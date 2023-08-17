Турция предостерегла Москву от эскалации напряженности в Черном море после высадки российского десанта на сухогруз «Сукра Окан»

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российский десант высадился на турецкий сухогруз с вертолета

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56 минут назад

Турецкие власти потребовали от Москвы не нагнетать напряженность в Черном море после инцидента с турецким сухогрузом «Сукру Окан», который произошел в нейтральных водах.

В прошлое воскресенье российские власти сообщили, что сторожевой корабль «Василий Быков» открыл предупредительный огонь по сухогрузу, который следовал под флагом Палау, после того, как капитан судна не подчинился приказу остановиться для «законной проверки».

Инцидент, как следует из данных сайтов, отслеживающих перемещения судов, произошел в нейтральных водах близ черноморского побережья Турции.

«После вмешательства [России] наши партнеры в Российской Федерации были соответствующим образом предупреждены о необходимости избегать подобных действий, которые приводят к эскалации напряженности в Черном море», — заявила канцелярия президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российские военные на ломаном английском обвинили турецкого капитана в неподчинении приказу остановить судно

«На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия», — сообщало минобороны России.

Российское военное ведомство также распространило кадры высадки на «Сукру Окан» вертолетного десанта. На них видно, как люди с автоматами спускаются с вертолета Ка-29 на палубу судна, экипаж которого стоит на коленях. Российские военные задают вопросы морякам, изучают документы, после чего желают экипажу счастливого плавания.

После этого сухогруз проследовал дальше в сторону украинского порта Измаил, через который осуществляется экспорт украинской сельскохозяйственной продукции.

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Тогда же министерство обороны Турции сообщило, что ему известно об инциденте и что Анкара занимается этим вопросом.

В четверг, после того, как турецкое руководство стали критиковать за то, что оно не спешит комментировать инцидент, канцелярия Эрдогана заявила, что формально реагировать на него должна Палау.

«Даже если владелец судна «Сукру Окан» — турецкий гражданин, судно не ходит под турецким флагом», — говорилось в сообщении.

Большинство судов из соображений безопасности давно уже избегает заходить в территориальные воды Украины: они направляются сразу в румынский порт Сулина, расположенный в дельте Дуная, и далее в украинские речные порты, в том числе в Измаил. Поэтому говорить о том, что инцидент с турецким сухогрузом может как-то повлиять на экспорт украинского зерна по морю, специалисты в области морских перевозок считают преждевременным, тем более что после одностороннего разрыва Москвой «зерновой сделки» такой грузопоток практически иссяк в связи с российской блокадой и угрозами расценивать коммерческие суда в Черном море как перевозящие военные грузы для Украины.

Однако, по словам западных аналитиков, инцидент свидетельствует о росте напряженности в Черном море и может привести к вовлечению стран, напрямую не принимающих участие в российско-украинской войне.

Не далее как в июле Россия предупредила, что может рассматривать грузовые суда третьих стран как враждебные, повысив риск военных столкновений.

«Разумеется, мы озабочены тем, что Россия может расширить удары по зерновым объектам Украины, включив в них гражданские суда в Черном море», — заявил на этой неделе представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Реакция Украины

Официальные лица в Киеве назвали инцидент с обстрелом и обыском сухогруза «Сукра Окан» нарушением норм международного морского права и потребовали тщательного расследования всех обстоятельств случившегося.

«Целенаправленный обстрел и принудительный осмотр Россией международного гражданского сухогруза "Сукра Окан", направлявшегося в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств», - заявил вскоре после инцидента советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, «этот прецедент с попыткой введения "каперского права" требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества. Подоляк заверил, что Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ.

«Кроме шантажа всего мира продовольствием Россия прибегла к террору в Черном море. Этот акт является откровенным пренебрежением прав черноморских государств на свободное судоходство и прав иностранных судов на мирный проход территориальными водами прибрежных стран», - заявил вице-премьер Украины, министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он призвал Международную морскую организацию ІМО и партнеров жестко отреагировать на действия России и приложить все усилия для прекращения террора в Черном море, применить меры к Российской Федерации как стране-члену IMO.