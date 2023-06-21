Конституционный суд России отказался отменить статью о «дискредитации» армии и запретил сомневаться в «целях СВО»

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31 минуту назад

Конституционный суд (КС) России отклонил 13 жалоб на административную статью о «дискредитации» российской армии во время войны с Украиной. Политик Илья Яшин и другие противники войны просили КС признать эту статью нарушающей Конституцию и отменить. Вместо этого суд объявил государство «конституционной ценностью» и запретил ставить под сомнение «конституционно-предопределенные» цели «спецоперации».

Би-би-си обнаружила на сайте КС тринадцать отказных определений по жалобам на статью 20.3.3 КоАП. Их подали в конце апреля 2023 года оштрафованные судами граждане, в том числе оппозиционер Илья Яшин, которого после нескольких штрафов за «дискредитацию» отправили на 8,5 лет в колонию по уголовному делу о «военных фейках». В России на тот момент было возбуждено уже более 6300 дел по этой статье.

Административная статья о «дискредитации» была принята Госдумой через восемь дней после начала войны в Украине и предусматривает штрафы от 30 до 50 тыс. рублей за публичные действия, «направленные на дискредитацию» использования Вооруженных сил РФ в так называемой «специальной военной операции» (СВО). За второе аналогичное деяние в течение года можно сесть на срок до пяти лет.

Заявителей суды штрафовали за пацифистские лозунги в соцсетях и на одиночных пикетах — даже за плакаты со словом «Мир» или благодарностью «тем, кто отказался убивать и умирать»; за рисунки флагов РФ и Украины, карту России в цветах пацифистского сине-белого флага, рюкзак с надписью «Я против войны в Украине».

Авторы жалобы просили КС признать, что статья о «дискредитации» нарушает более десятка статей Конституции, в том числе, о праве на свободу совести, мысли и слова, свободу собраний и запрете на установление какой-либо идеологии - государственной или обязательной. Кроме того, они жаловались на дискриминацию, поскольку штрафы предусмотрены исключительно за антивоенную критику.

В жалобах говорилось, что называть войной «контртеррористическую операцию в Чечне» в России не запрещено и за протесты против нее никого не преследовали, а вот в нацистской Германии за такое казнили.

КС вынес решение в закрытом режиме еще 30 мая, но не сообщал об этом. В решении говорится, что поскольку сам КС ранее одобрил присоединение к России захваченных территорий Украины, статья о «дискредитации» армии в период проведения СВО «не может вызывать сомнения с точки зрения конституционности».

Направленность СВО «на защиту интересов РФ, ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» также не может быть поставлена под сомнение. При этом государство является «конституционной ценностью», а поддержка военных действий в Украине — «конституционным принципом», заключил КС.

Обращение в КС готовила коалиция юристов и правозащитников, в том числе из «ОВД-инфо», «Руси Сидящей» (обе организации признаны в России «иностранными агентами») и Центра защиты прав человека «Мемориал» (создан бывшими сотрудниками ликвидированного правозащитного центра).

Один из авторов жалобы, юрист Григорий Вайпан сказал Би-би-си, что в решении «вся Конституция перевернута с ног на голову».

Как «конституционной ценностью» оказалось государство, а не человек

В жалобах говорилось, что понуждение отказаться от антивоенных убеждений и высказываний нарушает статью 2 Конституции — по ней «высшей ценностью» в России является человек, его права и свободы, а обязанность государства — их признание, соблюдение и защита.

Сам КС неоднократно говорил об этой «высшей ценности», в том числе, в решениях, вынесенных в мае 2023 года по другим делам. Однако в деле о «дискредитации» КС неожиданно признал само российское государство «конституционной ценностью, подлежащей уважению и защите» всеми, кто находится на территории России. Хотя в Конституции об этом вообще не говорится.

Заявители жаловались, что закон позволяет штрафовать за действия и призывы, якобы направленные на «дискредитацию», даже если никакие последствия этого не наступили. Но КС заявил, что критика «спецоперации» подрывает морально- психологический настрой ее участников, может оказывать негативное воздействие на ее реализацию и содействовать силам, «противостоящим интересам РФ и ее граждан, препятствующим поддержанию мира» — даже если такой цели критические выступления и высказывания не преследовали.

Заявители утверждали, что статья КоАП является дискриминационной, потому что сторонники войны беспрепятственно проводят митинги и концерты в ее поддержку и вовлекают в это несовершеннолетних. При этом Международный пакт о гражданских и политических правах, который обязана соблюдать Россия, запрещает любую пропаганду войны. А рабочая группа ООН подчеркивала в решении по делу осужденного в России муниципального депутата Алексея Горинова, что запрет антивоенных высказываний перевернул бы эту статью Международного пакта «с ног на голову».

КС подтвердил, что пропаганда войны в России запрещена, но заявил, что статья о «дискредитации» на такую пропаганду не направлена, не вводит обязательную идеологию и не содержит дискриминацию «в зависимости от убеждений».

Российское общество, как постановил суд, в соответствии с Конституцией обязано поддерживать «спецоперацию». Поэтому законодатель вправе «не допустить и пресечь» антивоенные выступления и высказывания — «даже если внешне такие действия имеют признаки реализации конституционных прав», включая свободу мысли, слова и творчества, а также право иметь и распространять убеждения.

А в действиях граждан, которым «придается видимость конструктивного выражения позиции», статья позволяет выявлять «факты направленности» на «дискредитацию армии и решений, касающихся СВО», решил суд.

Суды, согласно позиции КС, могут решать, направлены ли выступления и высказывания граждан «именно на дискредитацию», а также — имеют ли они «реальную фактическую основу» или базируются на «субъективном мнении и восприятии, оценочных суждениях и недостоверных фактах». По каким критериям это должно определяться, КС не указал.

«Историческое решение»

Данные о множестве человеческих жертвах и разрушениях в Украине, нарушении международных норм и преступлениях, причастность к которым российских военных и президента Владимира Путина уже расследуют международные суды, КС проигнорировал.

Выражать мнение о деятельности военных и органов власти, «в том числе, указывать на наличие недостатков» суд разрешил только в случае, «если это не сопряжено с произвольным отрицанием конституционно-предопределенных характера, целей и задач СВО» и основывается на «открытой достоверной информации». Критерии достоверности в решении КС не указаны.

Теоретически это может защитить каких-нибудь Z-блогеров или основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которые осыпали бранью Минобороны за нехватку снабжения, сказал Би-би-си эксперт по конституционному праву, попросивший об анонимности. Сторонников войны будут оправдывать в соответствии с позицией КС, а пацифистов — штрафовать и сажать, прогнозирует дискриминационный подход собеседник Би-би-си.

«Текст решения КС из ряда вон выходящий даже по нынешним меркам. Оно окончательно перечеркивает всё 30-летнее наследие Конституционного суда в сфере защиты свободы слова и собраний, да и вообще прав человека. Сейчас трудно себе представить, что всего каких-то шесть лет назад КС выпускал из тюрьмы Ильдара Дадина [осужденного за неоднократные нарушения порядка проведения митингов]», — сказал Би-би-си юрист Григорий Вайпан.

В новом решении КС, считает он, вся Конституция перевернута с ног на голову: «конституционной ценностью» объявлено государство, а не человек, и граждане не вправе ставить под сомнение государственные решения.