиленд и Танзания) уже достигли намеченной цели программы и вышли на уровень, известный как «95-95-95».

Это значит, что 95% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем ВИЧ-положительном статусе; 95% людей, которыем поставлен диагноз ВИЧ, получают эффективное лечение (антиретровирусную терапию) и 95% людей, регулярно принимающих лекарства, подавляют размножение вируса, что делает его передачу практически невозможной.

Еще 16 других государств, половина которых также расположены в Афирке южнее Сахары, еще не достигли этой отметки, но неуклонно к ней приближаются.

«У сегодняшних мировых лидеров есть уникальная возможность войти в историю в качестве людей, покончивших со СПИДом», — говорится в заявлении Винни Бьянима, возглавляющей в ООН Управление по ВИЧ/СПИД.

«Они могут спасти миллионы жизней, обеспечить здоровье каждого, — продолжает она. — Показать всем, что такое настоящее лидерство».

Однако, чтобы защитить население бедных стран даже на ближайшие два-три года, в бюджете ООН не хватает 8,5 млрд. Руководство организации предупреждает, что в таких условиях уникальную возможность победить СПИД легко можно упустить. Ведь в 2022 году СПИД каждую минуту уносил очередную жизнь.

«Представленные в отчете факты и цифры статистики говорят не о том, что в борьбе со СПИДом мы вышли на финишную прямую, а о том, что мы можем на нее выйти, — объясняет Винни Бьянима. И мы знаем, что для этого нужно делать».

ВИЧ и СПИД

Николай Воронин,

научный корреспондент Би-би-си

Громкое заявление ООН о том, что борьба со СПИДом выходит на финишную прямую и в ближайшие годы сам этот диагноз может остаться в прошлом, - безусловно, радостная и важная новость для всего мира.

Однако для ее правильного восприятия необходимо понимать разницу между двумя понятиями: синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и вызывающим его вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Иногда вирус попадает в организм здорового человека при переливании крови (или некоторых других медицинских процедурах), но чаще всего заражение происходит половым путем. И почти всегда - именно потому, что ВИЧ-инцифированный партнер или партнерша не знает о своей болезни. А следовательно, не обращается за помощью и не получает лечения.

Другими словами, откладывая обследование, зараженный человек позволяет вирусу беспрепятственно размножаться в своем теле. Таким образом пациент не только подтачивает собственный иммунитет, но и представляет серьезную угрозу для партнера при каждом половом контакте.

Именно поэтому во многих странах (включая Россию) закон запрещает скрывать свой ВИЧ-позитивный статус от половых партнеров, нередко под угрозой уголовной ответственности.

Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции (до того, как вирус успеет нанести иммунной системе пациента непоправимый вред) и прием антиретровирусных препаратов гарантируют, что СПИД у человека не разовьется.

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В группе риска - молодые женщины

Однако не все еще преграды преодолены. Каждую неделю по всему миру ВИЧ все еще заражаются около 4000 молодых женщин.

А в странах Африки, по данным ООН, — при всем их очевидном прогрессе — на долю женщин и девочек всех возрастов приходится почти две трети новых диагнозов (63%).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Уганде, Танзании и Южной Африке проводят испытания вакцины от ВИЧ в сочетании с приемом препаратов PrEP (доконтактной профилактики)

В Ботсване на юге Африки девочек по-прежнему нередко преследуют мужчины значительно более старшего возраста, продолжая традицию «межпоколенческого секса».

32-летняя Гаоне заразилась ВИЧ еще в школе.

«Мне очень много помогал один из близких родственников. Ему было за тридцать, то есть вдвое старше меня. Я ему доверяла. А он использовал это доверие, чтобы добиться со мной секса», — говорит она.

Антиретровирусные препараты Гаоне принимает уже 11 лет, с 2012-го, и за эти годы успела родить двоих детей. Ни один из них ВИЧ не инфицирован, так что теперь она и сама всеми силами за эти препараты агитирует.

По ее словам, общество в стране не готово открыто говорить об изнасилованиях и сексуальной эксплуатации.

«Иногда я за день получаю письма от пяти женщин, которые заразились ВИЧ от значительно более старшего мужчины, часто их родственника, — объясняет она. — Если мужчины продолжают так поступать, то что мы можем сделать?»

Сила молитвы

Во всех странах собранная статистика показывает, что мужчины, зараженные ВИЧ, реже обращаются за медицинской помощью, чем женщины.

Власти Ботсваны сейчас пытаются подключить к борьбе с ВИЧ религиозных лидеров, чтобы те понемногу меняли взгляды мужчин, и предотвращали таким образом передачу ВИЧ.

