Крупнейшая российская атака на Львов с начала войны. Что известно

Автор фото, t.me/V_Zelenskiy_official Подпись к фото, Скриншот с видео, опубликованного президентом Зеленским

11 минут назад

В ночь на четверг Россия нанесла ракетный удар по Львову. Обрушилась часть многоквартирного жилого дома, погибли и ранены мирные жители. Это самая большая атака с начала войны, заявил мэр. Украинские военные сообщили о попадании по городу ракет «Калибр», запущенных из Черного моря.

По информации МВД Украины, частично разрушены третий и четвертый этажи в трех подъездах жилого дома, погибли по меньшей мере четыре человека, 32 ранены, среди них ребенок. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о 37 пострадавших и 64 эвакуированных.

Разбор завалов продолжается. Под обломками трех подъездов разрушенного дома все еще ищут людей.

Воздушные силы ВСУ заявили, что около часа ночи из акватории Черного моря с кораблей и подводных лодок был нанесен удар крылатыми ракетами «Калибр». По их данным, было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала двигались в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад.

В итоге украинским силам удалось уничтожить семь из 10 крылатых ракет «Калибр», сказано в заявлении. Остальные три попали по гражданским объектам во Львове.

Автор фото, t.me/dsns_telegram Подпись к фото, Мэр Львова сообщил, что в результате атаки повреждены 35 домов

Больше всего пострадал многоквартирный дом, в двух подъездах были разрушены третий и четвертый этажи, из-под завалов достали четверых погибших.

Мэр Львова Андрей Садовый ночью сообщал, что на дом упали обломки российской ракеты, однако глава областной военной администрации Максим Козицкий утверждает, что это было прямое попадание. Такой же версии придерживается прокуратура: попадание российской ракеты.

«Так „русский мир“ пришел во Львов», — сказал он в видео на фоне разрушенного дома. Ночью он говорил, что во Львове также был поврежден объект критической инфраструктуры.

Всего, по подсчетам мэра, в городе повреждены 35 домов. «Это самая большая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения, — писал ночью Садовый в своем телеграм-канале. — У целых жилых домов просто посносило крыши».

В телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского утром было опубликовано снятое с дрона видео разрушений во Львове. «Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый», — заявил Зеленский.

Автор фото, t.me/mvs_ukraine Подпись к фото, Людей ищут под завалами многоквартирного дома во Львове, в котором частично разрушены два подъезда

Губернатор Козицкий также сообщил, что во Львовской области обломки ракет упали в двух селах в двух разных районах. По его данным, пострадавших там нет.

О событиях этой ночи Украинской службе Би-би-си рассказал житель Львова Павел, чья квартира была полностью разрушена, а сам он с семьей едва спасся. Когда ночью началась тревога, они сначала перебежали в ванную, а после того, как ракета упала где-то неподалеку, побежали в укрытие в подвале соседнего подъезда.

По словам собеседника Би-би-си, сразу после этого ракета попала в дом и разрушила их подъезд и все крыло дома.

«Нас немного завалило пылью и грязью с женой и ребенком, но подвал нас спас», — рассказал Павел. После этого, по его словам, они выбежали из подвала, а полиция направила их в расположенный рядом парк. Когда они перебрались в парк, неподалеку снова прозвучали звуки взрыва.

Автор фото, t.me/dsns_telegram Подпись к фото, Спасательные работы у обрушившегося жилого дома во Львове

«Львов. Историческая часть города является наследием ЮНЕСКО. Российская ракета прилетает по гражданским в современной, европейской стране. Погибают люди. Невозможно молчать или закрывать глаза», — заявил в своем телеграм-канале глава офиса президента Украины.