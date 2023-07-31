«Политический паралич»: живущий уже год без президента Ливан остался и без главы центробанка

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13 минут назад

К многочисленным бедам в политической и экономической жизни Ливана добавилась еще одна. Глава центрального банка Ливана Риад Саламе, находящийся в розыске по обвинению в совершении финансовых преступлений в ряде европейских стран, в понедельник покидает свой пост, и кто его сменит – неясно.

Ливанские политики не смогли договориться о замене 73-летнего Саламе, что создало еще один вакуум власти в стране, где все еще нет президента и действует временное правительство.

По данным Всемирного банка, к понедельнику финансовые потери Ливана превысили 72 млрд долларов - более чем в три раза больше ВВП страны в 2021 году.

Риад Саламе покидает свой пост после 30 лет работы. Многие считали его стержнем финансовой системы Ливана до ее краха в 2019 году. Затем последовали обвинения в коррупции во Франции, в Германии и в самом Ливане. Он отрицает свою вину и утверждает, что его сделали «козлом отпущения».

Саламе был ключевой фигурой ливанской политической элиты, на которую возлагают ответственность за экономический кризис в стране, за которым последовал обвал национальной валюты и стремительный рост уровня бедности. Большинство вкладчиков ливанских банков лишились своих депозитов в некогда процветавшем банковском секторе.

Из-за неразрешимых конфликтов в правящей элите в Ливане уже больше года не удается назначить президента и полностью укомплектовать кабинет министров.

Финансовый кризис продолжается с 2019 года. Всемирный банк называет его одним из самых тяжелых в современной истории.

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Важнейшие государственные посты в Ливане закреплены за представителями той или иной из 18 признанных религиозных общин, мусульманских или христианских.

Уже более года Ливаном управляет временный кабинет с ограниченными полномочиями, и девять месяцев в стране нет президента.

Временный премьер-министр Наджиб Микати и спикер парламента Набих Берри искали преемника Саламе несколько месяцев, и на днях снова попытались договориться о возможной кандидатуре.

Согласно ливанскому законодательству, Саламе должен временно заменить его первый заместитель Вассим Мансури.

Мансури и три других заместителя банкира еще в июне грозили уволиться, если их заставят взять на себя эту ответственность, не дав при этом необходимых полномочий.

Однако шиитская партия «Хезболла» и ее союзник, христианское «Свободное патриотическое движение», входящие в правящую коалицию, отвергли эти требования, заявив, что у временного кабинета нет полномочий для назначения руководителя банка на постоянной основе.

В итоге место Саламе так и остается незанятым.

Финансовый гений

Последние события – резкий поворот в судьбе человека, когда-то считавшегося кандидатом в президенты. Возглавив центральный банк, Саламе приобрел репутацию компетентного управляющего финансовой системой.

Этим он заметно отличался от правящих политиков, многие из которых были лидерами ополчения времен гражданской войны в Ливане 1975-1990 годов, хотя он и пользовался их поддержкой на высоком уровне.

В задачи Саламе на посту главы центробанка входило восстановление банковского сектора Ливана после гражданской войны, финансирование реконструкции разрушенных городов, привлечение инвестиций и возвращение на родину миллионов ливанцев, покинувших страну в результате конфликта.

Для этого Саламе предлагал высокие процентные ставки, привлекал вклады и денежные переводы обширной ливанской диаспоры и богатых арабов.

Финансовая система, которую он курировал, обеспечила многим ливанцам уровень жизни, несовместимый с непродуктивной экономикой страны.

Вкладчики наслаждались высокими процентными ставками и могли конвертировать ливанские фунты в американские доллары по фиксированному курсу, который Саламе поддерживал с 1997 года до самого краха.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Под руководством Саламе финансовая система Ливана обеспечивала приличный уровень жизни. Впоследствии Всемирный банк посчитал ее финансовой пирамидой...

Саламе поддерживал спокойствие населения, уверяя, что ливанский фунт находится в отличной форме. Ливан сравнительно легко перенес мировой финансовый кризис 2008 года.

Первые трещины в стратегии Саламе появились в 2011 году, когда денежные переводы и иностранные инвестиции замедлились. Протесты против конфессиональной системы в стране привели к ожесточенным столкновениям между группировками, а нестабильность усугубилась гражданской войной в соседней Сирии. Страна стала тратить больше, чем получать.