Автор фото, Rev Mmachakga Mpho Moruakgomo Подпись к фото, Отец Моруакгомо считает, что религиозные лидеры должны принести извинения за многолетнее осуждение людей с ВИЧ

«В Ботсване о своем ВИЧ-положительном статусе знают 95% инфицированных. Среди тех, кто не знает, подавлющее большинство - мужчины».

«Поскольку к слову священника люди относятся с большим уважением, мы просим религиозных лидеров, чтобы они заводили с мужчинами разговоры на тему необходимости пройти тестирование и, если диагноз подтвердится, записаться на лечение».

Отец Моруакгомо говорит, что аналогичные разговоры ведут с местным населением также мусульманские, индуистские, бахаистские лидеры и даже местные народные целители.

Автор фото, UNAIDS Подпись к фото, Мужчины в Ботсване неохотно участвуют в кампаниях по профилактике ВИЧ, но религиозные лидеры надеются, что со временем это отношение изменится

«Тема ВИЧ в обществе сильно стигматизирована. И ответственность за это несем мы, религиозные лидеры», — признается пастор Африканской методистской епископальной церкви.

«Мы осуждали и обвиняли заразившихся. Секс и ориентация имеют основополагающее значение для нашего существования. Мы должны извиниться и признать, что были неправы».

Глава Национального агентства страны по проблеме СПИДа и укреплению здоровья Онтиретсе Летлхаре утверждает, что к 2030 Ботсвана должна полностью избавиться от СПИДа. Он надеется, что религиозные лидеры помогут стране сделать этот принципиально важный рывок.

«Самой большой проблемой является именно стигматизации ВИЧ, потому что очень часто люди, живущие с ВИЧ, попросту опасаются открыто обращаться в медицинские учреждения со своей болезнью, — резюмирует он. — Вот с чем надо бороться в первую очередь».

Остальной мир

По данным ООН, в 2022 году почти четверть всех новых случаев диагностики ВИЧ приходилась на Азию и Тихоокеанский регион.

Резкий рост числа новых инфекций продолжается в Восточной Европе и Центральной Азии (постановка диагнозов участилась в полтора раза с 2010 г.), а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке (за тот же период рост случаев заражения — почти две трети).

В докладе утверждается, что этот безрадостный тренд объясняется тем, что профилактика ВИЧ не ведется в наиболее маргинализированных группах населения. Еще одна причина - законы, ущемляющие права ЛГБТ, а то и вовсе преследующие их в уголовном порядке.

Однако надежду дает лечение, известное как доконтактная профилактика (PrEP).

В Камбодже, например, эти таблетки бесплатно раздают уязвимым группам населения, в том числе секс-работникам, геям и трансгендерам.

Автор фото, Kuy Pov Подпись к фото, Куй Пов быстро привыкла к побочным эффектам таблеток

Принимать нужно по одной таблетке каждый день. Там содержатся препараты, используемые для лечения ВИЧ, но работают они и для профилактики — если изначально человек не инфицирован.

«Я регулярно принимаю таблетки уже три месяца. Несколько дней были головные боли, но никаких других побочных эффектов больше не было. Просто пью по одной таблетке в день», — рассказывает 32-летняя трансгендерная женщина Куй Пов, владеющая салоном красоты в столичном Пномпене.

«Я принимаю PrEP, потому что у меня несколько сексуальных партнеров. Я знаю, что опасность все равно есть», — добавляет она, оговариваясь, что всегда просит своих партнеров использовать презерватив, но они не всегда соглашаются.

В Камбодже ВИЧ-инфицированных, по разным оценкам, около 76 тыс. человек. Из них знают о своем статусе 86% — то есть больше четырех пятых. 99% из них имеют доступ к лечению.

Число новых случаев инфицирования сократилось на 91% по сравнению с 1996 годом. Но каждый день заражается не менее четырех человек, что остается серьезной проблемой.

Автор фото, Danou Chy Подпись к фото, Использование PrEP помогло снизить число новых случаев заражения ВИЧ

«Раньше использование презервативов поощрялось, но все равно было много тех, кто бы их использовать не стал. PrEP — это инновационный способ поддержки людей из групп риска в предотвращении передачи ВИЧ», — говорит Даноу Чи, работающий в НКО, занимающейся защитой мужского здоровья.

По его словам, таблетки PrEP дают обнадеживающие результаты, а относительно скоро должна появиться и еще одна версия препарата, для инъекций.

Терапия вернула Куи контроль над важнейшей частью ее жизни.