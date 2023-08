Необычная реклама в лондонской газете навела поклонников на мысль, что новый альбом Rolling Stones не за горами

59 минут назад

«Hackney Diamonds, Specialists in Glass Repair, Opening September 2023» («Hackney Diamonds, специалисты по ремонту стекла, открытие в сентябре 2023 года»), гласит объявление на третьей странице газеты от 17 августа.

В текст рекламы включены ссылки как минимум на три наиболее известных хита группы: (I Can't Get No) Satisfaction, Gimme Shelter и Shattered.