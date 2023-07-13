«Возникла сложная ситуация со старшим начальством». Почему командующий 58-й армией ушел со скандалом?

Автор фото, Mil.ru Подпись к фото, Генерал-майор Иван Попов

Автор, Илья Барабанов

Должность, Русская служба Би-би-си

53 минуты назад

Командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов заявил, что был отстранен от должности «старшим командованием». Конкретных фамилий он не назвал, однако z-блогеры сообщали накануне, что его отставка произошла после доклада главе Генштаба Валерию Герасимову. Обращение Попова, где он рассказывает о проблемах российской армии, опубликовал бывший командующий 58-й армией, депутат Госдумы Андрей Гурулев. В причинах нового кризиса в российских вооруженных силах разбиралась Русская служба Би-би-си.

«Доброй ночи, мои любимые гладиаторы, — обращение генерала Попов опубликовал в 22:32 по московскому времени в среду 12 июля генерал Гурулев, — надо было собраться с мыслями, много событий произошло за последние два дня, сейчас можно об этом уже уверенно сказать: меня отстранили от должности. Я жду дальнейшую свою судьбу военную».

Попов рассказал, что во время пребывания в должности он максимально «сократил дистанцию» со всеми военнослужащими от сержанта до начальника штаба армии, потому что «одинаково все гибнем, одинаково все воюем, одинаково всем больно и тяжко».

«Возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами, — объяснил он причины своей отставки. — Я во имя всех погибших наших друзей обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии: в боевой работе, по обеспечению, назвал все вещи своими именами, обратил внимание на главную трагедию современной войны — это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие артиллерийской разведки и массовая гибель и увечья наших братьев от артиллерии противника».

Попов утверждает, что поднял эти вопросы на самом высоком уровне, из-за чего старшее начальство почувствовало в нем какую-то угрозу и, по его словам, за один день «состряпали приказ министра обороны», вывели его из распоряжения и от него «избавились». «Нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие ВСУ, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый момент», — процитировал Попов неких командиров полков и дивизий, с которыми он обсуждал сложившуюся ситуацию.

Слухи об отставке командующего 58-й армией Попова появились накануне публикации его заявления. Так, связанный с ЧВК «Вагнера» Telegram-канал Grey Zone сообщал 12 июля: «Попов действительно был отстранен от командования 58-й ОА после того, как начальником генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым был заслушан его доклад, где в том числе высказывались весомые доводы о необходимости проведения ротации подразделений ВС России, которые находятся длительное время на переднем крае линии боевого соприкосновения, а также замены подразделений, которые ввиду естественных причин понесли значительные потери убитыми и ранеными».

Герасимов, утверждали авторы Grey Zone, расценил доклад Попова как «дезинформацию и паникерство», а когда командующий сказал, что донесет армейские проблемы до президента, глава генштаба расценил это как шантаж, после чего генерал-майор и был отстранен от командования.

«О деятельности генерал-майора Ивана Попова нельзя сказать, что он пользовался огромным уважением у подчиненных (upd: знакомые сказали, что он достойный генерал), но как минимум за ним не было негативных отзывов, и его указание на проблемы с отсутствием ротаций на фронте действительно имеют место быть», — резюмировали авторы канала (авторская орфография сохранена).

Военный корреспондент Би-би-си Павел Аксенов о том, что могло подтолкнуть генерала Попова донести до старшего начальства проблемы в армии

Весной и летом 2023 года части 58-й армии находились (и продолжают находиться) на Запорожском направлении, которое считалось потенциально наиболее вероятным местом будущего наступления ВСУ.

Более того, соединения армии, усиленные частями общевойсковых армий восточного военного округа и различными отдельными соединениями, находились на Мелитопольском направлении в районе Орехово, то есть там, где были и продолжаются особенно ожесточенные бои.

8 июня в пророссийском телеграмм-канале Colonelcassad было опубликовано голосовое сообщение генерала Попова, который рассказывал об успехах военных из его армии.

«Умело организованное огневое поражение, разведка и наблюдение, танки, которые применялись командирами батальонов первого эшелона, все в совокупности с действиями подразделений родов войск и сыграло в отражении попытки противника проломить оборону 58-й армии», – сказал он.

На тот момент генерал мог визуально подтвердить свои слова кадрами подбитой украинской бронетехники – фотографии и видеозаписи нескольких боевых машин, включая танк Leopard 2 и БМП Bradley, оставшиеся на поле боя в районе села Малая Токмачка.

Однако, несмотря на потери, ВСУ продолжали натиск, и интенсивность боев была очень высока.

Особенно большие потери войска на этом направлении несли от огня артиллерии. «Снарядный голод» предыдущих месяцев, очевидно, был отчасти вызван тем, что обе стороны берегли боеприпасы для будущего наступления ВСУ, и с его началом их расход очень сильно увеличился.

«В свое время, решение российского военного командования усилить части и подразделения 58-й общевойсковой армии (ОВА) силами и средствами 5-й ОВА [...] хотя и выглядело извне достаточно удачно [...], однако привело к тому, что уже на первом (подготовительном) этапе украинского наступления все это усиление оказалось под массированным огневым влиянием ВСУ», – писал 17 июня украинский военный обозреватель Константин Машовец.

Интенсивность огневого воздействия артиллерии, физическая усталость, наконец, высокие потери могут оказать очень серьезное влияние на боеспособность частей на фронте.

При этом один фактор может выступать катализатором для других - усталость, нервное истощение приводят к ошибкам и росту потерь.

О том, какие потери несет российская и украинская армии в ходе наступления, сказать трудно, эта информация засекречена, но потери - фактор, который сильно влияет на боеспособность войск, не только потому что сокращается число солдат в строю, но и потому что выжившие подвергаются сильному стрессу.

