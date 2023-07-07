Twitter грозит компании Meta судом за ее новую соцсеть Threads

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час назад

Компания Twitter пригрозила судом компании Meta, владеющей Фейсбуком и Инстаграмом (и еще и признанной в России «экстремистской организацией» и запрещенной). Повод — новая соцсеть Threads, которая довольно похожа на Твиттер.

Как сообщило в четверг вечером издание Semafor, юрист Twitter Алекс Спиро в среду послал главе Meta Марку Цукербергу официальное письмо, в котором обвинил Meta в «систематическом, злонамеренном и незаконном присвоении коммерческих тайн и другой интеллектуальной собственности компании Twitter» при создании сети Threads.

«Конкуренция — это хорошо, но обман — нет», — написал владелец Twitter Илон Маск в собственной соцсети.

Приложение сети Threads было запущено в середине этой недели, и в ней зарегистрировались уже около 30 млн человек. Руководство Meta изначально заявляло, что эта сеть будет альтернативой Твиттеру.

Как отмечал корреспондент BBC News по вопросам технологий Джеймс Клейтон, Threads довольно похожи на Твиттер и внешне, и по функционалу.

Алекс Спиро в своем письме, в частности, обвиняет Meta в том, что она наняла десятки бывших сотрудников Twitter, которые до сих пор имеют доступ к секретам компании и которые помогли скопировать эту соцсеть.

Юрист Twitter требует, чтобы Meta немедленно прекратила пользоваться этими секретами и грозит судом.

Пресс-секретарь Threads Энди Стоун написал в этой же сети, что на самом деле в технической команде Threads нет ни одного бывшего работника Twitter.