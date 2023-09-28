Уважение и вежливость: после скандала из-за твитов Гари Линекера Би-би-си уточнила правила поведения в соцсетях для ведущих

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В начале этого года ведущий футбольных программ Гари Линекер был временно отстранен от работы, когда в твиттере осудил иммиграционную политику государства

час назад

Ведущим флагманских программ Би-би-си должно быть позволено публично выражать свои политические взгляды, но при этом они обязаны воздерживаться от ведения политических кампаний, говорится в новом докладе, подготовленном для руководства корпорации.

Новые руководящие принципы для известных ведущих были сформулированы Би-би-си на волне скандала с высказываниями в соцсетях Гари Линекера, известного британского телеведущего, а в прошлом — знаменитого футболиста, который уже отметил в соцсети Х (как теперь называется твиттер), что новое руководство «во всем очень разумное».

Новые правила не затрагивают ведущих новостных программ, которые по своему статусу «несут особую ответственность за соблюдение принципов непредвзятости Би-би-си», и к ним предъявляются более строгие требования при использовании соцсетей.

Они касаются ведущих того, что в докладе именуется «флагманскими программами» на телевидении и радио. Это наиболее популярные и преимущественно развлекательные программы, к ним относится и Match of the Day (Матч дня), которую ведет Линекер. Полный их список опубликован и будет обновляться ежегодно.

В новом руководстве признается, что важно соблюдать свободу мнений, но подчеркивается, что когда флагманская программа выходит в эфир, а также за две недели до и две недели после такого эфира ведущие не должны ни поддерживать, ни критиковать какие-либо политические партии. Они также не имеют права критиковать личности британских политиков или каким-либо образом комментировать политические дебаты в период выборов, а также принимать официальное участие в работе избирательных кампаний.

При этом новые руководящие принципы теоретически могут создать и новые проблемы: где проходит грань между выражением политических взглядов и прямом участием в политических кампаниях.

Нарушение новых руководящих принципов может привести к дисциплинарным мерам вплоть до разрыва контракта и увольнения сотрудника.

Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви отказался обсуждать вопрос о том, пошел бы твит Линекера вразрез с новыми корпоративными принципами поведения для ведущих-фрилансеров, но подчеркнул, что в основе руководящих принципов всегда были «вежливость и уважение».

Автор фото, ВВС Подпись к фото, Танцевальная программа Strictly Come Dancing названа в новых правилах одной из флагманских передач Би-би-си

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Если бы не Линекер?

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Пересмотр основополагающих принципов поведения сотрудников Би-би-си в соцсетях был объявлен на волне скандала с постом, который Гари Линекер, ведущий-фрилансер, опубликовал в твиттере в начале года. Там он сравнил политику нынешнего правительства в области предоставления политического убежища с политикой нацистской Германии 1930-х годов. Би-би-си заявила, что он нарушил принцип непредвзятости и временно отстранила ведущего от эфира.

Однако в корпорации буквально поднялся бунт, а коллеги Гари по программе Match of the Day, тоже известные телеведущие-футболисты Иэн Райт и Алан Ширер подали в отставку в знак солидарности.

Неделю спустя Линекер вернулся, а Би-би-си пообещала устранить все неясности в формулировках своих правил.

В результате и появились новые руководящие принципы, которые, как уверяет Би-би-си, «соблюдают баланс между свободой выражения своих взглядов и ответственностью фрилансеров перед Би-би-си и ожиданиями аудитории, просты и понятны, прозрачны и выполнимы». Они также «требуют от ведущих уважения к другим даже перед лицом агрессии и запрещают использовать оскорбительную или агрессивную лексику».