Пакеты с деньгами и компромат на Потанина. Экс-агент ФБР признался в работе на Олега Дерипаску

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чарльз Макгонигал был в ФБР на хорошем счету и занимался самыми важными делами

Автор, Владимир Козловский

Должность, для Би-би-си, Нью-йорк

22 минуты назад

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Бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал признал вину в том, что помогал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в уклонении от американских санкций и пытался по его просьбе искать компромат на Владимира Потанина.

55-летний Макгонигал признал себя виновным во вторник, во время слушаний под председательством окружного судьи Дженнифер Рирден в Манхэттене.

В январе прокуроры заявили, что Макгонигал, который до ухода в отставку в 2018 году возглавлял контрразведывательное подразделение ФБР в Нью-Йорке, тайно получал деньги от Дерипаски за расследование деятельности другого российского магната, а в 2019 году добивался отмены американских санкций в отношении Дерипаски, хотя в этом и не преуспел.

Во время суда Макгонигал признался, что с осени 2021 года по заказу Дерипаски искал негативную информацию о Потанине, пытаясь добиться его включения в санкционный список США.

В течение многих лет принадлежавшая Дерипаске компания «Русал» спорила с Потаниным за контроль над «Норникелем». Этот спор был формально урегулирован около 10 лет назад, но в конце прошлого года российская пресса писала, что «Русал» подал против Потанина новый иск в Высокий суд Лондона.

Дерипаска, основатель российской алюминиевой компании «Русал», в числе двух десятков российских олигархов и чиновников попал в американские санкционные списки в 2018 году. Те санкции были введены в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года.

Кто такой Чарльз Макгонигал

Макгонигала в конце января арестовали его же бывшие коллеги в в нью-йоркском аэропорту им. Кеннеди по возвращении из деловой поездки на Шри-Ланку. Однако он быстро вышел под залог в полмиллиона долларов.

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В тот же день в городке Моррис в Коннектикуте был арестован 69-летний бывший москвич Сергей Шестаков, в прошлом работавший заведующим канцелярией у советского представителя в ООН Александра Богомолова. Его тоже быстро выпустили под залог в 200 тыс. долларов.

Шестаков ушел из МИДа РФ в 1993 году и остался в Америке, получив со временем ее гражданство. До продажи Владимиром Гусинским телеканала RTVI он был его исполнительным вице-президентом, а затем переквалифицировался в переводчика федеральных судов.

Макгонигал, прослуживший в ФБР 22 года, расследовал множество резонансных дел, не перечил начальству и был у него на хорошем счету.

В числе прочего он руководил следственной бригадой, разрабатывавшей военнослужащую Челси Мэннинг, которая слила Wikileaks множество секретных документов, а также вел в 2003 году дело о тайном выносе секретных документов из Национальных архивов советником Билла Клинтона по нацбезопасности Сэнди Бергером.

Он участвовал и в расследовании терактов 11 сентября 2001 года, и в тщетных поисках китайского шпиона, предположительно, пробравшегося в разведорганы США и погубившего более десятка американских агентов, которые были арестованы, посажены или казнены в КНР.

Наконец, Макгонигал был одним из участников операции «Ураган перекрестного огня», в рамках которой ФБР безуспешно искало доказательства сговора между Дональдом Трампом и Кремлем.

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В чем суть обвинений

Макгонигал считался протеже бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который назначил Макгонигала начальником престижного контрразведывательного подразделения филиала ФБР в Нью-Йорке.

Перебравшись в Нью-Йорк, Макгонигал снял однокомнатную квартиру в модном бруклинском районе Парк-Слоуп, пристрастился к ресторанам вроде знаменитого Sparks Stakehouse, шелковым галстукам Hermes и завел себе любовницу, Эллисон Герриеро, сказав ей, что он скоро выйдет на пенсию и тогда разведется с женой.

Правоохранители относительно рано выходят на пенсию (Макгонигал вышел в 50 лет) и нередко заранее присматривают себе доходный промысел.

Но по версии прокуроров, Макгонигал начал зарабатывать на стороне, еще служа в ФБР. По словам его бывшего коллеги, он, видимо, дождался последнего испытания на детекторе лжи, которое положено проходить каждые пять лет, и уже после этого занялся делами, в которых его теперь обвиняют.

Прокуратура США начала присматриваться к Макгонигалу давно и еще в конце 2021 года тайно созвала Большое жюри, чтобы расследовать поведение заслуженного отставника.

Корреспондент издания Business Insider Маттатайяс Шварц опубликовал копию повестки, выданной Большим жюри в ноябре 2021 года. Из нее явствовало, что прокуратура интересуется деловыми связями Макгонигала с одним из ближайших помощников миллиардера Олега Дерипаски. Со временем СМИ пришли к выводу, что речь идет о Евгении Фокине, который в прошлом якобы работал в СВР. Сам он это отрицает.

По версии прокуратуры, с кругом алюминиевого магната Макгонигала познакомил Шестаков, который в 2018 году имейлом свел его с Фокиным.

В 2019 году, Макгонигал, Шестаков и Фокин якобы пытались добиться снятия с Дерипаски санкций, наложенных на него в 2018 году.

