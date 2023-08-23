Необычная реклама в лондонской газете навела поклонников на мысль, что новый альбом Rolling Stones не за горами

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мик Джаггер летом 2023 года

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59 минут назад

Неужели Rolling Stones только что объявили о выпуске нового альбома? Представители группы говорят «без комментариев», но поклонники, которые ждут нового альбома уже почти два десятилетия, готовы усмотреть признаки неизбежного его появления в чем угодно – включая газетные объявления.

Реклама нового магазина по ремонту стекла в небольшой лондонской газете Hackney Gazette непосвященному человеку покажется довольно тривиальной.

«Hackney Diamonds, Specialists in Glass Repair, Opening September 2023» («Hackney Diamonds, специалисты по ремонту стекла, открытие в сентябре 2023 года»), гласит объявление на третьей странице газеты от 17 августа.

Далее в рекламе говорится, что предприятие было основано в 1962 году – в год образования группы Rolling Stones.

«Наша дружная команда обещает вам удовлетворение. Когда вы скажете "дай мне убежище", мы починим ваши разбитые окна», - говорится в объявлении. Фанаты без труда расшифровали ссылки на некоторые из наиболее известных хитов группы и предположили, что это промоушн 31-го студийного альбома группы, который выйдет в сентябре.

Поклонники обнаружили много знакомых ссылок на историю, тексты и иконографию группы.

На букве «i» в слове Diamonds изображен логотип группы в виде языка и губ. Diamonds также отсылает к турне Rolling Stones, посвященному 60-летию группы и начавшемуся в прошлом году в Мадриде.

В текст рекламы включены ссылки как минимум на три наиболее известных хита группы: (I Can't Get No) Satisfaction, Gimme Shelter и Shattered.

По данным издания NME, для надписи Hackney Diamonds использован тот же шрифт, что и на альбоме группы 1978 года Some Girls.

Реклама направляет читателей на веб-сайт, где пользователям предлагается зарегистрировать интерес, а условия конфиденциальности подписаны лейблом группы Universal Music Group, которая занимается выпуском бэк-каталога Rolling Stones.

В прошлом году Rolling Stones отметили свое 60-летие европейским турне по 10 странам, включая Великобританию.

Их альбом с новой оригинальной музыкой станет первым после альбома 2005 года «A Bigger Bang» и первым после смерти барабанщика Чарли Уоттса в 2021 году (в возрасте 80 лет).

Бессменному фронтмену группы Мику Джаггеру в этом году тоже исполнилось 80, Ронни Вуду – 76, Киту Ричардсу – 79.