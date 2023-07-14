Власти Кыргызстана разблокировали cайт киргизской службы «Радио Свобода» после заключения мирового соглашения

Автор фото, Getty Images

Автор, Айсымбат Токоева

Должность, Би-би-си, Бишкек

23 минуты назад

Министерство цифрового развития Кыргызстана восстановило доступ к сайту «Радио Азаттык» (киргизская служба "Радио Свобода") (в России «Радио Свобода» объявлено «иноагентом»), заблокированного в октябре прошлого года из-за иска министерства культуры против радио. Власти страны разблокировали сайт СМИ после заключения мирового соглашения.

Пресс-служба Минцифры сообщила в ответе на запрос Би-би-си, что ведомство получило решение Минкульта об "активизации" деятельности сайта "Радио Азаттык" и снятии ограничений. Минцифры, в свою очередь, направило уведомление о разблокировке сайта СМИ интернет-провайдерам и сотовым операторам Кыргызстана.

Обе версии сайта — на киргизском и русском языках — теперь доступны для читателей, сайт радио открывается через мобильный и стационарный интернет.

12 июля Бишкекский городской суд прекратило производство по делу о прекращении работы «Азаттык Медиа» (официальное название «Радио Азаттык»). Дело было закрыто в связи с заключением мирового соглашения между СМИ и министерством культуры Кыргызстана.

Основанием для заключения соглашения cтало удаление на платформах "Радио Свобода" видеорепортажа о приграничном конфликте между Кыргызстаном и Таджикистаном. Именно видеоролик и информация о нападении киргизских военных на соседнее государство стала причиной иска Минкульта против издания.

В «Азаттык Медиа» утверждают, что видеоролик стал недоступен для просмотра – "согласно протоколам о сроках хранения контента".

Еще больше цензуры?

Однако некоторые журналисты и другие члены медиасообщества Кыргызстана говорят, что «Азаттык Медиа» пошло на сделку с властями страны и СМИ способствовало удалению видеоролика – что может привести к еще большей цензуре в стране.

"Я считаю, что “мировое” соглашение со стороны "Радио Азаттык” по сути предательство всех остальных, кого преследуют власти… Теперь власти могут на все вопросы тыкать [нас] носом в это позорное мировое соглашение", - написал в телеграме журналист-расследователь Болот Темиров, которого власти Кыргызстана депортировали в Россию в ноябре 2022 года.

Яблоко раздора – видео "Настоящего времени"

Видеоролик, который вызвал недовольство властей Кыргызстана, был опубликован на платформах «Настоящего Времени» (является частью холдинга "Радио Свободная Европа/Радио Свободы") в сентябре 2022 года.

В репортаже под заголовком "Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана" освещался приграничный конфликт двух стран. По мнению экспертов Минкульта Кыргызстана, в репортаже применялся язык вражды и использовалась неподтвержденная информация о нападении киргизских военных первыми на Таджикистан.

Таким образом, репортаж «Настоящего времени» стал причиной иска о прекращении деятельности "Азаттык Медиа" как средства массовой информации. В апреле 2023 года суд в Бишкеке удовлетворил иск Минкульта и постановил закрыть "Азаттык Медиа".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акция протеста с требованием освободить журналиста Болота Темирова, которого власти арестовали в январе 2022 года

Более того, с октября 2022 года сайт «Азаттык Медиа» был заблокирован на территории Кыргызстана. Министерство культуры закрыло доступ к нему сначала на два месяца, пока СМИ не удалило видеорепортаж, после чего блокировка стала постоянной.

Президент «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Джейми Флай назвал решение властей Кыргызстана возмутительным. По его словам, редакция изучила спорное видео и не обнаружила признаков нарушения стандартов СМИ.

"Мы не поддадимся давлению с целью удаления сбалансированных материалов с наших сайтов, будь то со стороны Кремля или правительства Кыргызстана", - сказал Флай.

Блокировка сайта "Радио Азаттык" в досудебном порядке стала возможна благодаря закону о фейках. Закон наделил министерство культуры полномочиями блокировать сайты без решения суда, в случае публикации ложной информации интернет-ресурсом. Проверять данные на недостоверность должны сами сотрудники министерства.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О защите от недостоверной информации" в августе 2021 года. Власти страны утверждали, что закон направлен на борьбу с фейками в интернете.

Однако медиаэксперты и журналисты рассматривали этот закон как инструмент борьбы со свободой слова и контроля за контентом сайтов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "На грани конфликта. Как спорные границы Кыргызстана и Таджикистана ссорят вековых соседей", Продолжительность 11,24 11:24 Подпись к видео, На грани конфликта. Как спорные границы Кыргызстана и Таджикистана ссорят вековых соседей

От демократии к несвободной стране

Кыргызстан называли островком демократии в Центральной Азии. В международных рейтингах по уровню свободы Кыргызстан занимал позиции на порядок выше чем соседние страны, форму правления которых оценивали как авторитарную.

Однако под президентством Садыра Жапарова, возглавившего страну в результате госпереворота в октябре 2020 года, Кыргызстан ухудшил свои позиции в международных рейтингах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акция в защиту свободы слова и прессы. 2017 год

В 2021 году международная неправительственная организация Freedom House впервые за долгие годы включила Кыргызстан в категорию несвободных наряду с другими странами Центральной Азии. В рейтинге организации по уровню политических прав и гражданских свобод Кыргызстан получил 28 баллов из ста, в 2020 году страна набрала 39 баллов.

С тех пор Кыргызстан продолжил терять позиции. В 2022 году Кыргызстан получил 27 баллов из ста. Freedom House отмечает, что власти страны начали использовать тактику Москвы по давлению на СМИ. Как аргумент организация приводит факт того, что Кыргызстан принял похожие с Россией законы против журналистов.

Блокировка сайтов, уголовные дела против журналистов и законопроекты, направленные на контроль над СМИ, привели к тому, что в этом году Кыргызстан опустился на 50 пунктов в рейтинге свободы прессы и занял 122-е место.

Рейтинг ежегодно составляет международная организация «Репортеры без границ».