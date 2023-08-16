Женская сборная Англии по футболу вышла в финал чемпионата мира

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31 минуту назад

Женская сборная Англии переиграла хозяек турнира команду Австралии (3:1) и вышла в финал чемпионата мира по футболу.

Переиграв своих соперниц на переполненном стадионе «Австралия», нынешняя команда стала первой английской сборной, вышедшей в финал мирового футбольного чемпионата с 1966 года.

Многие футбольные эксперты считают этот успех не случайным, он продолжил серию отличных выступлений сборной в последние два года под руководством главного тренера Сарины Вигман. В прошлом году женская сборная Англии впервые стала чемпионом Европы.

В матче с австралийками сборная Англии повела в первом тайме, когда Элла Тун отличным ударом послала мяч в верхний угол.

«Львицы» контролировали ход игры, однако во втором тайме австралийка Сэм Керр отквитала гол, сделав счет 1: 1.

Но англичанки нашли в себе силы вновь переломить ход матча и, воспользовавшись ошибкой в защите, восстановили свое преимущество в счете. Второй гол забила Лорен Хемп. А к концу матча Алессия Руссо закрепила победу англичанок - 3:1.