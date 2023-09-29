Украинские пенсионеры в «Одноклассниках». Почему в Украине могут посадить за лайки в соцсетях

Автор фото, Getty images Подпись к фото, Российскую соцсеть «Одноклассники» запретили в Украине в 2017 году

Автор, Илона Громлюк

Должность, Украинская служба Би-би-си

37 минут назад

В Украине пенсионерку осудили на 5 лет тюрьмы за три лайка в российской социальной сети «Одноклассники». Ее обвинили в «глорификации вооруженной агрессии России против Украины». Оставляя лайки под постами в поддержку войны, женщина автоматически распространяла ее в соцсети.

Адвокат пенсионерки Александр Басенко говорит, что поражен суровостью приговора и подает на апелляцию.

«Если бы это было публичное лицо, имеющее влияние в обществе, я бы, может, еще понял [приговор — ред .], но учитывая то, что это обычная старушка, очень больная и немного глухая женщина, я не знаю, почему такое решение. Мне это непонятно», — сказал Басенко Украинской службе Би-би-си.

Это далеко не первое подобное дело в Украине, и в некоторых случаях приговор не удается обжаловать даже в Верховном суде.

Украинская служба Би-би-си рассказывает, как и кого в Украине наказывают за лайки и репосты и что об этом думают правозащитники и юристы.

Почти 200 приговоров

Дело женщины рассматривал Прилукский горрайонный суд Черниговской области. Ее обвинили по относительно новой статье 436-2 об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников. Эта статья появилась в украинском Уголовном кодексе в марте 2022 года.

В декабре 2022 года общественная организация «Платформа прав человека» обнаружила, что с 16 марта по 30 сентября этого года суды вынесли по этой статье 99 приговоров. В семи из них шла речь о реальных тюремных сроках — от одного года до пяти лет.

За последовавший год, с 1 октября 2022 года по 21 сентября нынешнего, в открытом судебном реестре есть еще 176 приговоров по такой же статье.

В «Платформе прав человека» говорят, что обвиняемые — это часто безработные или пенсионеры, которые ранее не имели проблем с законом. В основном они сидят в «Одноклассниках», реже во «ВКонтакте». Случаются также правонарушения в соцсети Facebook и одиночные — в Instagram и TikTok.

Приблизительно в 90% случаев, говорят правозащитники и адвокат пенсионерки, подсудимые признают вину, заключают соглашение со следствием и вместо тюрьмы получают условный срок.

Пенсионерка, которую судили в Прилуках, тоже свою вину признала и попросила строго ее не наказывать.

Но тем не менее, ей дали пять лет тюрьмы — срок, который в некоторых случаях в Украине можно получить за кражу, убийство или изнасилование.

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История одного преступления

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Пенсионерка родилась в молдавском городе Фалешты, но является гражданкой Украины.

Очевидно, что женщина активно пользовалась интернетом, по крайней мере, точно знала, как ставить подпись под петициями на сайте президента.

В 2022 году ее имя, которое Украинская служба Би-би-си не может опубликовать из-за юридических ограничений, было в числе 87 подписантов петиции под названием «США должны покаяться и заплатить всем за созданный ими коронавирус». В январе 2022 года она была среди 14 человек, подписавших петицию под названием «Украинский народ все больше ненавидит Зеленского».

Женщина пользовалась российской соцсетью «Одноклассники», где у нее было 178 друзей. В Украине эта сеть запрещена, туда можно зайти только через VPN.

Зайдя в «Одноклассники» из Варшавы, Украинская служба Би-би-си нашла профиль с именем и фамилией пенсионерки. На фото — пожилая женщина с маленькими внуками. Мы не можем наверняка утверждать, что эта пользовательница и подсудимая — один и тот же человек, но имя, фамилия, количество друзей и город (Прилуки) совпадают.

На этой странице много постов с ее лайками. О том, как «союзные войска освобождают поселки под Лиманом», о том, что «победа будет ZA нами» Ясно также, что пользовательница следила за публикациями группы «Мой дом СССР».

Пенсионерку судили за лайки под тремя конкретными публикациями.

1 апреля 2022 года, сидя дома за ноутбуком, говорится в судебном деле, женщина «лайкнула» два поста, а 6 мая, продолжая «реализовывать свой преступный умысел», поставила еще один лайк под видео газеты «Комсомольская правда».

В открытом судебном реестре нет цитат из этих постов, и адвокат не поделился ими с Украинской службой Би-би-си, ссылаясь на «адвокатскую тайну».

Автор фото, скрин из соцсети Подпись к фото, Один из репостов пользовательницы, имя и фамилия которой совпадают с именем подсудимой пенсионерки

В профиле пользовательницы по этим датам можно найти пост со словами «все замерло в ожидании поистине грандиозной битвы за остальную территорию Донбасса, пора вычистить (значок украинского флага) фашистов с земли русской» и репост документального фильма «Комсомольской правды» о российских военных, «новых героях России».

