Пожары в Греции: в лесу найдены 18 обгоревших тел

Автор фото, DIMITRIS ALEXOUDIS/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK Подпись к фото, От деревни Авантас, неподалеку от которой были найдены 18 тел, осталось немного

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21 минуту назад

18 обгоревших тел найдены в отдаленной деревне на севере Греции, где уже несколько дней бушуют лесные пожары. Об этом сообщила пожарная охрана страны. Жара, обрушившаяся в этом году на юг Европы, оказалась смертельной.

Без влияния человека события этого лета считались бы чрезвычайно редкими, считают авторы исследования World Weather Attribution, среди которых - ученые из разных стран мира, изучающие роль, которую изменение климата играет в широком распространении экстремальных погодных условий,

Пожарные службы Греции сообщили, что погибшие в пожаре люди, скорее всего, были нелегальными мигрантами. К этому выводу они пришли в том числе и потому, что никаких сообщений о пропавших в этом районе местных жителях не поступало.

Район префектуры Эврос на севере Греции примыкает к турецкой границе и является популярным маршрутом для мигрантов, стремящихся попасть в ЕС.

Автор фото, Dimitris Alexoudis Подпись к фото, Лесной пожар в деревне Авантас, недалеко от города Александруполис, Фракия, северная Греция, 21 августа 2023 года.

Тела были обнаружены в Национальном лесном парке «Дадья-Лефкими-Суфлион» к северу от Александруполиса, где пожар начался рано утром 19 августа и быстро распространился на большую территорию. Их нашли возле сгоревшей хижины неподалеку от деревни Авантас.

По неподтвержденным данным, погибшие люди лежали двумя отдельными группами, и власти считают, что реальное число жертв может быть еще больше.

Некоторые греческие СМИ уже сообщили о 26 погибших, но официальных заявлений по этому поводу пока нет.

23-летний житель деревни по имени Никос сказал, что ситуация настолько трагическая, что надежда остается только на молитву и дождь.

«Похоже на войну»

Автор фото, DIMITRIS ALEXOUDIS/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK Подпись к фото, Эвакуированных из местной больницы пришлось временно разместить на пароме

Эврос серьезно пострадал от пожаров. В Александруполисе, административном центре района, пришлось эвакуировать пациентов больницы, включая новорожденных младенцев.

Заместитель министра здравоохранения Греции Димитрис Варцопулос заявил, что основной причиной эвакуации стало загрязнение воздуха дымом и пеплом.

Больных перевезли на паром «Адамантиос Кораис», который превратили во временный полевой госпиталь. Пожилых пациентов уложили на матрасы в помещении ресторана, а наиболее тяжелых больных парамедики и врачи обслуживали прямо на носилках.

Один из медбратьев, Никос Гиокцидис, сказал, что за 27 лет работы он не видел ничего подобного: «Повсюду носилки, пациенты здесь, капельницы там… это все похоже на войну, как будто бы взорвалась бомба».

Позже паром отправился в близлежащий порт Кавала. 14 человек были эвакуированы кораблем береговой охраны с пляжа возле села Макри.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Лесной пожар в Александруполисе, Греция, 22 августа 2023

Аномальная жара поставила пожарную службу Греции в очень сложную ситуацию. Ее представитель Яннис Артофиос сказал, что с 1 мая по настоящее время только в окрестностях города Аспропиргос, неподалеку от Афин, произошло 472 пожара.

Общее число погибших в лесных пожарах в Греции на этой неделе выросло до 20 человек, и не исключено, что их станет еще больше.

В понедельник в том же районе было обнаружено тело еще одного мужчины, как предполагается, тоже нелегального мигранта, а на месте пожара к северу от Афин был найден мертвым пожилой пастух.

Местные СМИ сообщили что ночью на Александруполис стремительно наступала массивная стена огня. Ситуация стала настолько критической, что власти приказали эвакуировать еще восемь деревень в дополнение к 12, ранее покинутым жителями.

