Тюрьма или Белый дом. Трампа встретили овацией на ужине республиканцев в ключевом штате, его соперники молчат

Автор фото, AFP

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

37 минут назад

Дюжина конкурентов Дональда Трампа в номинации на роль кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года собралась на одном мероприятии в Айове — ежегодном «Ужине Линкольна». Но лишь один из них бросил бывшему президенту вызов — и его освистали.

Похоже, Трамп — по-прежнему главная надежда и опора республиканцев на грядущих выборах.

На ужине в Айове собрались 1200 сторонников Республиканской партии. Айова — ключевой штат, поскольку именно здесь в январе следующего года состоятся первые праймериз, которые положат начало борьбе за номинацию республиканского кандидата в президенты.

Как передает американский корреспондент Би-би-си Сара Смит, у кого-то из организаторов ужина, по всей видимости, оказалось отличное чувство юмора: каждого кандидата, выходившего на сцену для выступления, встречал фрагмент из песни Only In America в стиле кантри.

Когда настала очередь Трампа, ему досталась часть хита со строками «Кто-то может сесть в тюрьму, а кто-то может стать президентом».

45-й президент США, похоже, не возражает. Он не пытается скрыть, что его ждут уже два суда по уголовным обвинениям, а еще по двум делам ему грозит обвинение. Более того, он таким преследованием гордится, продолжает наш корреспондент.

Трамп настаивает на том, что его незаслуженно преследуют по чисто политическим причинам.

Он заявил собравшимся на ужине в Айове, что его не пытались бы судить, если бы он не баллотировался снова в Белый дом и не был бы лидером в гонке за номинацию.

Человеку, который называет серьезные уголовные обвинения признаком успеха, требуется изрядная доля нахальства.

Но этого у Трампа всегда было в избытке, а его оппоненты понятия не имеют, как на это реагировать.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Обвинения в неподобающем хранении секретных документов преследуют Трампа уже даавно

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Большинство из них просто предпочли проигнорировать сообщение о том, что в четверг вечером Трампу были предъявлены еще три обвинения в рамках расследования дела о нарушении правил обращения с секретными документами.

Более того, они вообще отказались воспользоваться возможностью бросить вызов явному лидеру в борьбе за номинацию.

Но один из малоизвестных претендентов, Уилл Херд, все же попытался. Бывший конгрессмен от штата Техас и сотрудник ЦРУ заявил, что Дональд Трамп баллотируется не для того, чтобы «сделать Америку снова великой».

«Дональд Трамп идет в президенты не для того, чтобы представлять людей, которые проголосовали за него в 2016 или 2020 году. Дональд Трамп баллотируется, чтобы не попасть в тюрьму», — заявил он.

В ответ присутствующие громко засвистели и застучали столовыми приборами по столам, раздались выкрики «Катись домой!». Сразу стало ясно, что аудиторию он потерял.

Одна из посетителей ужина, Стейси Тайбер, сказала нашему корреспонденту, что не верит ни одному из обвинений в адрес Трампа. По ее словам, если политический истеблишмент «так старается убрать его с дороги, то они, должно быть, боятся, что он победит Джо Байдена».

Автор фото, Getty Images

Ее муж Дэн заявил, что именно президент Байден и его сын Хантер должны предстать перед судом. Он и многие другие присутствующие в зале повторяли утверждения о деловых операциях Хантера и заявления об иностранном влиянии (ни одно из них пока не доказано, Белый дом отвергает обвинения, но республиканцы в Конгрессе проводят расследование).

Наблюдать за тем, как разные кандидаты общаются друг с другом на ужине, было скучно, пишет наш корреспондент. Они по очереди выходили из своих комнат за сценой, чтобы произнести 10-минутную речь. Общаться друг с другом у них не было необходимости.

Возможно, первые партийные дебаты, которые пройдут 23 августа, будут выглядеть более интересно и содержательно. Однако Трамп намекнул, что может их пропустить – он и так сильно опережает конкурентов в опросах.

Крис Сунуну, губернатор-республиканец штата Нью-Хэмпшир, — отнюдь не поклонник бывшего президента, но недавно заявил, что не будет соревноваться с ним за президентскую номинацию.

Как он сказал нашему корреспонденту, для того, чтобы соревноваться с Трампом, другим кандидатам важно не то, что они говорят (поскольку существенных различий в программе нет), — а то, каким образом они это делают.

«Им надо захватить внимание, вызывать страсть, демонстрировать эмоции, им нужен юмор и харизма», — считает он.

Избирателям нравится тот, кто, по их мнению, может победить, — вот что важно, добавил Сунуну, отметив, что новичкам очень трудно конкурировать с узнаваемостью имени и звездной популярностью бывшего президента.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вивек Рамасвами - один из немногих кандидатов, которые произвели приятное впечатление

Лишь Вивек Рамасвами, предприниматель и новичок в политике, сумел показать, что у него есть потенциал выделиться из толпы кандидатов, показатели которых в опросах пока описываются однозначными числами.

После бурного выступления его приветствовали овацией — такой же чести удостоились лишь сам Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, в настоящее время занимающий в опросах второе место.

У здания, где проходил ужин, разместился киоск, торгующий привычными уже значками, футболками и бейсболками. На мероприятии выступали 13 официальных претендентов на номинацию из 14 (не присутствовал лишь Крис Кристи).

Однако на значках и футболках красовались лишь четыре имени: Трамп, Десантис, Рамасвами и Тим Скотт, сенатор от Южной Каролины, который в последнее время привлекает к себе повышенное внимание.

«Я уже давно зарабатываю этим на жизнь, — сказал нашему коррспонденту продавец. — Я знаю, что хорошо продается».