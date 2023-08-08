«Человек с прищепкой на носу». В Москве скончался переводчик и журналист Леонид Володарский
В Москве в возрасте 73 лет умер переводчик и радиоведущий Леонид Володарский, известный в первую очередь как переводчик зарубежных фильмов, распространявшихся в СССР и России на пиратских видеокассетах в конце 1980-х — начале 1990-х годов.
Володарский скончался после продолжительной болезни, рассказали радиостанции «Говорит Москва» родственники переводчика.
Голос видеосалонов и пиратских видеокассет
Первый заказ на перевод для видео, по словам самого Володарского, он выполнил еще в 1979 году.
За 30 лет Володарский, по его словам, перевел более 5 тысяч кинокартин.
«Процентов семь было шедевров, еще столько же — просто хорошие фильмы, а остальное — полная ерунда», — рассказывал Володарский в интервью изданию «7 дней».
Володарский владел английским, французским и итальянским. По его словам, он переводил фильмы синхронно и с первого раза.
Многим зрителям он запомнился по его своеобразной манере речи, из-за которой его называли «переводчиком с прищепкой на носу». Леонид Володарский сам рассказывал, что такая особенность его голоса связана с последствиями нескольких перенесенных в юности переломов носа.
Среди переведенных и озвученных им фильмов — «Крестный отец», «Звездные войны», «Крепкий орешек», «Терминатор», «Клан Сопрано».
«Человек прекрасной эрудиции»
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Реклама подкастов
Володарский также занимался переводами художественной литературы с английского и одним из первых стал переводить Стивена Кинга. Переводил он и Джерома Сэлинджера.
С конца 1990-х до середины 2000-х годов он сотрудничал с телекомпаниями НТВ и НТВ+, где переводил зарубежные телесериалы и фильмы. В те годы Володарский снимался в рекламе и озвучивал рекламные ролики.
В 2009–2010 гг. Леонид Володарский вел передачу «С 3 до 7 с Володарским» на радиостанции «Русская служба новостей», а с марта 2014 года вел авторскую программу на радиостанции «Говорит Москва», посвященную истории России советского периода.
Российский историк и журналист Константин Залесский отмечает, что Леонид Володарский был великолепным интервьюером.
«Он был совершенно выдающийся ведущий радиопередачи. Наверное, ни с кем не было так легко проговорить в эфире два часа. Всегда он показывал себя человеком, прекрасно ориентирующимся в истории. Он был человеком прекрасной эрудиции, очень знающий во всех областях», — приводит слова Залесского радиостанция «Говорит Москва».