Макгонигал связал Фокина с манхэттенской адвокатской конторой Kobre & Kim, имеющей опыт по работы с россиянами, и получил в награду 33 тысячи долларов.

Если прокуратура на каком-то этапе и подозревала Макгонигала в шпионаже, то в доступных судебных документах на малейших следов этого нет.

В Нью-Йорке он официально обвиняется в отмывании денег, нарушении американских санкций и во лжи, в том числе касающейся услуг, которые Магонигал оказал в начале 2018 года дочери Фокина Александре.

По разным версиям, он либо устроил девушку по просьбе Шестакова стажеркой в нью-йоркскую полицию, либо просто организовал ей многодневную ознакомительную VIP-экскурсию по полицейскому управлению города, объяснив, что интересуется ее отцом и хочет оказать ему услугу. Своему начальству он сказал, что Фокин - российский разведчик, которого он хотел бы завербовать.

Возможно, интерес, который испытывала прокуратура к нему самому, завязался с того момента, когда полицейский сержант, опекавший Фокину, заподозрил неладное и сигнализировал начальству о восторженных разговорах юной россиянки, которая, в частности, хвасталась знакомством с важным сотрудником ФБР, якобы показывавшем ей секретные документы.

Согласно судебным бумагам, Макгонигал начал работать на Дерипаску уже после того, как ушел из ФБР в сентябре 2018 года. До этого он расследовал олигарха и других российских богачей, имевших тесные связи с Кремлем.

Пакеты с деньгами

Герриеро встречалась с Макгонигалом с середины 2017 года, когда он еще работал в ФБР, и рассталась с ним в конце 2018 года, когда он уже вышел на пенсию.

Она рассказала изданию Business Insider, что иногда они ужинали в ресторанах вместе с Шестаковым, который неизменно за всех платил. Несколько раз она видела, как тот вручает Макгонигалу таинственные конверты из оберточной бумаги.

Однажды она увидела, что на полу возле кровати Макгонигала лежит пакет, набитый деньгами. Он объяснил, что выиграл 80 тыс. долларов, поставив на результат бейсбольного матча.

В какой-то момент ФБР приказало всем сотрудникам удалить из казенных мобильников приложение WhatsApp. Как пишет Business Insider, Макгонигал запаниковал.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Связи премьер-министра Албании Эди Рамы с Чарльзом Макгонигалом и сопутствующие обвинения в коррупции в марте обсуждались и в албанском парламенте

По словам Герриеро, Макгонигал пользовался приложением постоянно, хотя она понятия не имела, с кем это он обменивается закодированными сообщениями.

Тогда Макгонигал купил себе второй мобильник, чтобы пользоваться им на стороне. «Ты что, теперь наркодилером заделался? — дразнила его женщина. — Завел одноразовый телефон?»

Ни Макгонигал, ни Шестаков, ни Фокин не имели права помогать Дерипаске в снятии санкций, хотя оно было у адвокатов.

Макгонигал летал к Дерипаске в Лондон и в Вену. Сообщники, очевидно, знали, что имеют дело с запретным плодом, потому что никогда не называли олигарха в переписке по имени, и писали «персона», «наш друг из Вены» или «наш венский клиент».

Представитель олигарха Лариса Беляева заявила, что Фокин никогда не работал на Дериписку, что он связан с Kobre & Kim через своих российских адвокатов и не имеет понятия о сношениях Макгонигала и Шестакова с этой конторой.

Однако по словам американских прокуроров, Дерипаска лично подписал письмо, которым нанял Kobre & Kim и положил ей оплату в сумме 175 тысяч долларов в месяц с условием, что 25 тысяч из них пойдут «неким иным профессионалам».

Как считает обвинение, эти 25 тысяч и предназначались Макгонигалу, которого Kobre & Kim наняла дознавателем и консультантом. Деньги якобы выплачивались корпорации, принадлежащей Шестакову. Так раскрылась тайна конвертов из оберточной бумаги.

Деньги перестали поступать из-за начала пандемии, и работа на адвокатскую контору прекратилась.

Компромат на Потанина

Если верить прокуратуре, весной 2021 года Фокин предложил Макгонигалу и Шестакову работать на Дерипаску напрямую, минуя Kobre & Kim. На этот раз они якобы должны были собирать компромат на одного из конкурентов Дерипаски: выяснять, не ли у него авуаров, спрятанных за границей, и не завел он часом иностранный паспорт.

Во время суда выяснилось, что речь идет именно о Потанине.

Одновременно Макгонигал получил высокооплачиваемую должность старшего вице-президента по глобальной безопасности риэлторской корпорации Brookfield Properties.

Осенью прошлого года он поступил на работу к еще одному миллиардеру российского происхождения, 60-летнему Владиславу Доронину, сделавшись директором по безопасности его сети из 34 пятизвездочных отелей Aman Group, расположенных по всему миру.

Один из них, открывшийся в августе прошлого года на углу Пятой авеню и 57-й улицы Манхэттена, прогремел рекордной в Нью-Йорке стоимостью номеров - 2,4 тыс. долларов за ночь. Это самые дешевые номера отеля.

Доронин давно отказался от российского гражданства, получил подданство Швеции и Швейцарии и осудил вторжение в Украину.

После ареста Макгонигала Aman Group сообщила, что он там больше не работает.