Скандал с поцелуем: мать Рубиалеса объявила голодовку, прокуратура начала расследование

Автор фото, Reuters

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28 августа 2023, 19:36 GMT Обновлено 6 минут назад

Прокуратура Национального суда Испании начала предварительное расследование о возможном сексуальном насилии в отношении президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса, который поцеловал в губы нападающую испанской сборной Дженни Эрмосо после победы команды в финале чемпионата мира.

Ранее мать Рубиалеса объявила голодовку в знак протеста против того, что она назвала «бесчеловечной охотой» на сына, которую он не заслужил.

Прокуроры намерены выяснить, можно ли рассматривать инцидент как преступление, связанное с сексуальным насилием.

Они также намерены связаться с самой футболисткой и «предоставить ей возможность в течение 15 дней обратиться в прокуратуру для получения информации о ее правах как жертвы предполагаемого сексуального насилия, если она захочет подать жалобу».

«Для того, чтобы возбудить дело о сексуальном нападении, домогательстве или сексуальном насилии, необходимо, чтобы пострадавшая сторона или ее законный представитель подали иск или обратились в прокуратуру», – говорится в заявлении.

В пятницу Эрмосо заявила, что не давала согласия на поцелуй (Рубиалес до этого заявлял об обратном) и считает себя жертвой неподобающих действий сексуального характера со стороны главы RFEF.

«На рассмотрении прокуратуры уже несколько дней находилось шесть жалоб от частных лиц или ассоциаций, но она не решалась начать расследование без заявления самой футболистки», – пишет El Pais.

Источники издания в прокуратуре отмечают, что если Эрмосо откажется подавать официальную жалобу против Рубиалеса, дело, скорее всего, будет закрыто.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Анхелес Бехар начала бессрочную голодовку в церкви в Монтриле

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Мать Рубиалеса Анхелес Бехар ранее заперлась в церкви в городе Мотриль на южном побережье Испании, где вырос ее сын, и объявила голодовку в связи с «бесчеловечной охотой» на него.

Она заявила испанскому информагентству EFE, что голодовка будет продолжаться «бесконечно, днем и ночью», и добавила, что «бесчеловечная и кровавая охота, которую они ведут, – это то, чего мой сын не заслуживает».

Двоюродная сестра Рубиалеса Ванесса Руис, которая делает заявления от имени семьи, сказала: «Мы очень переживаем за него. Его осудили раньше времени».

«Они [СМИ] не перестают нас преследовать. Мы вынуждены были покинуть свой дом. Мы хотим, чтобы они оставили нас в покое, и чтобы Дженни рассказала правду. Это несправедливо», – заявила она.

В пятницу Луис Рубиалес вновь заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на многочисленные призывы. В субботу он был временно отстранен от футбольной деятельности Международной федерацией футбола (FIFA).

Испанское правительство обратилось в Спортивный трибунал Испании (TAD) с просьбой отстранить Рубиалеса от работы, в то время как Испанская федерация футбола, которой он руководит, в понедельник созвала региональные филиалы на чрезвычайное заседание.

После заседания RFEF призвала своего руководителя покинуть пост.