«Человек с прищепкой на носу». В Москве скончался переводчик и журналист Леонид Володарский

Автор фото, Alexei Filippov/TASS

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час назад

В Москве в возрасте 73 лет умер переводчик и радиоведущий Леонид Володарский, известный в первую очередь как переводчик зарубежных фильмов, распространявшихся в СССР и России на пиратских видеокассетах в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

Володарский скончался после продолжительной болезни, рассказали радиостанции «Говорит Москва» родственники переводчика.

Голос видеосалонов и пиратских видеокассет

Первый заказ на перевод для видео, по словам самого Володарского, он выполнил еще в 1979 году.

За 30 лет Володарский, по его словам, перевел более 5 тысяч кинокартин.

«Процентов семь было шедевров, еще столько же — просто хорошие фильмы, а остальное — полная ерунда», — рассказывал Володарский в интервью изданию «7 дней».

Володарский владел английским, французским и итальянским. По его словам, он переводил фильмы синхронно и с первого раза.

Многим зрителям он запомнился по его своеобразной манере речи, из-за которой его называли «переводчиком с прищепкой на носу». Леонид Володарский сам рассказывал, что такая особенность его голоса связана с последствиями нескольких перенесенных в юности переломов носа.

Среди переведенных и озвученных им фильмов — «Крестный отец», «Звездные войны», «Крепкий орешек», «Терминатор», «Клан Сопрано».

«Человек прекрасной эрудиции»

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Володарский также занимался переводами художественной литературы с английского и одним из первых стал переводить Стивена Кинга. Переводил он и Джерома Сэлинджера.

С конца 1990-х до середины 2000-х годов он сотрудничал с телекомпаниями НТВ и НТВ+, где переводил зарубежные телесериалы и фильмы. В те годы Володарский снимался в рекламе и озвучивал рекламные ролики.

В 2009–2010 гг. Леонид Володарский вел передачу «С 3 до 7 с Володарским» на радиостанции «Русская служба новостей», а с марта 2014 года вел авторскую программу на радиостанции «Говорит Москва», посвященную истории России советского периода.

Российский историк и журналист Константин Залесский отмечает, что Леонид Володарский был великолепным интервьюером.