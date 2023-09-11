Израильская делегация посетила заседание ЮНЕСКО в Саудовской Аравии. Что это означает?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Делегация Израиля принимает участие в расширенной 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО во дворце Аль-Мурабба в Эр-Рияде

час назад

В понедельник израильская делегация приняла участие в заседании ЮНЕСКО в Эр-Рияде, посвященном обновлению списка культурных и исторических объектов всемирного наследия. Это первый публично заявленный визит израильской делегации в Саудовскую Аравию, и аналитики рассуждают о перспективах нормализации отношений между двумя странам.

Как сообщает Reuters, на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО за столом заметили троих израильских чиновников, сидевших за табличкой с надписью «Израиль». Табличка вызвала пристальное внимание работавших на встрече, но не более того. «Это Божье повеление. Этот вопрос выше нас, и мы не можем против этого возражать», – сказал агентству AFP молодой саудовец, работающий в службе поддержки.

Ссылаясь на неназванного израильского чиновника, Reuters сообщает, что в состав делегации входили заместитель генерального директора МИДа по международным организациям и посол при международных организациях в Париже. На встрече также присутствовали делегат от Министерства образования Израиля и председатель Управления древностей страны.

Комментировать ситуацию отказались и МИД Израиля, и ЮНЕСКО. Официальный Рияд тоже пока не ответил на запросы о комментариях.

Поскольку прямых рейсов между Израилем и Саудовской Аравией нет, израильтянам пришлось путешествовать через Дубай, получив визы через ЮНЕСКО. Они прибыли в Саудовскую Аравию в воскресенье.

Возможная нормализация отношений?

Несмотря на то, что визит не имеет какого-либо явного политического значения, он вполне укладывается в ряд многочисленных слухов и спекуляций о возможном сближении двух стран.

Рияд не признает Израиль и не присоединился к соглашениям, заключенным в 2020 году при посредничестве США, в рамках которых Израиль установил связи со странами Персидского залива – Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Как считает Азиз Альгашиан, саудовский аналитик и эксперт по двусторонним отношениям, то обстоятельство, что визит израильской делегации координировало ЮНЕСКО, свидетельствует о том, что на пути нормализации саудовско-израильских отношений остаются препятствия.

«Скорее всего, это результат того, что Саудовская Аравия стала более открытой для мира, в который войдут и израильтяне, а не результат улучшения двусторонних отношений между Саудовской Аравией и Израилем», – говорит Альгашиан.

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Хотя визит не носит официального статуса, его можно рассматривать и как результат действий администрации президента США Джо Байдена, которая в последнее время все более активно педалирует усилия по нормализации отношений между странами Ближнего Востока.

В рамках новой сделки, которую готовят саудовские и американские дипломаты, США предоставят Саудовской Аравии гарантии безопасности и поддержку гражданской ядерной программы.

В ответ Рияд нормализует отношения с Израилем, что может подтолкнуть и другие страны региона к аналогичным шагам.

В свою очередь саудовцы, скорее всего, потребуют от Израиля уступок палестинцам. По некоторым данным, на прошлой неделе Рияд посетила палестинская делегация для обсуждения дальнейших действий в случае официального оформления отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Один из палестинских чиновников сообщил Financial Times, что палестинцы добиваются поддержки США в вопросе полноправного членства в ООН, где они в настоящее время имеют статус наблюдателя.