Полиция Косово окружила монастырь, где скрылись 30 вооруженных людей. Их подозревают в убийстве полицейского

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полиция Косово вместе с миротворцами ООН на месте событий

27 минут назад

Силы безопасности Косово окружили Баньский монастырь, который расположен около городов Звечан и Косовска-Митровица. Сообщается, что на его территории находятся более 30 вооруженных боевиков, которые в ночь на воскресенье вступили в бой с полицейскими подразделениями в северной части города Косовска-Митровица, преимущественно населенной сербами.

По сообщению косовской полиции, в результате возникшей перестрелки один полицейский был убит и двое ранены.

Перестрелка началась, когда полицейские во время ночного патрулирования обнаружили два грузовика без номерных знаков, которые блокировали въезд на мост через реку Ибар, разделяющую албанскую и сербскую части города.

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что «террористическую атаку» группы поддерживало правительство Сербии. «Организованная преступная группировка, которая политически, финансово и логистически поддерживается из Белграда, нападает на наше государство», — написал он ранее на своей странице в Facebook.

«Как минимум 30 вооруженных профессиональных военных или полицейских окружены нашими полицейскими силами. Я призываю их сдаться нашим органам безопасности», — сказал он во время пресс-конференции.

В заявлении полиции говорится, что на ее офицеров напали сразу с нескольких сторон, с использованием целого «арсенала огнестрельного оружия, включая ручные гранаты и гранатометы».

«Мы видим вооруженных людей в форме... они стреляют в нас, а мы стреляем в ответ», - сообщил агентству AFP по телефону из окрестностей Баньского монастыря представитель косовской полиции Ветон Эльшан.

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«И внутри монастыря, и снаружи, у внешней стены, можно увидеть бронемашины без номеров и тяжелое вооружение», — сказал также Курти.

Рашско-Призренская епархия епархия опубликовала заявление, в котором говорится, что «по последней информации, группа вооруженных людей в масках въехала в монастырь на бронетехнике, взломав запертые ворота монастыря».

Епархия сообщает, что сейчас в монастыре находится группа верующих со священником и братией, которые заперлись в монастырском общежитии, так как «по двору передвигаются вооруженные люди в масках и изредка слышны выстрелы».

Косовский албаноязычный новостной портал «Tekegrafi» сообщил, что после этого инцидента власти Косово закрыли пограничный пропускной пункт на границе с Сербией в Яринье.

Президент Косово Вьоса Османи, находящаяся в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, назвала случившееся «нападением на суверенитет Республики Косово».

«Подобные нападения еще раз свидетельствуют о дестабилизирующей силе преступных группировок, организованных из Сербии, которые в течение длительного времени… дестабилизируют Косово и весь регион», — заявила она.

Сербия пока не прокомментировала инцидент и связанные с ним обвинения косовской стороны.

Миротворческие силы ООН в Косово СДК (KFOR) заявляют, что у них в этом районе есть силы и они готовы вмешаться в случае необходимости.