Реакция частей на боеспособность очень сильно зависит от подготовки военных, но частей, которые будут сохранять способность воевать, неся высокие потери, нет.

О том, на каком уровне находится уровень боеспособности частей 58-й армии, тоже неизвестно, но в любом случае, если командующий армии рискнул своей карьерой для того, чтобы добиться ротации фронтовых частей, то он должен был упасть довольно сильно.

Автор фото, Kremlin.ru Подпись к фото, Министр обороны Сергей Шойгу и глава генштаба Валерий Герасимов

Кризис в руководстве

Публичный конфликт командующего армией с главой генерального штаба — это «нонсенс, скандал, опаснейший прецедент, почти мятеж», прокомментировал происходящее бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). «Тем более, что на этот раз его создал не какой-то уголовник, волею фортуны пробившийся „из грязи в князи“, а натуральный кадровый генерал. (И „не из худших“), — написал он. — Дальше, как справедливо отмечают многие комментаторы — только мятежи и неконтролируемый распад армии».

По словам Попова, во главе 58-й армии его сменил генерал-лейтенант Денис Лямин, который перед началом российского вторжения в Украину командовал 22-м армейским корпусом Черноморского флота в Крыму, а до этого был первым заместителем командующего 58-й армией.

Замена командарма произошла во время продолжающегося контрнаступления ВСУ в Запорожской области в направлении Токмака, где основу обороняющихся российских войск составляет как раз 58-армия.

Накануне публикации обращения генерал-майора Попова в Бердянске в результате ракетного удара погиб заместитель командующего Южным военным округом (главным боевым соединением которого и является 58-я армия) генерал-лейтенант Олег Цоков. Он стал самым высокопоставленным российским военнослужащим, погибшим в зоне боевых действий с начала конфликта.

Основные бои в эти дни происходят в районе села Работино Токмакского района Запорожской области. Находящийся сейчас на оккупированных территориях бывший вице-премьер и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео с погибшим Цоковым, на котором генерал инструктирует одного из младших офицеров: «И не жди завтрашнего дня. Завтра *** [эмоциональное восклицание] может и не быть», — вполне пророчески говорит замкомандующего ЮВО.

Неясной остается судьба и бывшего командующего южной группировкой российских войск, заместителя командующего СВО Сергея Суровикина, который пропал из публичного пространства после «Марша справедливости», который устроил 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Если уже боевые генералы заговорили, то мы стоим на краю таких событий, что всё происходящее до этого, многим покажется детской сказкой, — написал в своем Telegram-канале „Тринадцатый“ доброволец из Санкт-Петербурга Егор Гузенко, воюющий на оккупированных территориях Херсонской области. — Иван Попов уважаемый боевой генерал, и то, что с ним произошло, не иначе, как форменным предательством назвать нельзя. Про Суровикина тоже тишина, все нагло врут и замалчивают правду».

Еще один бывший командующий 58-й армией, а ныне депутат Госдумы Андрей Картаполов, отвечая 12 июля на вопрос о судьбе Суровикина, заявил, что тот «отдыхает» и поэтому временно находится без связи.

Автор фото, Mikhail Klimentiev/TASS Подпись к фото, Генерал Суровикин и глава генштаба Герасимов

58-я армия

58-я армия с штабом во Владикавказе наравне с 49-й армией с штабом в Ставрополе является крупнейшим оперативным объединением войск Южного военного округа России. Она принимала участие в обеих чеченских войнах и была главным соединением, участвовавшим в боевых действиях на территории Грузии в 2008 году.

Перед началом российского вторжения в Украину 58-й армией командовал уроженец Волынской области генерал-лейтенант Михаил Зусько, судьба которого является такой же загадкой, как и нынешнее положение генерала Суровикина. В армейских кругах крайне популярна легенда, что именно по вине генерала Зусько 58-я армия понесла тяжелейшие потери в первые месяцы войны, так что большинство входящих в ее состав соединений пришлось срочно доукомплектовывать после осенней мобилизации 2022 года.

В какой момент Зусько был отстранен от командования 58-й армией и когда его сменил генерал-майор Попов, доподлинно неизвестно. Министерство обороны ничего не сообщало об этой перестановке, как и о дальнейшей судьбе генерала Зусько.

Первым командующим 58-й армией в середине 90-х годов был Геннадий Трошев, руководивший российскими войсками во время первой чеченской кампании. Во время второй чеченской кампании армией руководил нынешний глава генштаба Валерий Герасимов. Би-би-си рассказывала о том, как погиб тогда заместитель Герасимова, полковник Станислав Марзоев и какую стремительную карьеру после этого сделал его младший брат, генерал Аркадий Марзоев, который сейчас также является одним из командующих южной группировкой российских войск в Украине.

Сразу трое бывших командующих 58-й армией являются на данный момент депутатами Госдумы — это генерал-лейтенант Андрей Гурулев, ставший после начала вторжением одним из главных военных спикеров в российских пропагандистских ток-шоу и опубликовавший обращение генерала Попова, генерал-майор Андрей Картаполов, а также генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Последний сменил Валерия Герасимова на посту командующего армией в 2003 году и во время недавнего публичного конфликта Генштаба с ЧВК «Вагнер» вместе с Гурулевым и Картаполовым активно поддерживал в этом противостоянии своего бывшего коллегу.

Если раньше все бывшие командармы придерживались примерно одной политической линии, публично поддерживая Валерия Герасимова, то скандал с отстранением генерал-майора Попова впервые показал внутренние расхождения в генеральской среде. Конфликт военачальников довольно быстро стал политическим. Его уже успел прокомментировать зампред Совета федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, по словам которого обращение Попова было непубличным и адресовалось исключительно командирам и военнослужащим 58-й армии.