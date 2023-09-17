Китайские электромобили завоевывают мир. Не всем это нравится

Автор фото, AFP

Автор, Алексей Калмыков

Должность, Би-би-си

51 минуту назад

В прошлом году Китай обошел Германию и стал вторым крупнейшим экспортером автомобилей в мире. А в этом году обогнал и лидера — Японию. Господство Китая на мировом авторынке из прогнозов становится реальностью, и Запад срочно ищет способы вернуть то время, когда весь мир ездил на машинах немецкого, японского, французского и американского производства.

Пока что главная экспортная марка электромобиля с клеймом «Сделано в Китае» — Tesla. Но постепенно не только батареи, но и машины собственной китайской разработки завоевывают внутреннего потребителя и устремляются на мировой рынок.

Китай всего за десятилетие создал автопром будущего и добился лидерства в экспорте. Как у него это получилось?

Спасибо партии, Путину и кризису

Запустить отрасль помогла поддержка китайских властей и контроль за ресурсами, необходимыми для производства батарей. Компартия поставила автопром на ноги, а дальше он не пошел, а побежал.

История успеха тем удивительнее на фоне проблем китайской экономики. Ее лихорадит вот уже который год.

Продолжительный кризис подорвал веру населения в способность компартии при Си Цзиньпине обеспечить прежние темпы роста благосостояния. Люди не спешат расставаться с деньгами, чем отдаляют заявленную цель экономической политики — оживить потребление.

Но автопрому это оказалось как раз на руку. Падение внутреннего спроса углубило кризис перепроизводства, и автозаводы ринулись с удвоенной энергией искать покупателей за границей.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Партия китайских электромобилей BYD в ожидании отгрузки на экспорт в порту Сучжоу 11 сентября 2023 года

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И тут, с одной стороны, помогли «зеленые» реформы в Европе, где всех собираются пересадить на электромобили в ближайшие 10-15 лет.

А с другой, приказ Владимира Путина завоевать Украину, в результате которого западный автопром ушел из России, а Китай получил емкий и близкий рынок сбыта для бензиновых и дизельных машин, которые в развитые страны уже не продашь.

Китайский автоэкспорт в Россию вырос в семь раз. Если год назад каждая пятая продаваемая на российском рынке машина была китайской, то теперь — каждая вторая.

Россияне довольны, а вот европейцам такая быстрая зарубежная экспансия Китая пришлась не по душе.

Именно в ЕС в основном отправляются торговые суда, груженые собранными в Китае электрокарами, поскольку 27 стран блока с населением 450 млн человек — гигантский богатый рынок, сопоставимый только с американским. Однако с США у Китая очень натянутые отношения, а в ЕС — благоприятный торговый режим.

Но скоро все может поменяться.

Европа вышла на тропу войны

«Китай завалил мировой рынок дешевыми электромобилями. Цены на них искусственно занижены за счет огромных госсубсидий», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе в ежегодном обращении о главных приоритетах европейской политики.

В текущем году автоимпорт из Китая удвоился, и сейчас 8% европейского рынка занимают собранные в Китае электроавтомобили. За пару лет удвоится и эта доля, прогнозирует Еврокомиссия.

Цены китайских моделей в среднем на 20% ниже европейских аналогов.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Больше половины всех своих машин Tesla собирает на этом заводе в Шанхае

Поэтому Еврокомиссия решила начать расследование недобросовестной конкуренции, итогом которого, скорее всего, станут дополнительные пошлины на собранные в Китае машины с электробатареями.

Под эту категорию попадают не только китайские марки вроде BYD или XPeng, и не только некогда европейские марки, ныне принадлежащие китайским компаниям, вроде Volvo и MG, но и машины с китайских заводов немецкой BMW, французской Renault или американской Tesla.

Власти двух главных промышленных держав ЕС — Германии и Франции — обрадовались и единодушно поддержали расследование Еврокомиссии.

Китай же обиделся и высказал претензию.

«Откровенный протекционизм со стороны ЕС приведет к дестабилизации и перекосам на мировом авторынке, в том числе в Евросоюзе, — заявил китайский минторг. — Защита собственного автопрома под предлогом „честной конкуренции“ неблагоприятно скажется на экономических и торговых связях ЕС и Китая».

Европейцы утверждают, что китайские автозаводы обошли европейских конкурентов благодаря масштабной господдержке, что в ЕС запрещено. Китайцы же говорят, что выигрывают чисто — не на допинге субсидий, а за счет бизнес-таланта и технологического превосходства.

Кто прав?

Как Китай стал лидером автопрома будущего

Китайские власти последние десятилетия последовательно поддерживали новый автопром внутри страны и обеспечивали доступ к литию и другим ресурсам для отрасли за ее пределами.

Компартия преследовала три главные цели: чистый воздух в городах, импортозамещение и ставка на лидерство в технологиях будущего ради победы в конкуренции с Западом за экономическое господство на планете.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Самой популярной маркой в Китае годами был Volkswagen, а теперь - BYD. Немцы тем временем осматривают китайские машины на салоне в Мюнхене на прошлой неделе

С 2016 по 2022 годы Китай выделил на поддержку спроса и производства автомобилей с электрическими и гибридными двигателями 57 млрд долларов, приводит Reuters оценки консалтинговой фирмы AlixPartners. А в 2023 году была объявлена новая четырехлетняя программа налоговых льгот на 72 млрд долларов.

И это только централизованные субсидии. Помимо них существуют еще и региональные.

Деньгами поддержка не ограничивается. Для популяризации электромобилей Китай стремительно создал самую крупную в мире сеть зарядок — более 6 млн точек — и заставил производителей унифицировать стандарт зарядных устройств.

Результат двух десятилетий господдержки превзошел все ожидания.

Китай выбился в лидеры мирового рынка батарей для электромобилей. Компания CATL сейчас контролирует 37%, а BYD — почти 15%, приводит статистику деловая газета FT.

Батареи CATL ставят на свои машины Tesla, BMW и Volkswagen, а Ford пошел дальше и купил технологию и ноу-хау, чтобы построить завод в Мичигане.

За батареями (запчастью, пусть и самой главной в электромобиле) в лидеры выбилась и готовая продукция — машины собственной китайской разработки.

Сначала они завоевали внутренний рынок. В этом году самой продаваемой маркой в Китае впервые за десятилетие стал не Volkswagen, а BYD. Теперь очередь мирового рынка.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Свежеиспеченные BMW на китайском заводе немецкой компании в Шэньяне

Западный автопром давно осознал, что начинает проигрывать конкуренцию китайскому. До полного разгрома еще далеко, но без масштабных инвестиций, настройки государственной политики или технологического прорыва отставание с каждым годом будет ощутимее.

Уже сейчас свободные мощности китайского автопрома оцениваются примерно в 10 млн машин в год. Это сопоставимо с производством легковых автомобилей в 27 странах ЕС за весь прошлый год. Если все автозаводы в Европе вдруг немедленно закроются, Китаю даже не нужно будет наращивать производство — он с готовностью завалит рынок своими машинами, как это случилось в России.

Поэтому лидер рынка Tesla вот уже который раз режет цены. Поэтому власти США выделили 270 миллиардов долларов на поддержку «зеленой перестройки» экономики, включая субсидии на покупку американских электромашин.