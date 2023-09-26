«Жизнь отдать, получить увечья». Будет ли в России новая мобилизация?

Автор фото, AFP Подпись к фото, Реклама контрактной службы в Санкт-Петербурге

53 минуты назад

«Мужики наши, мужчины российские… Понимая, что они могут жизнь отдать, получить увечья, добровольно подписывают контракты», — на Восточном экономическом форуме в начале сентября Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли новая мобилизация в России, дал понять, что российские власти надеются пополнить воюющую армию за счет добровольцев, поскольку воевать в Украине якобы хочет очень много россиян. Но прямого ответа на вопрос о возможности второй волны мобилизации Путин не дал.

Так объявит ли Путин новую мобилизацию? Для ответа на это Би-би-си изучила заявления высших российских чинов о том, сколько солдат они планируют набрать в ближайшее время для войны в Украине.

Фраза Путина про «жизнь отдать» и «получить увечья» — не фигура речи. Российский президент не рассказал о том, как часто погибают мобилизованные. Это сделали издание «Важные истории» и расследовательская группа Conflict Intelligence Team (оба признаны в России «иноагентами» и «нежелательными организациями»).

Как говорится в исследовании, которое было опубликовано накануне годовщины «частичной мобилизации», о которой Путин объявил 21 сентября 2022 года, каждый пятый из погибших мобилизованных не прожил и двух месяцев после получения повестки. Согласно этому материалу, почти в каждом регионе России уже похоронили хотя бы одного мужчину, призванного по повестке.

Автор фото, POOL/TASS Подпись к фото, Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что после мобилизации Минобороны набрало 280 тысяч контрактников

Всего за время с начала мобилизации российская армия потеряла не менее 25 тысяч человек погибшими.

Эта цифра — разница между общим числом потерь на конец сентября 2023 года (32 600) и серединой октября 2022-го (7 500 человек). Данные получены Русской службой Би-би-си совместно с изданием «Медиазона» (признано в России «иноагентом») и командой волонтеров на основе публикаций в открытых источниках.

Истинное число российских граждан, погибших в ходе развязанной Россией войны, скорее всего, намного больше — далеко не все случаи гибели россиян попадают в открытые источники.

270, 280, 300 тысяч

Когда Владимир Путин произнес фразу про мужчин, которые заключают контракт, зная, что могут погибнуть или получить увечья, он добавил, что в российской армии дополнительно к 300 тысячам мобилизованных «за шесть-семь месяцев» (то есть с февраля-марта по сентябрь) прибавилось еще 270 тысяч контрактников.

Спустя несколько дней, на переговорах с Александром Лукашенко 15 сентября, он скорректировал эту цифру, увеличив ее до 300 тысяч.

Звучали и другие цифры новых контрактников. 2 сентября Дмитрий Медведев заявил, что с начала 2023 года контракт с Минобороны России подписали около 280 тысяч человек, из которых часть — добровольцы, а часть находится в запасе.

Несмотря на разницу в цифрах, Путин и Медведев не сильно противоречат друг другу — 280 тысяч, которые привел зампредседателя Совета безопасности, можно условно считать «средним арифметическим» показателем прироста воюющей армии за счет контрактников с начала года.

Сколько еще нужно?

Цифры, которые привели Путин и Медведев, вызывают два вопроса: во-первых, хватит ли российскому Генштабу такого числа людей и, во-вторых, соответствуют ли они истинному положению вещей?

О том, сколько нужно российской армии солдат для продолжения захватнической войны в Украине, сказать трудно. Российский Генштаб не делится своими планами. Но об этом можно судить, например, по словам депутата Госдумы, члена комитета по обороне единоросса Андрея Гурулева.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "Первое интервью действующего военного пилота, бежавшего из России из-за войны", Продолжительность 27,33 27:33 Подпись к видео, Первое интервью действующего военного пилота, бежавшего из России из-за войны

«Проводить новую волну мобилизации в России пока не планируется. У нас стоит план на 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года», — заявил он в интервью ТГ-каналу «Забайкалье» в первых числах сентября.

Исходя из этой цифры (а другой нет), а также учитывая набранные, по словам Путина, 300 тысяч, до Нового года Министерству обороны оставалось набрать по контрактам 120 тысяч человек. Это примерно одна тысяча в день.

Если верить Путину и Медведеву, то до сих пор в день Министерство обороны заключало контракты с большим числом людей, так что вроде бы проблем с новобранцами-контрактниками быть не должно.

Но, судя по тому, к каким мерам прибегают российские военные, проблемы есть.

Новая мобилизация неизбежна?

По мнению очень многих комментаторов, избежать новой волны мобилизации россиянам вряд ли удастся. Мобилизация началась год назад и на самом деле до сих пор не закончилась, поскольку соответствующий указ президент России не подписал.

Эта мобилизация началась после крупных неудач армии России — сначала ВСУ смогли провести успешное наступление в Харьковской области, а затем российскую армию вынудили отступить с правого берега Днепра в Херсонской области.

