США впервые выписали штраф компании за загрязнение космоса

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час назад

Правительство США выписало первый в истории штраф спутниковой компании, которая не убрала за собой космический мусор, оставив его бесконтрольно вращаться на околоземной орбите.

Федеральная комиссия по связи (FCC) оштрафовала фирму Dish Network на 150 тыс. долларов за то, что та не передвинула свой отслуживший срок спутник на безопасное расстояние от тех, что находятся в эксплуатации.

Dish Network признала свою ответственность и согласовала с FCC план действий по приведению своих рабочих процессов в соответствие с установленными правилами.

Космическим мусором называют фрагменты отправленных в околоземное пространство объектов, оставленных вращаться на орбите после того, как они выработали свой ресурс, что чревато опасностью столкновения с другими космическими аппаратами. Чаще всего это старые спутники связи или остатки космических кораблей и ракет.

Как заявила FCC, принадлежащий Dish Network спутник EchoStar-7 представляет потенциальную угрозу другим спутникам, летающим вокруг Земли на той же высоте.

EchoStar-7 был выведен на геостационарную орбиту в 2002 году. Эта орбита пролегает на расстоянии около 36 тыс. км от земного экватора, она особенно привлекательна тем, что находящиеся на ней аппараты движутся со скоростью, равной скорости вращения Земли, а значит, как бы висят в небе неподвижно.

Ожидалось, что к 2022 году, когда спутник отслужит свой срок, Dish Network поднимет его на 300 км выше, однако компания смогла отодвинуть его лишь на 120 км, после чего у EchoStar-7 закончилось топливо.

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Как говорит глава исполнительного бюро FCC Лойан Игал, по мере того, как развивается космическая отрасль и спутниковые коммуникации приобретают все более важное значение, необходимо обеспечить выполнение операторами взятых на себя обязательств.

«Это революционное соглашение, со всей ясностью показывающее, что FCC обладает серьезными полномочиями в обеспечении исполнения правил и способна поддерживать правопорядок в этой жизненно важной области, касающейся космического мусора», - добавляет Игал.

Присужденный компании штраф в 120 тыс. долларов едва ли нанесет серьезный ущерб Dish Network, чья выручка за 2022 год составила $16,7 млрд.

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«Чем больше объектов находится на орбите, тем выше риск столкновений, которые приведут к появлению обломков, разлетающихся на высокой скорости, - объясняет доктор Меган Арго, старший преподаватель на кафедре астрофизики в Университете Центрального Ланкашира. – Они могут попасть в другие спутники, что приведет к возникновению новых обломков и теоретически может вызвать лавинообразный процесс».

С 1957 года, когда был дан старт эпохе освоения космоса, на околоземную орбиту было выведено, согласно имеющимся оценкам, более 10 тысяч спутников. Более половины из них сегодня уже не используются. По данным НАСА, вокруг Земли вращается более 25 тыс. фрагментов космического мусора, чья длина превышает 10 см.

Директор НАСА Билл Нельсон сказал в интервью Би-би-си в июле, что космический мусор представляет собой огромную проблему, из-за которой, в частности, приходилось менять орбиту Международной космической станции, чтобы избежать столкновения.