Судебная лингвистическая экспертиза заключила, что в постах, понравившихся пенсионерке, было оправдание вооруженной агрессии России против Украины, прославление боевиков «ДНР» и российских военных. То есть, лайкнув эти посты, женщина прославляла людей, которые оккупировали территорию Украины.

Нужно понимать, что алгоритмы «Одноклассников» работают таким образом, что когда пользователь ставит лайк посту, этот пост сразу появляется и на его странице. То есть вслед за лайком автоматически следует репост.

Есть способы обойти автоматический репост — например, ставить «приватные» отметки «мне нравится». Неизвестно, знала ли пенсионерка о таких нюансах. По крайней мере, в судебном решении об этом не упоминается, хотя по некоторым другим подобным делам у обвиняемых это уточняют.

Автор фото, скрин из соцсети Подпись к фото, Еще один автоматический репост на странице пользователя

Суд установил, что в «Одноклассниках» лайк не такой уж и невинный, потому что его следствием является распространение информации.

Следовательно, поставив лайк, пенсионерка автоматически распространяла хвалебные посты о российских военных и боевиках «ДНР» среди неограниченного числа пользователей «Одноклассников», и в ее новостной ленте их могли увидеть 178 друзей.

На судебном заседании женщина, как говорится в деле, вину признала и искренне раскаивается. Пенсионерка сказала, что «под влиянием политических шоу не сразу поняла о совершении преступления» и что сейчас она — на стороне Украины.

Суд говорит, что учел искреннее раскаяние и возраст женщины, а потому назначил ей наказание «ближе к минимальному пределу» — пять лет за решеткой.

Также с пенсионерки должны взыскать более 18 тыс. гривен (около 490 долларов) судебных издержек - в том числе за лингвистическую экспертизу текстов, которые она лайкнула и распространила.

Суд также постановил конфисковать у женщины «вещественные доказательства» — телефон ZTE и ноутбук HP, а блокнот, где был записан пароль и логин от «Одноклассников», — уничтожить.

Этот приговор, вынесенный 6 сентября, должен вступить в силу 6 октября.

Адвокат Александр Басенко сказал Украинской службе Би-би-си, что подает апелляцию. Он уточнил, что пока пенсионерка не находится в тюрьме.

Позиция следствия: предыдущий приговор и призывы к насилию

По мнению адвоката, судья проявил предвзятость в отношении его клиентки.

Но источник Украинской службы Би-би-си в правоохранительных органах считает иначе. Там указывают на то, что этой женщине в 2020 году уже вынесли один приговор по статье 109 Уголовного кодекса Украины (о насильственном изменении или свержении конституционного строя или захвате государственной власти, а также распространении материалов с призывами к совершению таких действий).

Следователи предоставили редакции копию предыдущего приговора, согласно которому пенсионерка получила один год условно за лайки и репосты в «Одноклассниках».

Эту судимость пенсионерка погасила и юридически считается несудимой, поэтому в нынешнем судебном решении о ее предыдущих проблемах с законом не упоминается.

В одном из репостов пенсионерки за 2018 год был призыв к украинцам больше не терпеть «издевательства» политиков и олигархов, а брать в руки оружие и «уничтожать нынешнюю власть», начав с публичного расстрела тогдашнего президента Петра Порошенко. «Не бойтесь действовать, Донбасс поддержит!» — говорилось далее в публикации, которую цитируют в судебном решении за 2020 год.

Тогда суд под председательством того же судьи, что и в 2022 году, как видно из приговора, пожалел пенсионерку, и учитывая ее возраст и небольшой доход, постановил не взимать с нее расходы следствия на лингвистические экспертизы.

Источник в правоохранительных органах также продемонстрировал Украинской службе Би-би-си скрины с комментариями, которые пенсионерка распространяла в телеграм-каналах.

Там она пишет, «что не все украинцы против России», называет украинцев «хохлами», призывает «****ить [лупить] так, чтобы их внукам аукнулось», а также просит людей в чате помочь ей выехать в Россию или «хотя бы в области, которые присоединились к России», при этом добавляя, что может «отработать за проезд».

«По сути, это готовая корректировщица, которая искала, кто бы ей помог покинуть Украину, и за такую помощь она могла сделать что угодно», — считают в правоохранительных органах.

«Странный и чрезвычайно жестокий» приговор

«Странным и чрезвычайно жестоким» считает приговор женщине эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский.

«При таком возрасте я в принципе сомневаюсь, что она выйдет из мест лишения свободы, потому что медицины там нет», — написал он в фейсбуке.