Успех украинского наступления в районе Изюма во многом был обусловлен нехваткой личного состава на фронте — низкая плотность обороняющихся российских частей позволила украинцам создать численный перевес и вклиниваться в прорехи в обороне.

Автор фото, AFP

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Зимой российская армия смогла повысить плотность боевых порядков в обороне, что в конечном счете помогло более успешно держать оборону во время зимней кампании, в которой Россия даже смогла наступать в районе Бахмута.

Численность российской группировки на фронте вместе с подготовительными мерами по обороне сильно затруднили летнее наступление ВСУ.

Однако тех 300 тысяч, которые, как считается, Министерство обороны России набрало в ходе первой волны мобилизации, едва хватает, чтобы удерживать фронт от прорыва.

Общего числа российских военных на фронте не хватит для наступления, поскольку для такого рода операций требуется специальная и более качественная подготовка военных, чем для обороны.

Кроме того, для наступления, как считается, нужно по меньшей мере троекратное превосходство в численности, поскольку статистически наступающая сторона несет в три раза больше потерь, чем обороняющаяся. Правда, такое превосходство можно обеспечить на узком участке фронта, где планируется прорыв, но это будет означать, что остальные участки станут менее защищенными.

Усталость от войны

Еще одно обстоятельство, которое, правда, не очень принимают в расчет российские власти, — это усталость войск на фронте.

Даже если российская армия и не собирается наступать, то военные на фронте нуждаются в ротации и отдыхе.

О том, что ротация крайне необходима войскам, еще в середине июля говорил командующий 58-й армией генерал Иван Попов. После того как он обратился с требованием к «вышестоящему начальству», его сняли с должности.

Теперь, судя по информации, которая попадает в открытые источники, этот вопрос встает все острее. Так, 18 сентября в сеть попало видеообращение жителей поселка Саккулово к главе российского Следственного комитета Александру Бастрыкину. По их словам, военных спустя год якобы не отпускают в отпуск и угрожают им.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Реклама контрактной службы в московском районе Лефортово

В другом случае родственники мобилизованных из Алтайского края записали обращение к Путину. Как сообщает издание «Астра», солдат беспрерывно отправляют в бой, не давая возможности отдохнуть.

«Наши мужчины отказываются идти на верную смерть. За отказ наших мужчин избивают и всё равно отправляют в бой», — говорится в обращении.

Родственники требуют, чтобы военным законодательно предписали отправлять мобилизованных обратно с войны спустя год. Но это вряд ли произойдет.

«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — заявил изданию Лента.Ру глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Впоследствии в других интервью он пояснил, что ротация предусмотрена, но на тактическом уровне, когда части с фронта отводят на отдых в тыл.

Принуждение к контракту

О том, что с пополнением российских вооруженных сил добровольцами-контрактниками есть проблемы, можно судить по тому, как агрессивно проводится кампания по набору на контрактную службу, а также по числу различных законотворческих инициатив по принуждению к воинской службе.

Одно из направлений — вербовка в армию иностранцев и трудовых мигрантов.

По данным британской разведки, с мая 2023 года российские власти призывали мигрантов из стран Центральной Азии идти на войну, обещая им ускоренное получение гражданства и зарплаты, эквивалентные 4160 долларам США.

В интернете в Армении и Казахстане размещались объявления, в которых рекрутам обещали первоначальные выплаты в размере 495 тысяч рублей и зарплату от 190 тысяч.

При этом в Госдуме стали звучать призывы ужесточить ответственность за уклонение от призыва в отношении определенных групп, причем не только мигрантов. Олег Нилов из «Справедливой России» предложил повысить наказание в таких случаях вплоть до лишения гражданства для тех, кто получил российский паспорт после переезда в страну.

Заодно он упомянул и «молодых людей призывного возраста: гонщиков, диггеров, руферов, которые лазят по небоскребам».

Есть и другие свидетельства того, что Министерство обороны и российская власть в целом сейчас стараются нажимать на все кнопки, заманивая на контракт кнутом (уголовными делами и прочими инструментами принуждения) и пряником (обещаниями выплат).

Проверить, удалось ли им набрать то количество контрактников, о котором говорил Путин, невозможно, но ужесточение законодательства, агрессивная реклама и жалобы родственников мобилизованных на отсутствие отпусков и ротации, косвенно свидетельствуют о том, что людей на фронте явно не хватает.

Возможно, вторую волну мобилизации, о которой говорят многие комментаторы, не объявят в ближайшее время — с 1 октября в России начинается осенний призыв, и военкоматы, а также другая инфраструктура, которая обеспечивает набор в вооруженные силы, будет и так перегружена распределением и подготовкой призывников.

Но, с другой стороны, это может быть одним из видов «скрытой мобилизации», когда призывников могут заставлять подписывать контракты — сделать это в казарме под психологическим и даже физическим давлением проще, чем через агитацию на улицах.