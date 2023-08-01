Что происходит в «Москва-Сити» после двух атак беспилотников

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

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55 минут назад

В ночь на вторник деловой комплекс «Москва-Сити» вновь подвергся атаке беспилотников. Как и во время прошлой атаки, произошедшей в ночь на воскресенье, дрон попал в «правительственную» башню так называемого IQ-квартала, где расположены офисы нескольких федеральных министерств. Власти России возлагают ответственность на Украину, однако в Киеве причастность к инцидентам не признают.

На этот раз беспилотник врезался в фасад здания на 21-м этаже, в районе офиса Министерства экономического развития России, выбив остекление на площади 150 кв. метров (в прошлый раз пострадал офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций).

Как утверждает Минобороны России, аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но тем не менее «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити».

Рано утром СМИ публиковали фото приехавшей к деловому центру машины скорой помощи, однако, как заверяют городские власти, в результате атаки никто не пострадал.

Как атаки отражаются на работе центра

Приехавшие утром на работу сотрудники организаций, расположенных в IQ-квартале, обнаружили, что вход в башню закрыт. Как сообщал портал msk1, у здания столпились десятки работников и посетителей, а телеканал «Дождь» (внесен в реестр «иноагентов» и объвлен «нежелательной организацией») отмечал, что в районе делового центра возник небывалый ажиотаж на такси.

Работник одного из ресторанов в башне рассказал журналистам, что руководство провело для сотрудников краткий инструктаж на случай повторения подобных происшествий.

«У нас уже организовали четкий график, как действовать в таких ситуациях. В этот день у нас не было клиентов, поэтому было легче. Надеюсь, потом будут подробные инструкции», — отметил он.

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Другой обитатель IQ-квартала, с которым пообщался корреспондент msk1, оказался менее оптимистичен. «Думаю, не просто так по нему бьют. Все-таки это министерство. Два раза уже били, а вы хотите сказать, работайте дальше? Судьба этого здания решена уже», — заключил он.

В IQ-квартале расположены, в частности, офисы Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга.

Во время прошлой атаки один беспилотник попал в правительственную башню IQ-квартала в районе офисов Минцифры, а другой — в нижние этажи бизнес-центра «Око-2» в районе автомойки Crystal City.

На 21-м этаже башни, куда беспилотник врезался на этот раз, находится офис Минэкономразвития. По данным РБК, сотрудникам министерства дали указание «пока оставаться дома, на работу не ехать».

Позднее советник министра экономического развития Дарья Левченко заявила, что сотрудники работают удаленно, пока специалисты оценивают ущерб от атаки. Условия для удаленной работы, как отметила Левченко, созданы «еще со времен ковидных ограничений».

Как писал телеграм-канал «Нецифровая экономика», еще после первой атаки беспилотников глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что сотрудники, работавшие в IQ-квартале, переведены на удаленку. Министр, по данным канала, подчеркивал, что такой режим — «только до конца этой недели, чтобы решить офисные проблемы».

«Нецифровая экономика» публиковала скриншоты сообщений Шадаева из чата «Внутри Минцифры», в которых говорилось, что несущие конструкции здания в результате атаки дронов не были повреждены, но 10-й и 11-й этажи башни пострадали, «точно работать не будут» и сотрудников оттуда пересадят.

Судя по фотографиям, которые публиковали СМИ и телеграм-каналы, от удара в офисе Минцифры пострадала техника, в том числе компьютеры.

Во вторник Шадаев прокомментировал последствия атаки беспилотников официально. «Ребята, много пишут в личку. Решил здесь ответить. Спасибо за поддержку. Самое главное никто не пострадал. Сейчас уже планируем как рассадить 10 этаж по другим этажам. Работа не пострадает», — написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщает агентство Reuters, российский IT-гигант «Яндекс», у которого тоже есть офисы в «Москва-Сити», после двух атак дронов попросил сотрудников не оставаться на работе в ночное время.

По данным агентства, сотрудникам разослали такое сообщение: «Учитывая ситуацию, просим вас не находиться в офисе в ночное время (с 01:00 до 06:00). Ограничение распространяется на все московские офисы. Будьте осторожны!»

Агентство Reuters также поговорило с несколькими людьми, которые работают в «Сити». Один из них признал, что работать там стало «странно», но его организацию на удаленную работу пока не перевели. Другой собеседник агентства, работающий в банке, сказал, что большинству сотрудников велели работать из дома.

В агентстве недвижимости The Moscow City, сдающем помещения в «Москва-Сити», заявили Би-би-си, что пока не видят изменений — никто не отказывается от сделок и не разрывает договоры аренды. При этом в агентстве отметили, что доступ в их собственный офис в IQ-квартале пока ограничен.

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Как реагируют власти

Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова сравнила атаки на «Москва-Сити» с терактами 11 сентября 2001 года в США.

«Давайте посмотрим другой пример — 11 сентября, башни-близнецы. Колоссальное количество жертв, но методология та же самая. Москва-Сити — гражданский объект, в котором не только находятся офисы, но и жилые помещения, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения. Та же самая картинка, она как будто повторяется», — заявила она в эфире «Соловьев Live».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, однако, такой аналогии не усмотрел. При этом он заявил, что «угроза существует, она очевидна, и меры принимаются».

После первой атаки в ночь на 30 июля он охарактеризовал произошедшее как «акты отчаяния на фоне неудач киевского режима».