Генассамблея ООН: Джо Байден призвал объединиться против России

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джо Байден: «путь к миру загораживает одна лишь Россия»

19 сентября 2023, 15:55 GMT Обновлено минуту назад

Выступая перед Генеральной ассамблеей ООН, президент США Джо Байден заявил, что понимает, какую ответственность должна взять на себя в этот критический момент Америка, и призвал всех членов этой организации выступить против «ничем не прикрытой» агрессии России.

Второй год подряд встречи в ООН омрачены тенью войны, развязанной Россией без какой-либо провокации, напомнил он.

«Россия полагает, что мир устанет и позволит ей и дальше зверствовать в Украине без каких-либо последствий, — заявил Байден. — Но я спрашиваю вас: если мы откажемся он основных принципов хартии ООН, чтобы умиротворить агрессора, будет ли каждый из членов этой организации уверен в том, что ему будет обеспечена защита? Если мы позволим расчленить Украину, можно ли будет говорить о гарантиях независимости любой из стран?»

Конечно же нет, убежден президент США.

«Вот почему Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами во всем мире будут стоять плечом к плечу с храбрым населением Украины, которое защищает свой суверенитет и территориальную целостность, и свою свободу», — подчеркнул Джо Байден.

Учитывая, что в зале сидел президент Украины Зеленский, Джо Байден в своей речи уделил на удивление мало времени разговорам об Украине, сообщает редактор Би-би-си в странах Северной Америки Сара Смит. Он также говорил, в частности, о проблеме климата и искусственном интеллекте. Но то, что он сказал про Украину, было прямо и твердо.

Украинская часть его послания в основном заключалось в том, что США будут продолжать оказывать непоколебимую поддержку, поскольку фундаментальные принципы суверенитета, территориальной целостности и прав человека должны быть защищены. Украинская делегация, внимательно слушая, аплодировала.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинская делегация на Генассамблее внимательно слушала Байдена

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Президент Байден пообещал, что США будут продолжать защищать свободу. При этом он должен убедить американскую общественность и своих все более скептически настроенных оппонентов-республиканцев, что Вашингон не напрасно тратит миллиарды долларов на поддержку Украины.

Выступление Байдена поддержал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, назвавший войну в Украине непрекращающейся чередой ужасов.

По его словам, развязанная Россией война рушит жизни, грубо нарушает права человека, разъединяет семьи, травмирует детей и разбивает надежды и мечты.

Генсек ООН предупредил также, что весь мир нуждается как в украинском продовольствии, так и в российских сельхозпродуктах и удобрениях, от которых зависит стабильность рынков и продовольственная безопасность.

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на Генассамблее, сравнил вторжение России на Украину со вторжением в Польшу в 1939 году нацистской Германии и Советского Союза.