В 2016 году Саламе запустил финансовую программу, в рамках которой банки предлагали уникально высокую доходность по долларовым депозитам для поддержания валютных резервов - а по сути, спасая испытывающие трудности банки. Программа поддерживалась за счет истощения собственных резервов банка, и Всемирный банк в своем отчете за август 2022 год назвал ее финансовой пирамидой.

В итоге в 2019 году финансовая система Ливана обрушилась.

В октябре 2019 года пало правительство Саада Харири. Иностранные инвесторы притормозили операции в Ливане. У банков закончились доллары для выплат вкладчикам, и они начали закрываться. Многие не открылись до сих пор.

Пандемия и взрыв в бейрутском порту добили ливанскую финансовую систему. Вместе с ней на дно пошел и фунт, упавший с полутора до 90 тысяч за доллар.

Большинство вкладчиков лишились своих валютных депозитов или были вынуждены снимать средства в национальной валюте по курсу, который превратил накопления в бумагу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Банковские депозиты большинства ливанцев заморожены - и им это не нравится

Падение

Последние два года деятельность Саламе стала предметом повышенного интереса и судебных расследований по обвинениям в хищениях, отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении.

Он разыскивается во Франции и Германии, Интерпол выпустил «красное уведомление» о его аресте, но Ливан не выдает своих граждан.

Французская прокуратура предъявила ему обвинения в «преступном сговоре с целью совершения преступлений», организованном отмывании денег и «налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах», а Германия – в «совместно совершенном отмывании денег, отмывании денег на повторяющейся и корыстной основе», сообщается на сайте Интерпола.

В марте 2022 года в рамках расследования дела о богатстве Саламе Франция, Германия и Люксембург арестовали активы на сумму 120 млн евро.

В феврале Ливан в рамках собственного расследования также предъявил Саламе обвинения в растрате, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Внутреннее расследование было начато в ответ на просьбу о помощи со стороны прокурора Швейцарии, который расследует движение средств Саламе и его брата на сумму более 300 млн долларов.

Расследование занимается изучением комиссионных сборов, которые центральный банк взимал с банков за покупку государственных ценных бумаг. Доходы от них поступали в компанию Forry Associates, которую контролирует брат Саламе, Раджа.

Братья Саламе отрицают факт отмывания государственных средств и не признают никаких правонарушений. «Ни прямо, ни косвенно никакие деньги из центрального банка не поступали в компанию Forry», – заявил Саламе в интервью на минувшей неделе.

Саламе также сообщил агентству Reuters, что его адвокаты подали судебные протесты на ордера во Франции и Германии.

Кроме этого, в Ливане Саламе и его жена Стефани Салиба обвиняются в незаконном обогащении. Ему также предъявлены обвинения в подделке документов, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстрации протеста против финансовой политики Саламе регулярно проходят в Ливане с 2019 года

Что будет с Саламе дальше, пока неясно.

Если ему грозит арест за границей, то он, скорее всего, останется в Ливане, чтобы избежать экстрадиции, и будет вести судебные тяжбы.

При этом мало кто из ливанцев верит, что это приведет к каким-либо ответам, учитывая, насколько сильно политизирована ливанская судебная система.

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Паралич

Отстранение Саламе – очередное звено в процессе постепенного разрушения всех государственных институтов страны.

Как отмечают аналитики, страна движется к еще большему параличу и дальнейшей эрозии институтов. Следующий на очереди после Саламе – командующий армией, его полномочия истекают через несколько месяцев и, как и в случае с бывшим главой Центробанка, очевидной замены ему нет.

Туфик Гаспар, ливанский экономист и бывший советник Международного валютного фонда, считает, что восстановление экономики возможно, но проблема Ливана заключается в отсутствии политической воли для реализации решений. «Власти ничего не делают... они не хотят ничего делать», – говорит он.

Ливан постепенно распадается, в нем нет президента, парализован парламент и действует временное правительство с ограниченными полномочиями. Вскоре он может остаться без действующей судебной системы, армии и банковской системы.

Если есть в стране политическая сила, которой выгодно отсутствие легитимной власти, то это поддерживаемая Ираном шиитская партия «Хезболла», отмечают обозреватели. Нынешнее состояние страны идеально подходит для деятельности «Хезболлы», поскольку после банковского и финансового краха Ливан в значительной степени превратился в страну с экономикой наличных, которая поддерживается за счет регулярного притока долларов из ливанской диаспоры для содержания родственников.

Можно спорить о технических подробностях коллапса ливанской банковской системы. Но, по мнению аналитиков, ключевым элементом стал политический паралич.