На выборах в Словакии победили популисты, обещавшие свернуть военную помощь Украине. Но им еще предстоит сформировать коалицию

Автор фото, EPA Подпись к фото, Роберт Фицо уже был премьер-министром Словакии в 2006-2010 и в 2012–2018 годах

час назад

Популистская партия, возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо, победила на парламентских выборах в Словакии. Ранее Фицо обещал прекратить военную помощь Украине и называл «наивными» планы Киева по деоккупации захваченных Россией территорий. Однако его партии еще предстоит найти союзников для коалиции.

Партия «Курс — социальная демократия» (SMER) получила почти 24% голосов несмотря на то, что опросы общественного мнения предсказывали победу либерально-центристской партии.

Ожидается, что она в ближайшее время начнет коалиционные переговоры по формированию правительства.

Либеральная партия «Прогрессивная Словакия», которой аналитики прочили победу, набрала около 17%.

Проевропейская партия «Голос» (HLAS), от которой может зависеть формирование следующего правительства, заняла третье место с 15%.

В новом парламенте может быть представлено до 10 партий, что делает процесс создания коалиции долгим и сложным.

«Словацкий Орбан»

Партия Фицо акцентирует внимание на необходимости «суверенной внешней политики», выступает за «равноправные отношения» между США и ЕС и немедленное прекращение войны в Украине.

«SMER продолжает выступать против военной помощи Украине, поскольку это ведет лишь к продолжению военного конфликта и страданиям мирного населения, не меняет отношение Российской Федерации», — говорится в программе партии. Она готова оказывать только гуманитарную помощь Украине

Фицо откровенно повторяет российские пропагандистские нарративы, под предлогом которых Россия начала вторжение в Украину.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лидер «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка и Роберт Фицо — основные конкуренты в борьбе за власть

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«Я говорю это громко и четко и буду это делать: война в Украине началась не вчера и не в прошлом году. Она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать русских на Донбассе и в Луганске», — заявил Фицо на митинге в родном городе Тополчаны в августе.

Роберт Фицо не только обещает прекратить военную помощь Украине, но и заявляет, что Евросоюз стал марионеткой в руках США и обвиняет президента в антисловацком сговоре с Джорджем Соросом.

Он считает «наивной» надежду на деоккупацию захваченных Россией территорий, особенно Крыма.

«Фицо и его потенциальные партнеры по коалиции, как и (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан, благоговеют перед Путиным. Поэтому его приход к власти будет угрозой для всей Европы», — написал на прошедших выходных журнал Respekt, издающийся в соседней Чехии.

В этом же духе оценивают Фицо и перспективы Словакии и многие другие европейские и американские издания, написавшие в последние недели о словацких выборах.

Непростая коалиция

Поскольку абсолютного большинства ни одна из партий не получила, состав нового правительства Словакии будет зависеть от того, кто — левый популист Фицо или его соперники из «Прогрессивной Словакии» — сможет собрать коалицию большинства.

Тут многое зависит от позиции третьей по опросам партии — «Голоса» бывшего соратника Фицо Петера Пеллегрини, а также от результатов малых партий.

Если правительство будет формировать Роберт Фицо, а его партнерами по коалиции станут русофильские ультраправые Словацкая национальная партия, набравшая 5% голосов, и антинатовская «Республика» (имеет 8%), Украине, скорее всего, не стоит рассчитывать на продолжение военной помощи и поддержки членства в НАТО. Фицо называл вступление Украины в НАТО «гарантией третьей мировой войны».

Хотя альянс социал-демократов и ультранационалистов может показаться странным, у них есть общие черты — критика процессов в ЕС и НАТО, симпатия к России, защита «традиционных ценностей», борьба с миграцией.

В то же время в предвыборной программе партии особо подчеркивается, что она не ставит под сомнение членство Словакии в Евросоюзе — как и в НАТО.

Многие политические комментаторы допускают, что Фицо в случае прихода к власти смягчит риторику.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Словацкие ультраправые из партии Республика таже выступают против военной помощи Украине. И Джордж Сорос им тоже почему-то не нравится

Роберт Фицо был премьер-министром Словакии в 2006-2010 и в 2012–2018 годах, и тогда он не был таким радикал-популистом. По мнению его оппонентов, он сознательно «радикализировался», чтобы собрать голоса недовольных.

«Фицо, как своего рода левый Орбан, с умом использовал социальное и культурное недовольство на селе. Чтобы консолидировать эту базу, он сделал социально приемлемым „язык ненависти“, применял дезинформацию и легитимизировал протест антипрививочников», — говорит аналитик Немецкого совета по внешней политике Милан Нич.

Внешняя политика почти никогда и нигде не бывает главной темой парламентских выборов, и нынешние выборы в Словакии — не исключение.

«Опросы показывают массовое недовольство политиками, а также большую озабоченность многих людей экономикой. Каждый восьмой гражданин Словакии — на пороге бедности. Внешняя или европейская политика в этой предвыборной кампании роли почти не играет», — говорит Зузана Хомер из братиславского отделения Фонда Фридриха Эберта.

Тем не менее лозунги Фицо и «Курса» о прекращении военной помощи Украине и «мире любой ценой», вероятно, хорошо звучат в подготовленных ушах определенной части электората.

Головная боль в Киеве

В любом случае для Украины победа партии Фицо — это еще одна головная боль.

Появление еще одного, помимо венгерского, правительства, выступающего против оказания военной помощи Украине и ее членства НАТО, усложнит задачу украинской власти.

Если Фицо выполнит обещание относительно военной помощи Украине, это будет иметь как минимум большое политико-символическое значение.

С начала российского вторжения Словакия активно предоставляла Украине оружие и стала важным звеном в логистической цепочке поставок западной помощи, пишет Украинская служба Би-би-си.

Словакия предоставила Украине гаубицы Zuzana-2, вертолеты М-17 и все 13 своих истребителей МиГ-29. В апреле 2022 года Словакия передала Киеву чрезвычайно нужную для защиты неба систему ПВО С-300.

Словацкие оборонные предприятия во время войны работали для обеспечения военных нужд Украины и, как сообщает европейское издание Euractiv, вчетверо увеличили свои прибыли.

Железнодорожное сообщение Украины с ЕС через Словакию также имеет немалое значение.