«Мрачная реальность не должна стать нормой»

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Сил пожарной охраны Греции не хватает на то, чтобы тушить все возникающие пожары

Августовские лесные пожары в Греции продолжают печальные события июля, когда в пожарах погибли пять человек. По словам одного из представителей греческой пожарной службы, за последние 24 часа в стране началось еще более 60 пожаров.

По крайней мере два новых возгорания, в промышленной зоне и в предгорьях горы Парнис, произошли в опасной близости от Афин.

В промышленной зоне огонь охватил два склада, после чего по окрестностям пополз едкий дым. Это побудило власти закрыть часть автомобильной кольцевой дороги вокруг столицы. Людям посоветовали оставаться дома и без нужды не выходить на улицу.

Двое албанских рабочих, находившихся в загоревшейся промышленной зоне, рассказали Би-би-си, что, если бы пожарные вертолеты прибыли вовремя, огонь еще можно было бы потушить.

Автор фото, REX/Shutterstock Подпись к фото, Горящие леса в Беотии, в центральной части Греции

Греческие власти закрыли доступ в горы и леса вблизи от пострадавших районов, по крайней мере до утра среды.

В прошлом месяце пожар уничтожил почти 17 700 гектаров лесов на острове Родос. Он продолжался 10 дней и нанес огромный ущерб туристической индустрии острова.

Ущерб от нынешних пожаров на севере и в центральной части страны еще предстоит оценить.

Ранее президент Греции Катерина Сакелларопулу опубликовала заявление, в котором признала, что горе, вызванное страданиями и гибелью людей, усугубляется неспособностью властей предотвратить гибель природы.

«Необходимо сделать все, что нужно, чтобы эта мрачная реальность не стала новой нормой», — добавила она.

Греция в огне

Автор фото, KOSTAS TSIRONIS/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK Подпись к фото, Жителям деревни Фели пришлось срочно спасаться бегством

Кроме пограничного Эвроса, пожары на северо-востоке страны бушуют и вокруг города Кавала. Лес горит на островах Эвия и Кифнос, а также в регионе Беотия к северу от Афин.

Около полудня во вторник 22 августа пожар пересек скоростную автомагистраль "Аттика". После этого жителям находящегося неподалеку села Фели в административной районе Западная Македония были отправлены сообщения на мобильные телефоны, призывающие немедленно покинуть опасную территорию.

Ситуация существенно ухудшается ураганным ветром и температурой воздуха до 41°C. На помощь пожарным Греции отправились специалисты по борьбе с огнем из Кипра, Румынии, Чехии, Хорватии, Германии и Сербии.

Автор фото, European Union, Copernicus Sentinel-X imagery Подпись к фото, Фотография со спутника службы ЕС Copernicus показывает одну из зон лесного пожара в Греции

Огонь также распространился на расположенный неподалеку женский монастырь Успения девы Марии Клистон. Представители пожарной службы сообщили, что в монастыре проживают 50 монахинь, туда была отправлена группа реагирования на стихийные бедствия, чтобы отвести их в безопасное место.

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Автор фото, ВВС

Жаркое лето Европы

Автор фото, Cecile Mantovani Подпись к фото, Власти Франции предупредили граждан об опасности аномально высокой температуры. В Лионе выпущено «красное», самое серьезное предупреждение

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По данным службы Евросоюза по мониторингу климата Copernicus, Греция является одной из нескольких стран Европы, в которых риск возникновения лесных пожаров чрезвычайно высок.

В других европейских странах ситуация тоже далека от благополучной. По данным метеорологической службы Франции Météo-France, в понедельник в стране был зарегистрирован самый жаркий день за всю историю наблюдений.

Температура на юго-востоке поднялась до 42,4°C. Однако рекордной стала среднесуточная температура, которая в понедельник достигла 26,63°C и была зафиксирована на 30 метеостанциях по всей стране.

В Швейцарии высокие температуры подняли «изотерму нулевого градуса» (высоту, на которой температура падает ниже точки замерзания) на рекордную высоту.

Метеорологическая служба страны сообщила, что в последнее десятилетие она поднимается в горах рекордными темпами.