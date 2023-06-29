Нетаньяху пересмотрел спорные положения судебной реформы. Партнеры по коалиции называют его предателем

Автор фото, AFP

час назад

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что один из наиболее спорных пунктов запланированной его правительством судебной реформы будет исключен из конечного законопректа. Речь идет о предполагавшихся ранее ограничениях полномочий Верховного суда.

Реформа спровоцировала самые массовые протесты в Израиле за последние десятилетия. Протестующие обвинили правительство Нетаньяху в посягательстве на демократию. В марте из-за забастовок и акций протеста премьер был вынужден реформу отложить.

О пересмотре положений новой реформы Нетаньяху заявил в четверг в интервью американскому изданию Wall Street Journal.

Новое коалиционное правительство, пришедшее к власти в декабре прошлого года, хотело дать в руки Кнессета механизм, с помощью которого можно было бы обходить любые вето Верховного суда.

У Израиля нет конституции, и судебная система выполняет функции своеобразного контролера, блокирующего решения законодательной и исполнительной власти, которые кажутся ей неконституционными.

«Сейчас этого (пункта) нет… Я внимательно отношусь к общественному мнению и к тому, что, на мой взгляд, окажется приемлемым», - сказал Нетаньяху WSJ.

Однако, соглашаясь на создание правительственной коалиции с Биби и его “Ликудом”, ультраправые партии очень рассчитывали на возможность сократить полномочия Верховного суда, так как он в большинстве случаев выступает против чрезмерного религиозного влияния на жизнь общества.

Новое правительство, в состав которого вошли ультраортодоксы и партии ультранационалистического толка, стало самым правым в истории Израиля.

Партнеры Биби по коалиции уже называют его решение предательством.

Эксперты считают, что своим неожиданным решением премьеру вряд ли удастся убедить оппозицию поддержать его реформы, но он совершенно точно может расколоть собственную коалицию.

Суть вопроса

Намерения нового правительства ограничить возможности Верховного суда спровоцировали самые массовые протесты в Израиле за последние десятилетия.

С февраля по апрель этого года миллионы израильтян выходили на улицы городов, возражая против предложенной правительством судебной реформы.

Они говорили, что правительство стремиться сломать систему сдержек и противовесов и превратить страну в диктатуру.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Протесты в Израиле продолжались несколько месяцев. В некоторые дни на улицы по всей стране единовременно выходили до миллиона человек

Предлагаемые поправки подразумевали, что любое вето Верховного суда можно было бы преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос.

Иными словами, правящая коалиция, которая как раз и располагает большинством кресел в Кнессете, могла бы всегда обходить запреты судебной власти и беспрепятственно принимать или отменять любые законы.

Многие израильтяне увидели в грядущих переменах угрозу демократии, а генеральный прокурор Галит Бахарав-Миара подала жалобу министру юстиции на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его новое правительство, обвинив их в попытке построения пресловутой вертикали власти.