Яворский не соглашается с логикой суда, что лайк подпадает под понятие «распространения» информации, какими бы ни были алгоритмы в «Одноклассниках».

«Очень спорная логика, больше похожая на логику судов Беларуси или России», — считает правозащитник.

Он приводит несколько сильных, по его мнению, аргументов против такого подхода.

Когда пользователь нажимает лайк в фейсбуке, объясняет Яворский, это тоже отражается в новостной ленте его друзей, но как в фейсбуке, так и в «Одноклассниках» для репостов есть другие инструменты, другие кнопки.

Автор фото, Центр гражданских свобод Подпись к фото, Владимир Яворский не соглашается с логикой суда, что лайки подпадают под понятие «распространение информации»

Лайк отражает согласие или благосклонность человека к информации, и это не то же самое, что распространение, говорит эксперт.

Такую же позицию занял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу Мелике против Турции.

Стоит заметить, что это дело касалось фейсбука, а не «Одноклассников», и неизвестно, какое бы решение принял ЕСПЧ в случае с Украиной, учитывая войну. Но все же в этом решении Европейского суда говорится о той же дилемме — считать ли лайк распространением информации.

В 2016 году женщину по фамилии Мелике за лайки в фейсбуке уволили из Министерства образования Турции, где она работала уборщицей. По мнению администрации ведомства, посты, которые распространила уборщица, могли нарушить мир и покой на рабочем месте, поскольку речь шла о том, что «учителя совершали изнасилование, выдвигали обвинения против политических лидеров и имели связи с политическими партиями».

В 2021 году ЕСПЧ постановил, что Мелике не создавала и не публиковала спорный контент в фейсбуке, а лишь нажала под ним кнопку «нравится», что «выражает симпатию к опубликованному контенту, а не активное желание его распространить».

То есть как по делу турецкой уборщицы, так и по делу украинской пенсионерки, не было умысла распространения информации, считает Яворский.

Кроме того, ЕСПЧ говорит, что в таких делах следует оценивать, какое влияние оказывает распространение публикации.

Суд отметил, что уборщица не была популярна в фейсбуке и ввиду своей должности не могла оказать значительное влияние на родителей, детей или коллег. По крайней мере, турецкие суды не указали, что своими лайками женщина действительно вызвала беспокойство на работе или создала какую-то конфликтную ситуацию.

То же можно сказать о социальном статусе пенсионерки, у которой в «Одноклассниках» 178 друзей. Некоторые из них неактивны с тех пор, как шесть лет назад эту соцсеть запретили в Украине. Прилукский суд не указывает, отреагировал ли кто-то из друзей на лайки женщины, или распространил вслед за ней те же публикации.

«В этом случае можно утверждать, что влияния практически не было. А потому самый большой вопрос к пропорциональности наказания», — оценивает Яворский дело пенсионерки.

«Многие сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили особого опасного террориста, — говорит он, — работали долго, проводили следственные действия, экспертизы, работал суд — и все ради того, чтобы прекратить лайки пенсионерки».

Сначала лайк, а дальше?

Впрочем, есть и другой взгляд на эту ситуацию.

«Люди ежедневно ставят лайки сотнями, почти не задумываясь над содержанием, часто даже не дочитывая пост до конца. Подруга расшарила — лайк, картинка понравилась — лайк, просто что-то задело, хоть и не уловил смысл — лайк», — говорит юрист и редактор журнала «Украинский адвокат» Ирина Гончар.

Но преступления можно совершить и по неосторожности, а незнание законов не освобождает от ответственности, добавляет она.

Гончар объясняет, что согласно части 2 статьи 436-2 украинского УК, по которой судили женщину, преступление — это как изготовление, так и распространение материалов, оправдывающих российскую агрессию.

Способы распространения в законе не уточняются, а потому неважно, писал человек пост сам или только поставил под ним лайк — все равно преступление имело место, говорит редактор.

Автор фото, Уніан Подпись к фото, В 2017 году в Украине были протесты против запрета российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Кроме того, Гончар не считает, что лайк — это нечто несущественное. Многие лайки под постом могут составить у других пользователей впечатление, что губительные идеи популярны, говорит она.

А человека, который лайкает слишком много таких постов, могут попытаться завербовать. «Тогда за лайком пойдет фото военной базы и т. д. И все это якобы невинные обыденные сообщения в соцсети».

Если в ситуации с пенсионеркой и стоит о чем-то дискутировать, считает Гончар, то только о том, что можно было бы разделить правонарушение «изготовления» и «распространения» материалов об оправдании российской агрессии. Сейчас они выписаны через запятую в одной статье Уголовного кодекса.

То есть получается, что одинаковое наказание ждет как того, кто сделает репост в соцсети, так и человека, занимающегося серийной печатью пропагандистской литературы.

