Франция приостанавливает продажи iPhone 12 из-за уровня излучения

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17 минут назад

Франция предписала компании Apple прекратить продажи iPhone 12 из-за слишком сильного электромагнитного излучения.

Во вторник Национальное агентство по частотам Франции (Agence nationale des frequences – ANFR) также предписало технологическому гиганту исправить существующие телефоны.

ANFR уведомила Apple, что если компания не сможет решить проблему с помощью обновления программного обеспечения, то ей придется отозвать все iPhone 12, проданные в стране.

Всемирная организация здравоохранения ранее пыталась развеять опасения по поводу излучения мобильных телефонов.

На сайте ВОЗ говорится, что нет никаких доказательств, позволяющих сделать вывод о том, что воздействие электромагнитных полей низкого уровня вредно для человека.

iPhone 12 вышел в сентябре 2020 года и до сих пор продается по всему миру.

Apple заявила Би-би-си, что не согласна с выводами ANFR. В компании сообщили, что предоставили регулятору результаты лабораторных исследований, проведенных как самой компанией, так и независимыми экспертами, которые свидетельствуют о соответствии устройства всем необходимым нормам.

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Компания заявила, что iPhone 12 признан соответствующим нормам по уровню излучения во всем мире.

По данным агентства Reuters, министр цифровых технологий Франции Жан-Ноэль Барро заявил французской газете Le Parisien, что решение было принято в связи с превышением допустимого уровня излучения.

По его словам, ANFR установила, что удельный коэффициент поглощения (SAR - показатель, определяющий энергию электромагнитного поля, поглощающуюся в тканях тела человека за одну секунду) iPhone 12 превышает допустимый по закону.

«Ожидается, что Apple ответит на это решение в течение двух недель, — сказал он. — Если они этого не сделают, я готов отдать приказ об отзыве всех iPhone 12, находящихся в обращении. Правила одинаковы для всех, в том числе и для цифровых гигантов».

Франция поделится своими выводами с другими регулирующими органами в ЕС, что, по словам Барро, может привести к «эффекту снежного кома».

ANFR требует проверки телефонов по двум направлениям.

Первое - это когда телефон находится в тесном контакте с телом человека, например, когда его держат рукой или кладут в карман брюк. Предельное значение SAR при этом составляет четыре ватта на килограмм.

По мнению ANFR, при таком способе использования SAR iPhone 12 составляет 5,74 Вт на килограмм, что превышает установленный предел.

Вторая проверка определяет интенсивность излучения, когда телефон находится на небольшом расстоянии от пользователя, например в сумке. Но в этом случае показатель SAR для iPhone 12 оказался ниже предельного значения.

Автор фото, APPLE Подпись к фото, Новый iPhone не сильно отличается от предыдущего, но есть некоторые новые цвета

Новость из Франции появилась во вторник – одновременно с презентацией нового iPhone 15.

Это первый телефон компании, который заряжается с помощью ставшего теперь стандартным в Европе кабеля USB-C. Apple уже представила адаптер, чтобы пользователи могли использовать имеющиеся у них кабели – за 30 долларов.

Кроме этого нововведения и нового материала корпуса для дорогих моделей (они теперь будут делаться из титана), новый iPhone ничем особенно не удивил. В нем снова немного улучшили камеру и использовали новый, чуть более яркий экран, убрали переключатель «тихого режима», а вместо кнопок громкости теперь программируемая Action button, которую можно настроить на выполнение разных функций.

Цены на новое поколение телефонов не изменились по сравнению с предыдущими моделями. Однако некоторые эксперты сомневаются, что покупатели будут готовы платить многие сотни долларов за эти устройства, учитывая, что они не слишком отличаются от своих предшественников.

«Убедить пользователей выложить деньги за эти новые устройства будет непросто в условиях, когда стоимость жизни растет, — считает Паоло Пескаторе, аналитик и основатель компании PP Foresight. — Некоторые будут рассматривать новые функции как дополнительные, хотя в совокупности они повышают общий уровень сервиса, что является бесценным для основной массы пользователей Apple».

Мировой рынок смартфонов сократился с поставок 294,5 млн штук до 268 млн штук во втором квартале 2023 года.

У Apple, правда, это падение наименее заметно: по данным аналитической компании Counterpoint Research, поставки новых iPhone упали меньше всех крупных производителей смартфонов – с 46,5 до 45,3 млн аппаратов.