Голливуд: актеры готовятся примкнуть к забастовке сценаристов. Это прервет большинство съемок

Автор фото, MediaNews Group Подпись к фото, Гильдия сценаристов объявида забастовку (на фото) еще в мае, с присоединением к ней Гильдии актеров это станет самым масштабным протестом в американской киноиндустрии с 1960 года

37 минут назад

Десятки тысяч актеров Голливуда и американского телевидения готовятся начать забастовку, после того как объединенный профсоюз Гильдии киноактеров и Федерации артистов телерадиовещания SAG-AFTRA не смог договориться со студиями о повышении оплаты их услуг и ограничениях в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

Гильдия киноактеров согласилась на одно последнее продление срока переговоров с крупнейшими студиями, но при этом ее переговорный комитет единогласно проголосовал за то, чтобы рекомендовать членам профсоюза объявить забастовку.

Порядка 160 тысяч актеров присоединятся к сценаристам, которые бастуют уже два с половиной месяца.

Это самая масштабная остановка американской киноиндустрии за 63 года.

В последний раз «двойная» забастовка актеров и сценаристов имела место в 1960 году, когда на пике славы в Голливуде была Мэрлин Монро. Она привела к значительным потерям в бюджете киностудий.

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Какими могут быть последствия забастовки

В рамках акции актеры не будут сниматься, участвовать в рекламных кампаниях, присутствовать на премьерах как полнометражных картин, так и сериалов и вести различные церемонии.

Ожидается, что будут прерваны или отложены сотни съемочных процессов, включая сериалы и телевизионные мини-сериалы, снимаемые на всей территории США.

Среди студий и платформ, которых коснется забастовка, такие гиганты, как Fox, Disney, Netflix, Paramount, Universal, Sony и другие.

Актеры-члены профсоюза, находящиеся на съемках и мероприятиях в других странах, в том числе в Великобритании, тоже будут бастовать. Из-за этого, например, как сообщает Variety, назначенная на четверг лондонская премьера фильма «Оппенгеймер» перенесена на час раньше, чтобы Роберт Дауни-младший, Эмили Блант и Мэтт Дэймон успели показаться на красной ковровой дорожке. На час позже они уже не смогут этого сделать: решение о начале забастовки вступит в силу.

В понедельник они же должны представлять картину в Нью-Йорке, но на этом мероприятии их уже точно не будет.

Многие телекомпании уже объявили, что показ новых драматических и комедийных сериалов, который традиционно начинается в сентябре, будет отложен. Обычно первые сезоны пускают в эфир, когда работа над последующими еще продолжается, но в данной ситуации неизвестно, когда они будут готовы.

Компании Fox и ABC намерены заполнить свою осеннюю сетку вещания показом реалити-шоу, на создание которых не влияет забастовка, а также пустят в эфир повторы комедийных сериалов.

Не пострадают от забастовки независимые продюсерские компании, не связанные договорами с профсоюзами.

Чего добиваются актеры

Автор фото, WireImage Подпись к фото, Мерил Стрип поддержала требования актерского профсоюза и идею забастовки

Предыдущий трехлетний контракт, в котором были закреплены договоренности между Гильдией киноактеров и продюсерскими компаниями, истек 30 июня, но был продлен на период консультаций – до полуночи 13 июля по американскому времени.

Среди условий нового контракта профсоюзы добивались повышения оплаты труда актеров среднего звена (контракты со звездами заключаются на эксклюзивных для каждого случая условиях) и гарантий, что искусственный интеллект не заменит и не ограничит функции артистов на съемочной площадке.

Еще до истечения срока договора представители профсоюза говорили, что новый контракт, судя по всему, не будет заключен, так как работодатели не демонстрируют намерений обсудить предлагаемые условия.

По словам президента Гильдии актрисы Фрэн Дрешер, продюсерские компании отгородились от актеров стеной и не хотят ничего слышать.

Однако Альянс производителей кино и телевидения (AMPTP), представляющий интересы студий и стриминговых платформ, заявляет, что профсоюзам было сделано щедрое предложение, и ответственность за срыв переговоров лежит на них.

«Они отклонили наше историческое по своей сути предложение по повышению гонораров, пенсионных и страховых отчислений. [Мы предложили] улучшенные условия кинопроб, сокращение периодов работы в сериалах, новаторские возможности ИИ, который может защитить цифровые изображения актеров, и многое другое», - говорится в заявлении AMPTP.

Хотя вопрос повышения гонораров касается в основном актеров второстепенных ролей и массовки, многие звезды Голливуда из солидарности с коллегами призвали профсоюзы не соглашаться на неудовлетворительные условия и заявили о готовности бастовать.