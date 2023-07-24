Лесные пожары в Греции: власти эвакуируют жителей и туристов

Автор фото, Getty Images

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2 часа назад

Пожарные в Греции пытаются локализовать 82 лесных пожара по всей стране, 64 из которых вспыхнули в воскресенье. Общее число эвакуированных из-за пожаров местных жителей и туристов приближается к 30 тысячам. Власти при этом заявляют, что серьезной опасности для отдыхающих на греческих островах нет.

Пожары вспыхнули на фоне сильнейшей жары, которая установилась в Греции. На острове Родос пришлось эвакуировать 19 тысяч человек – в выходные огонь достиг курортов на юго-восточном побережье.

Помимо Родоса лесные пожары вспыхнули также на островах Эвбея и Корфу. Власти Корфу считают, что причиной пожаров мог быть поджог.

На острове Эвбея власти эвакуировали жителей четырех южных деревень в расположенный к западу город Каристос.

Власти также призвали к эвакуации жителей некоторых районов Корфу и заявили, что огонь «движется на юго-восток острова широким фронтом».

Харитон Кутскурис, заместитель мэра Керкиры по вопросам туризма и строительства, заявил, что в произошедшем «виновата группа людей».

«Они получают удовольствие от этого, причиняя боль другим людям», – сказал он в интервью Би-би-си.

Минувшей ночью с острова по морю было эвакуировано около 2,5 тысяч человек - в операции принимали участие корабли береговой охраны и частные суда, которые находились поблизости.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так выглядел Родос утром в понедельник

Пожар, вспыхнувший к западу от археологического памятника Эпидавра на северо-востоке Пелопоннеса (там находится знаменитый античный театр) удалось частично потушить.

Министерство по климатическим кризисам и гражданской защите Греции заявило, что чрезвычайная ситуация на острове Родос привела к крупнейшей в истории эвакуации из-за лесного пожара.

По данным местной полиции, из 12населенных пунктов и нескольких отелей были эвакуированы 16 тысяч человек по суше и 3 тысячи – по морю. Отели и жилые дома от огня не пострадали.

Шестерым людям пришлось оказать медицинскую помощь в связи с проблемами с дыханием. По словам властей, в больнице остались человек, упавший и сломавший ногу во время эвакуации из отеля, и беременная женщина, состояние которой врачи оценивают как удовлетворительное.

Родос и Корфу – популярные туристические направления, в основном туда приезжают отдыхающие из Великобритании и Германии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Поскольку отели в высокий сезон заполнены, людей эвакуировали в спортзалы и конференц-центры

Авиакомпании TUI и Jet2 отменили рейсы на Родос в ближайшие дни и направили на остров пустые борты, чтобы забрать туристов.

Позднее Министерство инфраструктуры и транспорта Греции сообщило, что 14 рейсов TUI и Jet2 с 2 700 пассажирами вылетят из аэропорта Родоса в понедельник.

Другие авиакомпании, в том числе Easyjet, Ryanair и British Airways заявили, что выполняют рейсы в обычном режиме, а клиенты могут бесплатно изменить дату обратного вылета, чтобы вернуться раньше, либо отложить отдых.

Они также заявили о намерении организовать репатриационные рейсы.

Министерство иностранных дел Греции сообщило, что в международном аэропорту Родоса начала работу служба помощи для туристов.

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Автор фото, Reuters

Как заявила министр туризма Греции Ольга Кефалогианни, ситуация на Корфу не вызывает беспокойства и совсем не похожа на ту, что наблюдалась на Родосе.

«Нам пришлось эвакуировать дома, но ничего похожего на эвакуацию, которая произошла на Родосе, на было», – сказала она в интервью Би-би-си.

Несмотря на заявления правительства о том, что на Родосе была проведена крупнейшая в истории эвакуация, Кефалогианни считает, что туристы могут продолжать отдыхать и на Корфу, и на Родосе.

«В работе аэропорта не было никаких сбоев, и особенно важно подчеркнуть, что затронута лишь небольшая часть острова Родос», – сказала она.

«Действительно, это самая масштабная эвакуация, которую когда-либо проводила Греция, и она произошла в течение нескольких часов, но все находятся в безопасности», – заявила Кефалогианни.

Автор фото, Maxar Technologies Подпись к фото, Так выглядит Родос со спутника

В воскресенье в 180 населенных пунктах Греции температура воздуха достигла 40 градусов Цельсия. Самая высокая температура – 46,4°C – была зафиксирована в городе Йитион в южной части Пелопоннеса.

В понедельник температура снизилась до 38 градусов. Ближайшие три дня будут жаркими, однако к концу недели, по сообщению Метеорологической службы страны, должно похолодать примерно до 30 градусов.

«Это неравная битва, и она будет продолжаться до тех пор, пока условия остаются тяжелыми. Мы воюем с огнем, и мы восстановим все утраченное, выплатим компенсации всем пострадавшим», – сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе выступления в парламенте.