Возможно, проставление лайков и репосты вообще следует квалифицировать как административное, а не уголовное правонарушение, говорят в юридических кругах.

От лайка к коллаборационизму

Автор фото, Getty Images

В Украине вынесены сотни приговоров по статье 436-2 об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной российской агрессии и глорификации ее участников.

Все эти дела схожи между собой, но критерии, по которым судьи определяют тяжесть преступления и наказание (условное или реальное), — непонятны.

Например, мужчина в Николаевской области, сидя в группах в «Одноклассниках» под такими названиями, как «Россия — надежда мира», «Русские не сдаются» или «За Россию!», лайкал и репостил их сообщения на свою страницу, где у него было 4296 друзей.

Мужчина заключил со следствием соглашение о признании вины: ему назначили наказание в виде 2 лет испытательного срока и вернули мобильный телефон. При этом пенсионерка из города Прилуки имеет 178 друзей и за три лайка должна отдать государству конфискованные телефон, ноутбук и записную книжку.

Даже в том же Прилукском суде другая пенсионерка за несколько прямых репостов получила более мягкий приговор — два года испытательного срока, телефон у нее не забрали.

Наказание действительно применяют непропорционально, говорит директор по адвокации правозащитного центра ZMINA Алена Лунева.

Во многих правозащитных организациях также заметили, что в украинском законодательстве возникла юридическая коллизия, когда за одинаковый поступок могут обвинить по разным статьям.

Одновременно со статьей 436-2 (об оправдании агрессии РФ против Украины и глорификацией ее участников) в Уголовном кодексе появилась статья 111-1 о коллаборационизме. Там есть часть 1: о публичном отрицании вооруженной агрессии, установлении и утверждении временной оккупации украинской территории или публичных призывах к поддержке страны-агрессора, ее вооруженных формирований или оккупационных властей, в частности, распространенных в интернете или СМИ.

Содержание статей почти идентично, но по статье 436-2 можно попасть за решетку, а за нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 111-1, грозит только лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Из 26 приговоров, которые проанализировала ZMINA, только в случае одного мужчины такое наказание имело смысл — он имел должность, связанную с местным самоуправлением.

Остальные осужденные не являются потенциальными кандидатами на такие должности. Это пенсионеры, безработные, учитель, слесарь, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ранее судимые. Поэтому предусмотренное наказание для них не выглядит эффективным, говорят правозащитники.

Автор фото, колаж ВВС/Уніан

Алена Лунева вспоминает приговор, где таксисту, призвавшему поддерживать Россию и не признававшему суверенитета Украины на временно оккупированных территориях, запретили работать в такси.

Позже апелляционный суд этот приговор отменил , отметив, что предыдущий суд неправильно применил законодательство. В новом приговоре мужчине в такси работать разрешили, но запретили занимать должности в государственных органах.

Тем не менее, наказание по этой статье значительно мягче, и следователям бывает так сложно отличить ее от статьи 436-2, что одна областная прокуратура за аналогичные поступки может обвинять или сообщать людям о подозрении по разным статьям, говорят в своем отчете правозащитники.

«Речь идет о неодинаковом применении правил, а это фон, на котором может возникать коррупция», — заключает Лунева.

Слишком много внимания к лайкам?

Правозащитники убеждены: должны быть эффективными и соразмерными поступкам, а дела - должным образом расследоваться.

По делам о лайках и репостах украинские суды часто не анализируют объем аудитории, на которую могла распространиться запрещенная информация, пишет в своем отчете «Платформа прав человека».

Тот факт, что суды практически не принимают во внимание такие нюансы, приводит экспертов «Платформы прав человека» к мнению, что государство не слишком понимает общественную опасность лайков и репостов.

Во многих судебных решениях, пишут эксперты, даже не указано, удалили ли после суда незаконные посты из соцсетей.

«Никто серьезно не оценивает, какое влияние действия или слова обвиняемых имеют на окружающих. Да, это значительно усложняет задачу правоохранительным органам. Но ведь речь идет о справедливости!» – говорит Алена Лунева.

Чтобы исправить неоднозначность формулировок в законах, в Верховную Раду в прошлом году были поданы несколько законопроектов, которые сейчас дорабатываются.

Они далеки от идеала, говорят правозащитники.

Но проблема не столько в этом, убеждена Лунева.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Буча, 2022 год. По данным прокуратуры, сейчас в Украине зарегистрировано около 100 тыс. преступлений агрессии и военных преступлений.

Сейчас из почти 700 приговоров по коллаборационизму половина касаются лайков и репостов, говорит она.

Это дорогие расследования — бывает так, что экспертиза одного лайка стоит 24 тыс. гривен (650 долларов), говорит правозащитница.