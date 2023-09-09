Кровь, хлебные очереди и недоверие: моя история Карабахского конфликта

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Женщина на могиле азербайджанского военного, погибшего в Карабахе

час назад

Несмотря на крайний дефицит продовольствия, лекарств и топлива в Нагорном Карабахе, армяне, живущие в этом регионе, отказались принять посланные властями Азербайджана 40 тонн муки. Почему? Об этом размышляет редактор Азербайджанской службы Би-би-си Кенуль Халилова, для которой Карабахский конфликт — это еще и личная история.

Я родилась в городе Балакен, на севере Азербайджана в 1974 году. Читая сообщения о людях, теряющих сознание от голода, в очереди за хлебом в Ханкенди/Степанакерте, я вспоминаю Азербайджан в начале 1990-х. Мой отец был вынужден стоять в очереди за хлебом всю ночь и часто возвращался домой в пять утра с пустыми руками – весь хлеб был продан до того, как подошла его очередь.

То были дни, когда Азербайджан был еще советской республикой. Я ходила в школу и мы все выходили на улицы нашего города с сотнями других людей, скандируя лозунги о независимости.

В Кремле, очевидно, были обеспокоены ростом национального движения и его лидерами: в январе 1990 года, чтобы не дать Народному фронту прийти к власти, в Баку были введены войска, в результате чего погибли более 100 человек. Для меня, как и для многих моих соотечественников «Черный январь» стал потрясением, полностью изменившим наш мир.

За развалом Советского Союза последовали годы конфликта с Арменией, перешедшие в открытую войну. Недавно мы вспоминали это время с одним из моих друзей. Повсюду были беженцы из Армении и захваченных армянами азербайджанских территорий в Карабахе.

Они ютились в школах, во времянках. Условия были ужасные: не было водоснабжения и отопления, стояла немыслимая вонь.

«В нашей деревне в (азербайджанском) районе Исмаиллы было много бедных людей, но никогда еще я не видел людей в состоянии такой нищеты, — вспоминал он. - Это оставило глубокую рану».

Были проблемы и с продовольствием. Нам говорили, что Кремль хочет уморить нас голодом, запрещая завоз муки в Азербайджан, чтобы ослабить желание ходить на протесты. Оглядываясь на те дни, я задумываюсь, было ли это результатом развала советской экономики или преднамеренным шагом? Как бы то ни было, у нас не было выбора — принять или отказаться от помощи — ее не было совсем.

Так почему же армяне Азербайджана отказываются от помощи сейчас?

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Нас многое объединяло: обе страны были частью СССР до его развала в 1991 году. Нагорно-Карабахская автономная область, была создана в 1923 году и не перестала быть международно признанной частью Азербайджана, несмотря на желание 120 тысяч (по армянским данным) живущих там армян отделиться или перейти в состав Армении.

Конфликт между карабахскими армянами и Азербайджаном продолжался много лет: две полномасштабные войны в конце 1980-х и в 1990-е годы и продолжавшаяся в 44 дня война 2020 года.

Главная дорога, которая соединяет регион с Арменией, известная как Лачинский коридор, контролируется российскими миротворцами. По этой дороге армянам в Карабахе доставляются продукты и прочие товары. Азербайджанские власти считают, что по Лачинской дороге ввозится не только продовольствие, но и оружие.

Соответственно они установили пограничный контроль на этой дороге, лишь разрешив Красному Кресту перевозить пациентов, а все остальные грузы пока предлагают перевозить по другой дороге, через Агдам.

Самопровозглашенные власти Нагорного Карабаха говорят, что дорога, заблокированная с декабря 2022 года, должна быть немедленно открыта, а если они согласятся на дорогу из Агдама, то Лачинская не откроется никогда.

Они обратились к местным фермерам с просьбой продать им запасы зерна, чтобы «преодолеть кризис». Азербайджанские власти, готовы открыть Лачинский коридор в течение суток, после того как Агдамская дорога начнет действовать.

Армяне эту идею отвергают. За более чем 30 лет конфликта доверие между сторонами полностью разрушено.

Я хорошо помню его начало, 1988 год, когда идея отделения НКАО от Азербайджана и присоединения к Армении была на устах у армян: «Миацум! (Воссоединение)» - это слово кричали на демонстрациях в тогдашней столице Степанакерте (ныне Ханкенди).

Сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из Армении и районов вокруг Нагорного Карабаха и стали беженцами. В феврале 1992 года более 600 жителей азербайджанского города Ходжалы рядом со столицей Карабаха, в основном — старики, женщины и дети, были расстреляны армянскими отрядами при помощи российских военных. Трагедия стала для азербайджанцев не заживающей раной.

После первой Карабахской войны, завершившейся перемирием в 1994 году, в Нагорном Карабахе и семи окружающих его районах не осталось азербайджанцев. Тысячи были вынуждены покинуть и город Лачин, на дороге в Армению, и в их дома заселялись армяне. Сегодня Лачин возвращен Азербайджану, и армяне там больше не живут. Конфликт унес десятки тысяч жизней, более миллиона стали беженцами; обвинения в этнических чистках звучат с обеих сторон.

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В этом конфликте пролито очень много крови. Порой с удивлением для себя обнаруживаю, что многие армяне не знают об убийстве азербайджанцев. Им просто никто об этом не говорит. В то же время молодое поколение азербайджанцев мало что знает о репрессиях против армян в Сумгаите в 1988 году и в Баку в начале 1990 года - такой была реакция на желание армян Карабаха перейти в состав Армении.

30 лет территория НКАО и семи окружающих районов находилась под контролем Армении, пока в 2020 году в результате 44-дневной войны Азербайджан не вернул контроль над большей частью этих земель. Наступление азербайджанской армии остановилось перед самой столицей Карабаха, после прямого вмешательства президента России Владимира Путина. Затем в Карабах вошли российские миротворцы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстрация в Ханкенди/Степанакерте с требованием открытия Лачинского коридора

Сегодня в Азербайджане мало симпатии к армянам в Карабахе. «Армяне говорят, что Азербайджан морит их голодом. Это ложь, они просто не принимают помощь от Азербайджана», — такие комментарии, как этот от пользователя Фейсбука Гардашхана, типичны для азербайджанского сегмента соцсетей.

Советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, который находился во главе колонны с мукой от азербайджанского Красного Полумесяца, заявил Азербайджанской службе Би-би-си: «Если они (армяне) нуждаются в продовольствии, то вот оно продовольствие».

Страсти накалились настолько, что некоторые карабахские армяне даже обвинили власти Азербайджана в том, что продукты в гуманитарном грузе могут быть отравлены. Власти категорически отвергли это, представив необходимые сертификаты патрулю миротворцев. Представители Красного Полумесяца назвали эти обвинения нелепыми. «Наша цель — доставить гуманитарную помощь нуждающимся, а не травить людей», — сказал его представитель Джейхун Мирзоев корреспонденту Би-би-си.

Годы ненависти, государственной пропаганды и тысячи погибших с обеих сторон остаются в памяти поколений. Западная пресса часто подает этот конфликт как межрелигиозный. Армения страна преимущественно христианская, а в Азербайджане в основном живут мусульмане. Но для меня это – чисто территориальный конфликт. Армяне и азербайджанцы всегда конфликтовали из-за земли, главный спор был вокруг того, кому она принадлежит и кто был на ней первым.